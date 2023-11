DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 DON SATURNO, 57, W.Aguirre (7) 2 Juan Orion Tag, 57, E.Ortega P. (9) 2,80 1/2 cza 3 Oficial Maharaja, 53, L.Chavez (3) 3,10 4 cps 4 Cimanov, 54, F.Roldan (6) 5,55 v.m. 5 El Muy Celoso, 53, F.Caceres (11) 9,25 1/2 cpo 6 Marsico, 57, D.E.Arias (8) 75,15 1 1/2 cpo 7 Man In The Moon, 57, L.Caceres (4) 13,25 6 cps 8 Storm Magico, 57, M.J.Lopez (2) 20,15 13 cps ú Flag Trompudo, 55, L.M.Fer`dez (10) 96,10 s.a. - - - Dividendos: DON SATURNO $ 3,50, 2,00 y 1,40. Juan Orion Tag $ 1,60 y 1,30. Oficial Maharaja $ 1,35. EXACTA $ 995,00. TRIFECTA $ 1.690,00. DOBLE $ 1.830,00. TRIPLO $ 7.135,00. CUATERNA $ 75.000,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 74.520,00, con 4 aciertos $ 730,00.No corrieron: (1) Blood For Chullo y (5) Rock Valido. Tiempo: 1'39s99c. Cuidador: R.M.Gonzalez. Stud: Hs. La Templanza (az). El ganador de 5 años es hijo de Blood Money y South Secret UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 GRILLDADO, 55, J.Flores (10) 2 Affirmed Johan, 57, G.Borda (1) 2,20 1 cpo 3 Maipo Hit, 57, A.Cabrera (9) 11,40 1 cpo 4 Ta Tacuarembo, 57, O.Arias (2) 5,90 1 cpo 5 Ojo De Fiesta, 55, A. Portillo O. (3) 32,00 4 cps 6 Negro Andariego, 57, R.L.Gonzalez (8) 9,65 2 cps 7 Re Fino, 54, L.Paredes (5) 99,99 8 cps 8 Entreverado, 57, K.Banegas (11) 7,20 6 cps 9 Muñeco Seattle, 57, E.Siniani (4) 28,60 5 cps 10* Davinci, 55, U.Chaves (7) 18,15 pzo ú Cruz Net, 53, A.Sanchez (6) 99,99 7 cps - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: GRILLDADO $ 3,25, 1,70 y 1,25. Affirmed Johan $ 1,35 y 1,10. Maipo Hit $ 1,65. EXACTA $ 1.385,00. TRIFECTA $ 9.277,50. DOBLE $ 4.670,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s55c. Cuidador: C.N.Corrales. Stud: Candela C. El ganador de 4 años es hijo de Dado Vuelta y Misionera Grill DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 JOSEPHINE`S CASTLE, 57, P.Diestra (h) (10) 2 Ada Shelby, 54, R.Villegas (1) 17,70 4 cps 3 Dolly Johan, 55, J.Avendaño (8) 4,30 1/2 pzo 4 Verbena Fitz, 57, M.J.Lopez (5) 26,75 1 cpo 5 Clara Tormenta, 55, G.Borda (7) 2,60 3 cps 6 Skin Galaxy, 57, F.Menendez (3) 4,15 2 cps 7 Sa Bumbula, 53, A.Sanchez (9) 33,20 2 cps 8 Ethnias, 57, O.Arias (12) 10,05 1 cpo 9 Ninfadora, 57, J.Gonzalez (4) 99,99 3/4 cpo 10 Tata Key, 57, L.Caceres (6) 99,99 1 1/2 cpo ú Tunquita Best, 57, R.L.Gonzalez (2) 99,99 7 cps - - - Dividendos: JOSEPHINE´S CASTLE $ 3,30, 1,45 y 1,50. Ada Shelby $ 5,20 y 4,50. Dolly Johan $ 3,15. IMPERFECTA $ 4.560,00. Cuatriecta $ 132.500,00. DOBLE DESQUITE $ 10.350,00. TRIPLO $ 24.240,00. CUATERNA $ 135.730,00. No corrieron: (11) Excusa Final y (13) Vida Ironica. Tiempo: 1'0s76c. Cuidador: A.N.Ostheguy. Stud: El Maori. La ganadora de 5 años es hija de Knockout y Castle Shine. RECAUDACIÓN: $ 92.468.638.. GRILLDADO. Affirmed Johan. Maipo Hit. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'5s55c.C.N.Corrales.Candela C. El ganador de 4 años es hijo de Dado Vuelta y Misionera Grill DON SATURNO. Juan Orion Tag. Oficial Maharaja. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos, con 4 aciertos.No corrieron: (1) Blood For Chullo y (5) Rock Valido1'39s99c.R.M.Gonzalez.Hs. La Templanza (az). El ganador de 5 años es hijo de Blood Money y South Secret

AMBAR ROSE. Barly Sugar. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (2) Rock In Dubai1'29s89c.H.J.Benesperi.J. C. V. (s.fe). La ganadora de 5 años es hija de Angiolo y Rose Of Grace