Resultados de las carreras de ayer en La Plata

NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 AMIGAZO MAK, 56, E.Martinez (8) 2 El Califa Johan, 56, Jorge Peralta (4) 2,70 2 1/2 cps 3 Seguro Ricardo, 56, F.L.Gonçalves (4a) 2,40 1 cpo 4 Arabistan, 54, U.Chaves (2) 8,45 2 cps 5 Turco Emilio, 56, F.Menendez (5) 14,30 1 1/2 cpo 6 Android, 56, M.A.Sosa (1) 3,65 cza ú Skurlin, 56, A.Giorgis (6) 11,10 2 cps - - - Dividendos: AMIGAZO MAK $ 2,10 y 1,70. El Califa Johan $ 2,30. EXACTA $ 480,00. TRIFECTA $ 1.425,00. DOBLE $ 2.190,00.No corrieron: (3) El Nieto Del Zar y (7) Veterano De Guerra. Tiempo: 58s85c. Cuidador: M.Domingo. Stud: Zungri. El ganador de 3 años es hijo de Maktub y Amiga Thunder DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JAQUE MATE SAR, 56, A.Cabrera (12) 2 Sushi Party, 57, J.Villagra (13) 2,29 1/2 pzo 3 La Sirenita, 56, E.Candia G. (4) 9,80 2 1/2 cps 4 Rosa Ku, 56, R.Villagra (8) 25,70 cza 5 Wild Beach, 56, W.Aguirre (11) 8,65 4 cps 6 Doria Girl, 56, M.J.Lopez (6) 3,15 1 1/2 cpo 7 Che Catia Key, 56, G.Saez (5) 17,75 1 1/2 cpo 8 Chabuca Granda, 54, U.Chaves (2) 84,30 3 cps 9 Felicitas Vega, 56, L.N.Garcia (10) 220,30 1 cpo 10 Isla Patrulla, 56, D.E.Arias (9) 4,25 1/2 cpo 11 Music Baby, 56, A.Giorgis (1) 21,20 1/2 cpo 12 Plegaria Prince, 56, E.Martinez (14) 51,20 8 cps 13 Califa In You, 56, F.Aguirre (15) 354,00 3 cps ú Cuerda En Do, 56, J.Cavallaro (7) 330,05 23 cps - - - Dividendos: JAQUE MATE SAR $ 10,90, 2,50 y 1,75. Sushi Party $ 1,85 y 1,50. La Serenita IMPERFECTA $ 2.390,00. CUATRIFECTA $ 987.498,00 . DOBLE $ 8.130,00. CUATERNA $ 540.890,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 1.084.870,00. con 4 aciertos $ 2.300,00.No Corrió: (3) More Earnings. Tiempo: 1'13s8c. Cuidador: R.O.Cabrera. Stud: Legado Gringo. La ganadora de 3 años es hija de Sardinero y Matera Stripes UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LA PEROLA, 57, J.Villagra (9) 2 Igual A Vos, 57, F.L.Gonçalves (6) 3,45 2 cps 3 Arrabalera Inca, 53, R.Salazar (11) 5,50 3 cps 4 Super Venice, 57, A.Cabrera (4) 9,90 1 1/2 cpo 5 Hood Prise, 57, F.Arreguy (h) (7) 22,20 1 cpo 6 City Clette, 57, E.Siniani (5) 7,85 1 cpo 7 Queen`s Hit, 54, J.R.Benitez V. (8) 52,15 4 cps 8 Selva Libre, 57, R.L.Gonzalez (10) 49,25 v.m. 9 Talento Natural, 57, C.Sandoval (3) 9,00 12 cps 10 Traicionera Mia, 57, M.N.Ferreyra (1) 99,99 1 1/2 cpo ú Canasta Basica, 55, D.Lencinas (2) 6,10 10 cps - - - Dividendos: LA PEROLA $ 3,05, 1,65 y 5,05. Igual A Vos $ 2,10 y 2,10. Arrabalera Inca $ 1,85. EXACTA $ 1.310,00. TRIFECTA $ 2.700,00. DOBLE $ 13.940,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s53c. Cuidador: H.J.Benesperi. Stud: Don Valentino. La ganadora de 4 años es hija de Cityscape y Lady Blue Jeans DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SPARTIVENTO, 56, J.Rivarola (9) 2 Green Shoe, 57, J.Villagra (8a) 2,35 1 cpo 3 Dutch Gang, 52, R.Salazar (5) 5,90 1 1/2 cpo 4* Galan Play, 56, O.Arias (13) 34,40 cza 5 Babington, 56, F.L.Gonçalves (2) 8,40 1 cpo 6 Rio Escondido, 56, H.Betansos (1) 4,45 v.m. 7 Mixed Blood, 56, E.Candia G. (2a) 8,40 1 1/2 cpo 8 El Open, 56, D.E.Arias (6) 4,20 1 cpo 9 Edaion, 54, F.J.Lavigna (8) 2,35 1 1/2 cpo 10 Sileno, 56, E.Siniani (15) 19,95 1 cpo 11 Mizraim, 56, M.N.Ferreyra (4) 41,00 1/2 cpo 12 The Best Rock, 56, F.Aguirre (12) 99,99 v.m. 13 Fade Junior, 56, M.J.Lopez (10) 91,30 6 cps 14 El Verso, 56, D.R.Gomez (11) 94,95 1 cpo ú Can`t Stop, 56, E.Martinez (16a) 39,45 17 cps - - - - - (*) Dist. molestó Dividendos: SPARTIVENTO $ 16,15, 4,65 y 2,65. Green Shoe $ 2,60 y 1,45. Dutch Gang $ 1,60. IMPERFECTA $ 2.315,00. TRIFECTA $ 707.600,00. DOBLE $ 18.870,00. TRIPLO $ 238.960,00. CUATERNA $ 1.630.655,00.No corrieron: (3) Rayo Catch, (7) Tiene Talento, (14) Tau Key y (16) Acero Sofisticado. Tiempo: 1'26s3c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: La Frontera (mza). El ganador de 3 años es hijo de Idolo Porteño y Sierra Norte DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CATCHER KEY, 55, F.J.Lavigna (6) 2 Horse Key, 53, R.Salazar (10) 4,70 4 cps 3 De San Marcial, 57, E.Candia G. (9) 3,00 4 cps 4 Audubon, 55, S.Arias (2) 4,15 1 1/2 cpo 5 Guess Rimout, 57, M.A.Sosa (8) 27,75 2 cps 6 Amigo Conrado, 57, Jorge Peralta (12) 19,00 1 cpo 7 Candy Veloz, 53, W.Garcia (7) 18,25 4 cps 8 Bolt Cat, 57, D.E.Arias (5) 9,75 2 1/2 cps 9 Moneytalks Moro, 57, E.G.Ortega T. (3) 99,99 pzo ú Super Druid, 53, L.Lopez B. (11) 45,50 1/2 cpo - - - Dividendos: CATCHER KEY $ 3,05, 1,70 y 1,20. Horse Key $ 1,70 y 1,15. De San Marcial $ 1,30. EXACTA $ 4.455,00. TRIFECTA $ 4.910,00. DOBLE $ 26.380,00..No corrieron: (1) Pacote y (4) Jai Malik. Tiempo: 1'4s20c. Cuidador: M.E.Lombardo. Stud: La Moneda (az). El ganador de 6 años es hijo de Key Deputy y Catch The Roma DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CAZADOR DE ILUSIONES, 57, F.L.Gonçalves (2) 2 Time For Dancing, 57, E.Siniani (11) 14,95 6 cps 3 Principe Touch, 55, J.Flores (1) 10,45 2 cps 4 Filipo De Balcarce, 57, R.Villagra (9) 25,85 2 cps 5 Baker Man, 57, D.R.Gomez (12) 3,70 1/2 cza 6 Clase B, 57, J.Rivarola (5) 8,55 cza 7 Hit Cambriol, 58, M.N.Ferreyra (8) 6,65 3 cps 8 Mingo Hero, 57, R.Bascuñan (4) 8,85 2 cps 9 Eh Cumpa, 57, O.Arias (7) 4,95 4 cps ú Emiratos, 54, L.Armoha (6) 99,99 2 cps - - - Dividendos: CAZADOR DE ILUSIONES $ 2,95, 3,25 y 2,50. Time For Dancing $ 6,95 y 3,80. Principe Touch $ 2,70. IMPERFECTA $ 6.540,00. CUATRIFECTA $ 1.024.805,00. DOBLE DESQUITE $ 6.550,00. TRIPLO $ 103.810,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 836.810,00. No corrieron: (3) Ojo Ancho y (10) Kelo Clear. Tiempo: 1'12s50c. Cuidador: M.S.Sueldo (h). Stud: Rosa R.. El ganador de 5 años es hijo de E Dubai y Bahiana Parad. RECAUDACIÓN: $ 105.002.134.. CATCHER KEY. Horse Key. De San Marcial. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Pacote y (4) Jai Malik1'4s20c.M.E.Lombardo.La Moneda (az). El ganador de 6 años es hijo de Key Deputy y Catch The Roma SPARTIVENTO. Green Shoe. Dutch Gang. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (3) Rayo Catch, (7) Tiene Talento, (14) Tau Key y (16) Acero Sofisticado1'26s3c.L.R.Cerutti.La Frontera (mza). El ganador de 3 años es hijo de Idolo Porteño y Sierra Norte LA PEROLA. Igual A Vos. Arrabalera Inca. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'24s53c.H.J.Benesperi.Don Valentino. La ganadora de 4 años es hija de Cityscape y Lady Blue Jeans JAQUE MATE SAR. Sushi Party. La Serenita IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos. con 4 aciertos.No Corrió: (3) More Earnings1'13s8c.R.O.Cabrera.Legado Gringo. La ganadora de 3 años es hija de Sardinero y Matera Stripes AMIGAZO MAK. El Califa Johan. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (3) El Nieto Del Zar y (7) Veterano De Guerra58s85c.M.Domingo.Zungri. El ganador de 3 años es hijo de Maktub y Amiga Thunder

SEARCH VICTORY. Seattle Amore. Altedo. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 aciertos. con 5 aciertos.No Corrió: (1) Gago Querido1'37s93c.L.R.Cerutti.Bar Royal (cba). El ganador de 4 años es hijo de John F Kennedy y She Will Be