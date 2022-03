Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Very Electric , 52, R.Muñoz

NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PATA SOY, 57, F.Aguirre (3) 2 The Perfect Mare, 54, R.Bascuñan (6) 8,75 4 cps 3 Lunita Pampeana, 57, Jorge Peralta (7) 6,35 pzo 4 Leonilda, 57, D.R.Gomez (5) 6,00 1 cpo 5 Q Tal Trampoza, 57, G.Hahn (10) 2,35 cza 6 Niña Buddha, 57, R.Villagra (4) 21,45 2 cps 7 Giuliana Electric, 53, E.Candia G. (1) 11,85 pzo ú Rosita Linda Trebol, 53, I.Delli Q. (2) 3,90 7 cps - - - Dividendos: PATA SOY $ 6,90 y 3,05. The Perfect Mare $ 2,00. EXACTA $ 492,00. TRIFECTA $ 2.567,50. DOBLE $ 1.585,00. TRIPLO $ 25.257,00. CUATERNA $ 60.399,00. QUINTUPLO: con 5 aciertos $ 802.672,00, con 4 aciertos $ 2.121,00.No corrieron: (8) Muy Atormentada y (9) Mi Trinchera. Tiempo: 1'0s25c. Cuidador: N.D.Zaikoski. Stud: Abramo (sr). La ganadora de 7 años es hija de El Copado y Luhuky Pat DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 INPRICE, 54, R.Bascuñan (8) 2 Corsa Clarita, 51, S.Arias (7) 16,55 1 1/2 cpo 3 Cinnamon Cream, 57, J.C.Diestra (h) (5) 23,45 v.m. 4 Marina Letal, 57, D.Gauna (11) 16,05 1 cpo 5 La Vieja Chistera, 53, R.Villegas (4) 48,80 1 cpo 6 Madame Mora, 57, M.J.Lopez (3) 20,25 1/2 cpo 7 Bordadita Pampa, 57, D.R.Gomez (1) 8,90 1 1/2 cpo 8 Olympic Girl, 57, M.Aserito (2) 5,40 1 1/2 cpo 9 Traviesa Reward, 55, P.Diestra (h) (10) 2,00 2 1/2 cps 10 De Sondika, 57, W.Maturan (9) 11,70 3/4 cpo ú Giant Baby, 57, D.E.Arias (1a) 8,90 pzo - - - Dividendos: INPRICE $ 3,50, 2,65 y 1,80. Corsa Clarita $ 5,35 y 3,20. Cinnnamon Cream $ 5,85. EXACTA $ 403,50. CUATRIFECTA $ 451.188,00. DOBLE $ 2.217,50.No Corrió: (6) Spring Amazon. Tiempo: 59s75c. Cuidador: N.D.Noya. Stud: Bien De Abajo (az). La ganadora de 5 años es hija de Strategic Prince y Doña Capa UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ZARKARA, 57, O.Arias (12) 2 Amelie Sweet, 53, S.Arias (1) 6,65 1 cpo 3 Icy Fofi, 57, M.N.Ferreyra (4) 21,40 1/2 cpo 4 Vintas Lady, 55, E.Martinez (11) 6,45 pzo 5 Clara Tormenta, 57, F.Arreguy (h) (7) 4,20 pzo 6 Siracusana, 57, A.Cabrera (6) 37,50 1 cpo 7 Queen Konga, 53, W.Garcia (13) 77,25 cza 8 Super Liga, 57, N.Ortiz (10) 2,45 1 cpo 9 Kill Model, 53, D.Lencinas (3) 7,65 2 1/2 cps 10 Bella Turca, 54, L.Paredes (5) 135,65 2 cps 11 Elevada Again, 57, M.Delli Q. (8) 49,90 hco ú Rain Princess, 57, M.J.Lopez (2) 53,75 7 cps - - - Dividendos: ZARKARA $ 5,65, 2,65 y 1,55. Amelie Sweet $ 3,20 y 2,60. Icy Fofi $ 4,40. IMPERFECTA $ 1.650,00. CUATRIFECTA $ 50.360,00. DOBLE DESQUITE $ 3.470,00. TRIPLO $ 7.562,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 33.592,50. No Corrió: (9) Con Intension. Tiempo: 1'0s58c. Cuidador: A.N.Ostheguy. Stud: Topo Viejo. La ganadora de 4 años es hija de Zarkar y Savile Ro. RECAUDACIÓN: $ 30.230.995.. INPRICE. Corsa Clarita. Cinnnamon Cream. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (6) Spring Amazon59s75c.N.D.Noya.Bien De Abajo (az). La ganadora de 5 años es hija de Strategic Prince y Doña Capa PATA SOY. The Perfect Mare. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO: con 5 aciertos, con 4 aciertos.No corrieron: (8) Muy Atormentada y (9) Mi Trinchera1'0s25c.N.D.Zaikoski.Abramo (sr). La ganadora de 7 años es hija de El Copado y Luhuky Pat

