DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 RANITA KAL, 56, M.N.Ferreyra (4) 2 Sintonia Perfecta, 56, F.L.Goncalves (10) 1,75 1 1/2 cpo 3 Astrologist, 56, E.Ortega P. (1) 6,10 2 cps 4 Realiquera Gag, 52, U.Chaves (3) 16,45 1 cpo 5 Noche De Cafe, 56, F.Aguirre (8) 10,35 1 1/2 cpo 6 Luly Champ, 50, D.Lencinas (7) 12,35 v.m. 7 Suberina, 56, D.E.Arias (2) 9,05 3 cps 8 Verde Lima, 50, E.Candia G. (6) 25,60 1/2 cpo 9 Ministra Chuck, 56, J.C.Diestra (h) (9) 14,05 3/4 cpo ú Danieli, 56, O.Arias (5) 1,50 2 1/2 cps - - - Dividendos: RANITA KAL $ 7,00, 1,45 y 1,10. Sintonia Perfecta $ 1,30 y 1,10. Astrologist $ 1,10. EXACTA $ 166,50. TRIFECTA $ 1.550,50. DOBLE $ 770,00. TRIPLO $ 2.119,00. CUATERNA $ 54.171,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'1s59c. Cuidador: G.O.De La Torre. Stud: Nuestro Sueño. La ganadora de 3 años es hija de Anak Nakal y Ranita Approval DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GRAN SAVANNAH, 56, S.Arias (8) 2 Desnuda Kal, 56, E.Candia G. (9) 3,55 pzo 3 Royal Nova, 56, J.C.Diestra (h) (10) 4,15 1 cpo 4 Barchetta, 56, P.Diestra (h) (5) 6,80 pzo 5 Sarras, 56, A.I.Romay (11) 5,00 1 cpo 6 Vasquita Soñada, 56, J.Rivarola (12) 47,60 6 cps 7 Josephine`s Castle, 56, F.Aguirre (3) 71,65 11 cps 8 Lluvia Serrana, 56, D.E.Arias (6) 26,45 3 cps 9 La Copera Chuck, 56, M.J.Lopez (13) 2,85 1/2 cpo ú Chica Hot, 56, M.N.Ferreyra (7) 55,70 6 cps - - - Dividendos: GRAN SAVANNAH $ 12,20, 3,50 y 2,25. Desnuda Kal $ 2,45 y 1,90. Royal Nova $ 1,70. IMPERFECTA $ 370,00. CUATRIFECTA $ 38.560,00. DOBLE $ 4.617,50.No corrieron: (1) Akula, (2) La War y (4) Joan Mast. Tiempo: 1'2s63c. Cuidador: S.D.Babera. Stud: Saragatusa. La ganadora de 3 años es hija de Tantos Años y Aussir DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MAGIC SAM, 58, J.Rivarola (8) 2 El Cubista, 54, F.L.Goncalves (5) 5,80 3/4 cpo 3 Ante Chuck, 50, S.Arias (1) 11,30 1/2 cpo 4 Mutak Berry, 51, R.Bascuñan (4) 7,80 5 cps 5 Que Asombroso, 48, F.J.Lavigna (3) 15,70 cza 6 Jeweliana, 56, R.Muñoz (9) 1,65 cza 7 Wood Lodge, 49, E.G.Ortega T. (12) 12,40 1 cpo 8 Soy Rufina, 50, E.Candia G. (2) 645,00 1/2 pzo 9 Rico Moon, 54, M.J.Lopez (13) 8,75 12 cps ú Typical Female, 48, J.Pintos (11) 96,95 11 cps - - - Dividendos: MAGIC SAM $ 7,85, 3,40 y 2,60. El Cubista $ 3,40 y 3,15. Ante Chuck 4,75. IMPERFECTA $ 1.940,00. CUATRIFECTA $ 138.654,00. DOBLE DESQUITE $ 29.230,00. TRIPLO $ 98.012,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 219.870,00. No corrieron: (6) Strategic West, (7) Hay Metejon y (10) Surfing Boy. Tiempo: 1'6s84c. Cuidador: E.Brown. Stud: Los Caños. La ganadora de 6 años es hija de Alrassaam y Magic Juli. RECAUDACIÓN: 37.210.547.

