Resultados de las carreras de ayer en La Plata

DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 AMBAR ROSE, 57, J.Villagra (13) 2 Acumuladora, 57, F.L.Gonçalves (10) 3,60 2 1/2 cps 3 Heroina Mora, 57, W.Aguirre (7) 2,85 1/2 cza 4 Little Nell, 53, T.Garcia (12) 12,70 2 cps 5 Bromista, 53, C.Romagnoli (8) 5,60 5 cps 6 Historia Politica, 57, K.Banegas (5) 11,45 1/2 cpo 7 Bel Amour, 57, F.Menendez (11) 31,95 1/2 cpo 8 Amiguita Estrella, 53, L.Paiz (9) 92,40 1/2 cza 9 Arrietara Queen, 57, F.Arreguy (h) (6) 17,50 1/2 cza ú Andriana, 57, J.C.Diestra (h) (4) 13,70 7 cps - - -

Dividendos: AMBAR ROSE $ 4,00, 2,95 y 2,15. Acumuladora $ 2,25 y 1,45. Heroina Mora $ 1,50. IMPERFECTA $ 885,00. CUATRIFECTA $ 95.410,00. DOBLE DESQUITE $ 3.800,00. TRIPLO $ 8.235,00. CUATERNA $ 37.450,00. No corrieron: (1) Most Girl, (2) New Rate y (3) Maga Del Viento. Tiempo: 1'0s43c. Cuidador: M.Domingo. Stud: J. C. V. (s.fe). La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Rose Of Grac. RECAUDACIÓN $ 52.362.438.