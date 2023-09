Resultados de las carreras de ayer en La Plata

DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 REAL TEXAN, 53, R.Salazar (11) 2 Other Friends, 57, F.L.Gonçalves (4) 2,00 2 cps 3 Start Worring, 57, D.R.Gomez (3) 49,80 pzo 4 Amiguito Tonificado, 57, R.Villagra (1) 6,25 1 cpo 5 Compadron Vega, 55, U.Chaves (12) 6,95 2 1/2 cps 6 Basko Domonet, 57, D.E.Arias (10) 27,50 2 1/2 cps 7 Conductor Nautico, 57, W.Aguirre (6) 27,65 3/4 cpo 8 Radiant Winner, 57, L.Sosa (9) 26,45 3/4 cpo 9 Gaspa Arequero, 55, J.Avendaño (14) 5,45 3/4 cpo 10 Favius, 56, L.Ramallo (15) 99,99 2 cps 11 Honor A Castel, 57, M.J.Lopez (8) 62,80 10 cps 12 Corazon Near, 55, D.Lencinas (7) 99,99 8 cps 13 Tormentoso Wack, 57, F.Menendez (13) 99,99 10 cps ú Marcico, 53, N.Ortiz (5) 99,99 55 cps - - -

Dividendos: REAL TEXAN $ 4,15, 1,80 y 1,10. Other Friends $ 1,20 y 1,10. Start Worring $ 1,10. IMPERFECTA $. CUATRIFECTA $ 211.535,00. DOBLE DESQUITE $ 21.150,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 233.140,00. No Corrió: (2) Fartex. Tiempo: 1'12s75c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Mis 4 Soles. El ganador de 4 años es hijo de Nashville Texan y Olivia So. RECAUDACIÓN: 82.806.615.