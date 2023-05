Resultados de las carreras de ayer en La Plata

ACROSS THE COURT , 55, L.M.Fer`dez

CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 HE`S A ROCKSTAR, 55, G.Borda (11) 2 Tambaqui, 55, B.Enrique (12) 5,25 3 cps 3 Perugio Top, 55, M.A.Sosa (3) 4,05 2 1/2 cps 4 Cupcake, 55, F.Corrales (5) 21,40 2 cps 5 Es Escribano, 55, Jorge Peralta (13) 3,15 2 cps 6 Laugh Out Loud, 55, K.Banegas (13a) 3,15 1 1/2 cpo 7 Mizraim, 55, J.Roman (4) 3,50 3 cps 8 Iugerum, 55, O.Arias (10) 91,00 2 cps 9 Rio Escondido, 55, F.L.Gonçalves (2) 7,60 pzo 10 Guns And Roses, 55, P.Sotelo (9) 44,60 14 cps ú* Itamae, 55, R.R.Barrueco (6) 86,05 1 cpo - - - - - (*) Largó mal

Dividendos: HE`S ROCKSTAR $ 7,50, 2,75 y 1,30. Tamaqui $ 2,55 y 1,35. Perugio Top $ 2,20. IMPERFECTA $ 655,00. CUATRIFECTA $ 37.437,00. DOBLE $ 2.880,00. CUATERNA $ 15.243,00.No corrieron: (1) Rio Benneton, (7) Tulio y (8) Icy Temporal. Tiempo: 1'39s73c. Cuidador: M.L.Castellazzi. Stud: La Peladilla. El ganador de 2 años es hijo de Endorsement y She`s Amazing QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 UN ESTILO, 57, E.Martinez (1) 2 Objetado, 57, J.Villagra (6) 3,25 11 cps 3 Icy Vasco, 57, W.Maturan (10) 99,99 5 cps 4 Verde Mole, 57, R.Bascuñan (11) 8,15 1/2 pzo 5 Perugio Bomb, 57, Jorge Peralta (4) 12,80 1/2 cpo 6 Digamelo, 57, F.L.Gonçalves (8) 3,50 cza 7 Bermello, 57, D.E.Arias (12) 5,45 1 1/2 cpo 8 Ultimate Good, 57, G.Saez (3) 99,99 1/2 cpo 9 Unico Talentoso, 57, E.Siniani (2) 16,00 1/2 cpo 10 Perfect Roll, 57, L.Balmaceda (9) 53,20 3 cps ú Lucero Sale, 59, M.N.Ferreyra (7) 26,80 1 1/2 cpo - - - Dividendos: UN ESTILO $ 3,50, 2,45 y 1,65. Objetado $ 2,20 y 1,80. Icy Vasco $ 7,60. EXACTA $ 922,50. TRIFECTA $ 23.317,50. DOBLE $ 3.695,00.No Corrió: (5) Alf Hitchcok. Tiempo: 1'38s45c. Cuidador: M.Domingo. Stud: Narcotic Horse. El ganador de 4 años es hijo de Dynamix y Tournai SEXTA CARRERA- 1400 METROSPremio: Clásico Asociación De Propietarios De Caballos De Carrera De Buenos Aires (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 EMMSPACIAL BOY, 55, W.Pereyra (4) 2 Tu Fuerza, 55, M.A.Sosa (1b) 4,55 3 cps 3 Llaullin, 55, M.J.Lopez (2) 6,20 4 cps 4 Endo Verde, 55, D.Lencinas (1a) 4,55 cza 5 Parana Mini, 55, K.Banegas (3) 5,30 12 cps - - - Dividendos: EMMSPACIAL BOY $ 1,20. EXACTA $ 192,50. TRIFECTA $ 387,50. DOBLE $ 620,00. TRIPLO $ 4.955,00. CUATERNA $ 7.642,50.No Corrió: (1) El Clavelito. Tiempo: 1'24s66c. Cuidador: R.R.Caroprese. Stud: Adriancito. El ganador de 2 años es hijo de Emmanuel y Spacial Girl SEPTIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 TOTAL BOSS, 55, L.Ramallo (2) 2 Biuty Seiver, 56, W.Aguirre (5) 4,60 2 cps 3 Edification, 56, F.L.Gonçalves (12) 2,10 cza 4 Gratitude, 56, B.Enrique (6) 12,20 2 cps 5 Say Long, 52, L.Colasso (4) 4,00 1 1/2 cpo 6 Seattle Amore, 53, L.Armoha (3) 8,45 1 1/2 cpo 7 You Be You, 56, C.Montoya (11) 41,40 3 cps 8 Eren, 56, Jorge Peralta (8) 14,00 2 cps 9 Fancy Mapu, 53, U.Chaves (10) 172,20 6 cps 10 Vin Gris, 56, S.San Martin (1a) 17,80 pzo 11 Tico Tico, 56, R.L.Gonzalez (1) 17,80 14 cps ú* Fidel Rabid, 56, G.Saez (7) 174,80 7 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: TOTAL BOSS $ 10,75, 3,50 y 1,20. Biuty Seiver $ 2,30 y 1,20. Edification $ 1,10. EXACTA $ 3.570,00. TRIFECTA $ 13.062,50. DOBLE $ 1.630,00. CADENA con 6 aciertos $ 71.045,00. con 5 aciertos $ 616,00.No Corrió: (9) Sacripante. Tiempo: 2'8s8c. Cuidador: G.A.Sereno. Stud: Maluchi (tan). El ganador de 3 años es hijo de Holy Boss y Total Joy OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EL ROMANCERO, 57, J.Villagra (4) 2 Full Amoroso, 56, F.L.Gonçalves (3) 3,95 2 cps 3* Bibi Detto, 56, R.Bascuñan (11) 46,30 pzo 4 Cazador Oscuro, 56, Jorge Peralta (6) 6,90 1 cpo 5 Tengo Full, 56, D.E.Arias (12) 35,05 1 cpo 6 Anda Conmigo, 56, O.Arias (5) 21,20 2 cps 7 Corsaro Johan, 56, B.Enrique (10) 10,40 3/4 cpo 8 Baby Rash, 56, P.Sotelo (9) 42,15 cza 9 Cambalache Mad, 52, F.Enea (8) 99,99 2 cps 10 Jovis, 56, G.Borda (1) 5,55 6 cps ú Valor Latino, 56, A.Cabrera (7) 11,45 4 cps - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: EL ROMANCERO $ 1,95, 1,85 y 2,20. Full Amoroso $ 2,05 y 1,70. Bibi Detto $ 3,40. IMPERFECTA $ 162,50. CUATRIFECTA $ 8.708,00. DOBLE $ 3.290,00.No corrieron: (2) Pop Rap y (13) Armory Show. Tiempo: 1'25s69c. Cuidador: M.M.Garrido. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Romagna NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 AMBAR ROSE, 57, J.Villagra (10) 2 Bel Amour, 57, F.Menendez (9) 8,45 1 cpo 3 Amiguita Milonguera, 57, B.Enrique (7) 17,50 1 cpo 4 Visa Home, 57, E.Martinez (1) 2,70 1 1/2 cpo 5 Acumuladora, 57, G.Borda (4) 6,55 1/2 pzo 6 Purista, 57, G.Saez (8) 30,55 3 cps 7 Too Ta, 57, P.Sotelo (2) 99,99 cza 8 Danieli, 57, F.L.Gonçalves (5) 3,85 1 cpo 9 Cornella Vega, 57, D.E.Arias (6) 28,85 3/4 cpo ú Rompecadenas, 57, A.Cabrera (3) 12,70 7 cps - - - Dividendos: AMBAR ROSE $ 3,50, 2,60 y 2,35. Bel Amour $ 2,60 y 2,55. Amiguita Milonguera $ 7,80. EXACTA $ 1.437,50. TRIFECTA $ 26.980,00. DOBLE $ 1.050,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s15c. Cuidador: H.J.Benesperi. Stud: J. C. V. (s.fe). La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Rose Of Grace DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 AMANTE DESPECHADA, 57, F.Menendez (9) 2 Señora Jolie, 52, L.Paredes (2) 93,05 1 cpo 3 Sonata Halo, 54, R.Muñoz (12) 3,60 1 cpo 4 Mahidevran, 53, J.Paoloni (3) 4,00 1 cpo 5 Ratisbona, 53, F.Caceres (1) 43,40 3/4 cpo 6 Interye, 57, R.Alzamendi (4) 8,65 3/4 cpo 7 A Pura Magia, 53, F.Enea (5) 27,45 1/2 cpo 8 Fahda, 57, Jorge Peralta (6) 3,60 1/2 cpo 9 Agrandate, 54, U.Chaves (13) 13,75 2 1/2 cps 10 Informate Sole, 55, R.Villagra (10) 11,45 1 cpo 11 Crazy Rimout, 57, K.Banegas (11) 9,45 3/4 cpo 12 Darrakela, 56, D.E.Arias (8) 19,65 2 cps ú Wind Turbine, 53, Jose Gomez (7) 90,90 4 cps - - - Dividendos: AMANTE DESPECHADA $ 13,25, 6,25 y 3,25. Señora Jolie $ 27,15 y 15,20. Sonata Halo $ 1,50. IMPERFECTA $ 37.362,50. TRIFECTA $ 301.953,00. DOBLE $ 5.640,00. TRIPLO $ 8.210,00. CUATERNA $ 63.775,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 67.100,00. con 4 aciertos $ 547,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s15c. Cuidador: J.J.Vela. Stud: Las Velas (az). La ganadora de 5 años es hija de Charles King y La Gran Diva UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 STAR OF BEACH, 57, A.Cabrera (4) 2 Josephine`s Castle, 57, O.Arias (6) 2,45 1/2 cpo 3 Trixie, 55, I.Delli Q. (7) 6,60 1/2 cpo 4 Vasquita Soñada, 58, M.Aserito (12) 7,20 cza 5 Ada Shelby, 54, R.Villegas (5) 31,15 1/2 cpo 6 Blood Dance, 53, G.Reynoso (14) 3,00 4 cps 7 Joan Mast, 54, Jose Gomez (8) 24,45 6 cps 8 Tama Girl, 53, R.Salazar (1) 251,95 1/2 cpo 9 Tomana, 57, E.Martinez (13) 17,70 6 cps 10* Tata Key, 57, L.Caceres (2) 260,65 1 cpo 11 Eterna Pixar, 55, J.Avendaño (11) 220,90 1 cpo ú Star Trail, 57, K.Banegas (3) 20,80 2 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: STAR OF BEACH $ 5,50, 2,35 y 1,45. Joshephine`S Castle $ 1,35 y 1,20. Trixie $ 1,50. IMPERFECTA $ 375,00. TRIFECTA $ 4.017,50. DOBLE $ 9.555,00.No corrieron: (9) Doctora Lovely y (10) Linda True. Tiempo: 1'8s7c. Cuidador: A.Sambuceti. Stud: Las Banderitas. La ganadora de 4 años es hija de Treasure Beach y Very Dulce DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LA WAR, 54, F.Roldan (1) 2 Early Jazz, 57, G.Borda (12) 3,40 cza 3 Chicaparanormal Cap, 57, Jorge Peralta (8) 5,75 hco 4 Tan Especial, 53, G.Reynoso (7) 3,05 1 cpo 5 Peaky Girl, 57, J.Rivarola (14) 99,99 2 1/2 cps 6 Buenaza Eva, 55, L.Ramallo (13) 9,20 3 cps 7 May Carleton, 57, R.Bascuñan (15) 19,10 pzo 8* Gran Savannah, 57, N.Ortiz (3) 23,10 3/4 cpo 9 Asipan, 54, D.Lencinas (6) 32,35 cza 10 Buena Politica, 57, E.Siniani (11) 69,00 3/4 cpo 11 Expresa Amor, 54, R.Villegas (4) 14,05 pzo 12 Chara Sky, 57, W.Maturan (10) 99,99 cza 13 Bio Hill, 57, B.Enrique (16) 7,55 2 1/2 cps ú Star Canela, 54, U.Chaves (5) 62,80 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: LA WAR $ 8,30, 4,90 y 2,70. Early Jazz $ 3,35 y 1,95. Chicaparanormal Cap $ 2,30. IMPERFECTA $ 2.290,00. CUATRIFECTA $ 38.860,00. DOBLE DESQUITE $ 16.440,00. TRIPLO $ 121.590,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 1.500.000,00. No corrieron: (2) Maxima Reserva y (9) Melita Mora. Tiempo: 1'14s4c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Gozzini (vt). La ganadora de 4 años es hija de War Command y Mirey. RECAUDACIÓN: 62.279.185. STAR OF BEACH. Joshephine`S Castle. Trixie. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (9) Doctora Lovely y (10) Linda True1'8s7c.A.Sambuceti.Las Banderitas. La ganadora de 4 años es hija de Treasure Beach y Very Dulce AMANTE DESPECHADA. Señora Jolie. Sonata Halo. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos. con 4 aciertos. Corrieron todos1'0s15c.J.J.Vela.Las Velas (az). La ganadora de 5 años es hija de Charles King y La Gran Diva AMBAR ROSE. Bel Amour. Amiguita Milonguera. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'0s15c.H.J.Benesperi.J. C. V. (s.fe). La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Rose Of Grace EL ROMANCERO. Full Amoroso. Bibi Detto. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Pop Rap y (13) Armory Show1'25s69c.M.M.Garrido.J. C. V. (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Romagna TOTAL BOSS. Biuty Seiver. Edification. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 aciertos. con 5 aciertos.No Corrió: (9) Sacripante2'8s8c.G.A.Sereno.Maluchi (tan). El ganador de 3 años es hijo de Holy Boss y Total Joy EMMSPACIAL BOY. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (1) El Clavelito1'24s66c.R.R.Caroprese.Adriancito. El ganador de 2 años es hijo de Emmanuel y Spacial Girl UN ESTILO. Objetado. Icy Vasco. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (5) Alf Hitchcok1'38s45c.M.Domingo.Narcotic Horse. El ganador de 4 años es hijo de Dynamix y Tournai HE`S ROCKSTAR. Tamaqui. Perugio Top. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (1) Rio Benneton, (7) Tulio y (8) Icy Temporal1'39s73c.M.L.Castellazzi.La Peladilla. El ganador de 2 años es hijo de Endorsement y She`s Amazing

ACROSS THE COURT. A La Cumbre. Vasco Peregrino. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'27s92c.J.L.Fernandez.El Chicota. El ganador de 5 años es hijo de Doubles Partner y As We Play