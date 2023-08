Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Man In The Moon , 57, F.Aguirre

NOVENA CARRERA- 1700 METROS Pag. Dist. 1 NACE UN CRACK, 57, F.L.Gonçalves (11) 2 El Gran Cabron, 57, J.Villagra (9) 3,50 5 cps 3 National Check, 57, I.Monasterolo (2) 6,25 3 cps 4 Ultimate Good, 57, G.Saez (1) 7,95 4 cps 5* Indian Gold, 55, D.Lencinas (3) 8,25 18 cps 6 Across The Court, 52, L.M.Fer`dez (8) 54,60 8 cps - - - - - (*) Largó cruzado

Dividendos: NACE UN CRACK $ 1,45 y 1,10. El Gran Cabron $ 1,40. EXACTA $ 410,00. TRIFECTA $ 532,50. DOBLE $ 3.495,00.No corrieron: (4) Jackson One, (5) Super Giaco, (6) El Callesiete, (7) Last Fredy, (9a) Objetado y (10) Unava Hit. Tiempo: 1'44s74c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: Anaxor. El ganador de 5 años es hijo de Orpen y Tiene Beraja DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 RABONUSHKA, 57, R.Villagra (1) 2 Kakuma, 53, G.Reynoso (6) 3,10 7 cps 3 Money Ward, 55, J.Yalet (h) (13) 81,55 1 cpo 4 Slew Of Nashville, 57, J.Rivarola (12) 4,40 1 cpo 5 Parla, 56, I.Delli Q. (2) 25,35 2 cps 6 La Donna E Mobile, 57, A.I.Romay (9) 5,80 pzo 7 Sound Speed, 57, J.Cavallaro (4) 10,30 cza 8 Escuela De Atenas, 57, F.Aguirre (8) 50,55 pzo 9 Targaryen, 57, E.Martinez (3) 2,95 3/4 cpo 10 Forever Faster, 53, J.Pintos (5) 54,35 v.m. ú Paz Y Gloria, 57, A.Giorgis (7) 32,70 5 cps - - - Dividendos: RABONUSHKA $ 8,25, 4,10 y 3,80. Kakuma $ 2,75 y 1,95. Money Ward $ 20,80. IMPERFECTA $ 1.200,00. CUATRIFECTA $ 713.770,00. DOBLE $ 3.080,00. TRIPLO $ 41.320,00. CUATERNA $ 187.500,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 342.037,50. Con 4 aciertos $ 2.542,50.No corrieron: (10) Arena Blanca y (11) Flyins Rabid. Tiempo: 1'0s38c. Cuidador: J.C.Mosconi. Stud: La Nº 12. La ganadora de 4 años es hija de Boario y Russki UNDECIMA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 ECOLOGO ESTRELLA, 52, R.Salazar (10) 2 D`or Van, 58, S.Arias (9) 9,65 1 1/2 cpo 3 Strategic Option, 56, F.L.Gonçalves (2) 2,40 2 1/2 cps 4 Decretado, 56, J.Villagra (7) 6,85 2 1/2 cps 5 Tornazolado, 56, A.Marinhas (3) 14,70 2 cps 6 This Way, 60, L.Armoha (1) 10,15 3/4 cpo 7 Quil Hero, 58, M.A.Sosa (12) 8,20 1 1/2 cpo 8 The Talisman, 56, E.Candia G. (6) 17,45 3 cps 9 Too Fast, 52, U.Chaves (11) 99,99 11 cps ú El Chamuyo, 56, K.Banegas (5) 7,65 1 cpo - - - Dividendos: ECOLOGO ESTRELLA $ 4,05, 1,90 y 1,30. D`or Van $ 7,55 y 1,90. Strategic Option $ 1,35. EXACTA $ 5.885,00. TRIFECTA $ 9.757,50. DOBLE $ 4.440,00.No corrieron: (4) El Casador y (8) Owen Magic. Tiempo: 1'30s34c. Cuidador: G.R.Veliz. Stud: El Trebol De Picun. El ganador de 6 años es hijo de Ecologo y Athena Starwoman DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SOCIO OCULTO, 57, K.Banegas (7) 2 Horse Key, 57, M.A.Sosa (6) 12,00 cza 3 Rey Milo, 56, I.Delli Q. (2) 5,50 1 cpo 4 Soy Don Felix, 57, F.Arreguy (h) (1) 4,05 1/2 cpo 5 El Ingenuo, 57, C.Sandoval (11) 10,90 1 1/2 cpo 6 Claro Nistel, 57, P.Carrizo (8) 10,10 1 1/2 cpo 7 Login, 57, M.Delli Q. (13) 15,45 3/4 cpo 8 Candy Veloz, 57, A.Giorgis (10) 28,56 6 cps 9 Super Boli, 57, A.I.Romay (12) 50,70 10 cps 10 Emmsagitario, 57, D.E.Arias (5) 9,20 4 cps ú Taguato Camba, 55, S.Arias (4) 99,99 1 cpo - - - Dividendos: SOCIO OCULTO $ 2,20, 1,70 y 1,10. Horse Key $ 3,70 y 1,80. Rey Milo $ 1,25. IMPERFECTA $ 1.240,00. CUATRIFECTA $ 12.037,50. DOBLE $ 1.015,00. TRIPLO $ 10.485,00. CUATERNA $ 52.630,00.No corrieron: (3) Tinto Demoledor y (9) Kubrick. Tiempo: 59s54c. Cuidador: J.A.Daluz. Stud: Octavio - Roman (az). El ganador de 6 años es hijo de Angiolo y Delos DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 KAMBAI VERA, 57, J.Rivarola (7) 2 Fancy Model, 57, F.L.Gonçalves (9) 2,70 hco 3 Quality Boy, 57, M.A.Sosa (2) 9,45 2 cps 4 Tweedy Sun, 53, R.Salazar (1) 15,75 2 1/2 cps 5 Armory Show, 53, F.Caceres (8) 4,75 2 cps 6 Icy Mad, 55, D.Lencinas (3) 23,95 1 1/2 cpo 7 Speed Catcher, 57, M.J.Lopez (5) 7,95 cza 8 Interpretado Johan, 55, U.Chaves (4) 10,35 5 cps 9 Mactas, 57, H.Betansos (10) 10,85 3 cps ú Elder Statesman, 57, W.Aguirre (6) 33,50 4 cps - - - Dividendos: KAMBAI VERA $ 3,90, 2,25 y 1,60. Fancy Model $ 1,40 y 1,10. Quality Boy $ 1,60. EXACTA $ 2.065,00. TRIFECTA $ 6.637,50. DOBLE $ 5.235,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s45c. Cuidador: N.V.Pineda. Stud: Botafogo. El ganador de 4 años es hijo de Cima De Triomphe y Panambi Vera DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 BOMB WAVE, 55, E.Candia G. (9) 2 Delfina Ness, 57, E.Siniani (10) 5,45 8 cps 3 Despegar Pack, 57, W.Aguirre (14) 3,25 pzo 4 Saladisima, 51, A.B.Valdez (5) 7,15 3/4 cpo 5 La Gargola, 55, D.E.Arias (13) 7,95 3 cps 6 Bella Centolla Jet, 55, R.L.Gonzalez (11) 44,25 cza 7 Buena Rosa, 57, F.Arreguy (h) (12) 16,75 pzo 8 Charito Azuleña, 51, L.Lopez B. (6) 10,40 3 cps 9 Che Siciliana, 52, F.Caceres (7) 11,35 cza 10 Julie Ken, 57, A.Giorgis (1) 99,99 4 cps 11 Prima Donna Kal, 55, M.J.Lopez (3) 99,99 8 cps ú Frida Slam, 53, S.Arias (2) 99,99 18 cps - - - Dividendos: BOMB WAVE $ 2,80, 1,25 y 1,10. Delfina Ness $ 2,00 y 1,10. Despegar Pack $ 1,10 . IMPERFECTA $ 1.780,00. CUATRIFECTA $ 10.500,00. DOBLE DESQUITE $ 5.830,00. TRIPLO $ 19.010,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 50.350,00. No corrieron: (4) Petite Chimo y (8) Gata Bailantera. Tiempo: 1'26s91c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Mis 4 Soles. La ganadora de 5 años es hija de Cima De Triomphe y Bom. RECAUDACIÓN: 72.444.475.. KAMBAI VERA. Fancy Model. Quality Boy. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'24s45c.N.V.Pineda.Botafogo. El ganador de 4 años es hijo de Cima De Triomphe y Panambi Vera SOCIO OCULTO. Horse Key. Rey Milo. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (3) Tinto Demoledor y (9) Kubrick59s54c.J.A.Daluz.Octavio - Roman (az). El ganador de 6 años es hijo de Angiolo y Delos ECOLOGO ESTRELLA. D`or Van. Strategic Option. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) El Casador y (8) Owen Magic1'30s34c.G.R.Veliz.El Trebol De Picun. El ganador de 6 años es hijo de Ecologo y Athena Starwoman RABONUSHKA. Kakuma. Money Ward. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos. Con 4 aciertos.No corrieron: (10) Arena Blanca y (11) Flyins Rabid1'0s38c.J.C.Mosconi.La Nº 12. La ganadora de 4 años es hija de Boario y Russki NACE UN CRACK. El Gran Cabron. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) Jackson One, (5) Super Giaco, (6) El Callesiete, (7) Last Fredy, (9a) Objetado y (10) Unava Hit1'44s74c.E.C.Tadei.Anaxor. El ganador de 5 años es hijo de Orpen y Tiene Beraja

ELECTO. Blood For Chullo. Master One. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 aciertos. con 5 aciertos.No corrieron: (1) Lindo Rye, (2) Forty Fresh, (3) Norteño Soy, (7) Emm Seductor, (9) Law Of Nature y (12) On The Move1'33s56c.G.R.Veliz.Raul Y Lidia (sr). El ganador de 5 años es hijo de Cima De Triomphe y Heleta