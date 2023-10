In Again , 57, L.Vai

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CHARETE, 59, M.Giles (1) 2 Sense Fitz, 56, R.Bascuñan (4) 25,55 hco 3 Sentido Comun, 54, J.Paoloni (10) 13,15 3/4 cpo 4 Danilo, 59, G.Parma (7) 2,90 1 1/2 cpo 5 Soy De Joaquin, 57, Jorge Peralta (3) 6,00 1/2 pzo 6 Brave Max, 57, F.L.Gonçalves (5) 4,40 1 1/2 cpo 7 Arte Urbano, 55, F.Coria (12) 10,00 1/2 cza 8 Pour Plaisir, 57, R.R.Barrueco (6) 13,85 1 1/2 cpo 9 Activator, 54, G.Reynoso (13) 39,95 3 cps 10 Filoso Lee, 57, A.Paez (2) 21,80 pzo 11 Most Easy, 57, S.Piliero (14) 3,85 2 1/2 cps 12 Decime Guachin, 57, J.Cavallaro (11) 10,25 9 cps ú* Encuestador Cosmico, 57, R.Alzamendi (8) 136,80 4 cps - - - - - (*) Desmontó

Dividendos: CHARETE $ 20,50, 14,65 y 6,55. Sense Fitz $ 8,25 y 4,95. Sentido Comun $ 4,20. IMPERFECTA $ 185.280,00. TRIFECTA Extra $ 2.000.000,00. DOBLE $ 21.640,00.No Corrió: (9) Good Blood. Tiempo: 1'12s97c. Cuidador: M.D.Giles. Stud: Indio Azul. El ganador de 5 años es hijo de Portal Del Alto y Perfect Storm DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 IBTISAMA, 57, J.Oger (9) 2 Esperada Rye, 53, T.Baez (1) 6,70 pzo 3 Full Torcaza, 57, B.Enrique (11) 2,40 1 1/2 cpo 4 Guevara Stripes, 57, I.Monasterolo (2) 7,10 1/2 cpo 5 Alfombra Roja, 55, J.Paoloni (13) 33,95 3/4 cpo 6 Clara Tormenta, 56, O.Alderete (5) 5,45 1/2 pzo 7 Full Halo, 53, L.Chavez (7) 82,65 1 1/2 cpo 8 Breezes, 54, H.Dyke (12) 22,00 3/4 cpo 9 Miss Bombucha, 54, L.Armoha (6) 16,05 6 cps 10 Kity Girl, 57, Jorge Peralta (14) 9,55 1/2 cza 11 Piazo Hunter, 57, M.Aserito (4) 21,10 hco 12 Ginasia, 57, F.L.Gonçalves (8) 7,90 1 1/2 cpo 13 Turca Life, 56, F.Correa (3) 15,75 2 1/2 cps ú Pura Fruta, 57, W.Pereyra (10) 8,55 3 1/2 cps - - - Dividendos: IBTISAMA $ 52,85, 16,25 y 4,55. Esperada Rye $ 6,45 y 2,40. Full Torcaza $ 1,40. IMPERFECTA $ 48.800,00. CUATRIFECTA $ 5.598.680,00. DOBLE PLUS $ 789.100,00. TRIPLO FINAL $ 3.567.050,00. CUATERNA FINAL $ 4.677.125,00. QUINTUPLO $ 6.000.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s94c. Cuidador: O.N.Martinez U.. Stud: Rosildie. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Inca Girl CHARETE. Sense Fitz. Sentido Comun. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No Corrió: (9) Good Blood1'12s97c.M.D.Giles.Indio Azul. El ganador de 5 años es hijo de Portal Del Alto y Perfect Storm

