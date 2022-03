Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Best Million , 55, F.J.Lavigna

J Be Storm , 54, W.Moreyra

ONE IN TEN , 58, J.Villagra

SEPTIMA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1 MAJESTIC RULER, 57, M.Valle (3) 2 Belleza De Arteaga, 57, E.Ortega P. (4) 8,15 4 cps 3 Master Cocktail, 55, R.Bascuñan (3a) 1,45 cza 4 Master Twins, 57, R.Blanco (3b) 1,45 2 cps 5 Miss Again, 57, W.Pereyra (1) 3,90 cza 6 Clear Bless, 57, G.Calvente (7) 32,65 2 cps 7 Sky Halo, 57, A.Coronel E. (6) 4,50 4 cps 8 Nueva Sprinter, 53, M.Rey (2) 55,55 3/4 cpo ú High Hannah, 53, J.Paoloni (5) 15,50 6 cps - - - Dividendos: MAJESTIC RULER $ 1,45 y 1,10. Belleza De Arteaga $ 1,10. EXACTA $ 267,50. TRIFECTA $ 612,50. DOBLE: a ganador $ 125,00, a placé $ 275,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 5 aciertos $ 150.580,00, con 5 aciertos $ 790,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'47s94c. Cuidador: F.S.Cascia. Stud: Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Majestic Empire OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CATAÑO, 52, L.Brigas (8) 2 Lewandosky, 56, W.Pereyra (1) 2,60 1 1/2 cpo 3 Sicko Mode, 56, G.Bellocq (2) 2,50 3 cps 4 Full Nostalgico, 54, M.Monte (4) 10,40 1 cpo 5 Zamacuco, 56, R.R.Barrueco (9) 52,30 3 cps 6 Uy Que Ligero, 52, E.Candia G. (6) 12,60 5 cps 7 Gracias Vasco, 58, M.Aserito (7) 14,15 2 1/2 cps 8* Samur, 52, M.Rey (3) 28,55 7 cps úX Gualicho Ness, 56, S.Barrionuevo (5) 87,15 10 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: CATAÑO $ 3,35, 1,45 y 1,10. Lewandosky $ 1,65 y 1,10. Sicko Mode $ 1,10. IMPERFECTA $ 470,00. CUATRIFECTA $ 1.858,00. DOBLE: a ganador $ 207,50, a placé $ 55,00. TRIPLO $ 607,50. PICK 4 $ 5.160,00.No Corrió: (10) Aldeano Hit. Tiempo: 1'10s30c. Cuidador: D.C.Periga. Stud: La Loma (s.r.). El ganador de 3 años es hijo de Treasure Beach y Portorriqueña NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 AMIGUITO CAT, 56, L.Balmaceda (4) 2 Sarandeado, 56, M.La Palma (2) 10,45 1 cpo 3* Che Marginal, 56, G.Borda (5) 16,00 3 cps 4 Comando Secreto, 56, G.J.Garcia (1) 4,85 3/4 cpo 5 Sixty Lu, 56, A.Paez (6) 4,25 6 cps 6 Golan Cat, 56, E.Ortega P. (3) 3,40 4 cps - - - - - (*) Se fue de manos Dividendos: AMIGUITO CAT $ 2,00 y 1,40. Sarandeado $ 3,25. EXACTA $ 840,00. TRIFECTA $ 5.300,00. DOBLE: a ganador $ 377,50, a placé $ 515,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s32c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: Moffly. El ganador de 3 años es hijo de Todo Un Amiguito y Sortuda Cat DECIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Handicap Spiny Pag. Dist. 1 ELCISA, 59, G.Hahn (8) 2 Shades Of Rose, 58, E.Ortega P. (6) 3,50 2 1/2 cps 3* Evangel Nistel, 60, B.Enrique (4) 10,45 3/4 cpo 4 Wounded Lip, 59, A.Giannetti (9) 4,40 cza 5 Force Majeure, 61, W.Pereyra (7) 3,30 1 1/2 cpo 6 Salsa Dance, 55, L.Balmaceda (2) 30,70 v.m. 7 La Remota, 59, G.Calvente (1) 5,65 3/4 cpo 8 Grand Splendid, 57, L.Vai (5) 71,35 1 1/2 cpo 9 All Yours, 55, L.Brigas (10) 12,70 5 cps úX Mensageira-iguassu (brz), 57, R.M.Torres (3) 31,75 18 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Indócil en los partidores Dividendos: ELCISA $ 6,75, 2,55 y 1,50. Grand Splendid $ 2,15 y 1,80. Evangel Nistel $ 3,15. EXACTA $ 1.270,00. TRIFECTA $ 9.770,00. DOBLE: a ganador $ 760,00, a placé $ 62,50. TRIPLO $ 4.275,00. PICK 4 $ 8.085,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s39c. Cuidador: A.A.Piana. Stud: La Cuota. La ganadora de 5 años es hija de Angiolo y Islandesa UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EFELANTE, 57, O.Arias (11) 2 Amiguito Trastornado, 57, G.J.Garcia (10) 4,60 cza 3* Interfiloso, 53, L.Paiz (1) 14,60 1/2 cpo 4 Apasionado Song, 57, B.Enrique (8) 8,10 1 cpo 5X Cautive Me, 57, C.Velazquez (7) 8,25 2 cps 6+ Solo Impacto, 53, J.Paoloni (6) 4,40 pzo 7 Forest Rap, 57, F.Coria (5) 14,90 1/2 cpo 8 Morrison, 57, L.Vai (12) 46,05 2 1/2 cps 9 Viejo Rayo, 57, M.Valle (9) 4,95 3/4 cpo 10** Sebi Llano, 57, W.Pereyra (2) 6,50 2 cps 11/ Santorus, 55, E.G.Ortega T. (3) 29,60 3 cps ú/ Arandu Al, 55, R.Frias (4) 8,90 0 cpo - - - - - (*) Se escapó de los partidores (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Se escapó de los partidores (/) Largó frío (/) Rodó Dividendos: ELEFANTE $ 27,75, 11,75 y 6,05. Amiguito Trastornado $ 2,95 y 2,10. Interfiloso $ 6,00. IMPERFECTA $ 3.700,00. CUATRIFECTA $ 427.559,00. DOBLE: a ganador $ 5.377,50, a placé $ 385,00.No Corrió: (13) Licor Fino. Tiempo: 56s85c. Cuidador: R.J.Lippo. Stud: Q. Tal (az). El ganador de 4 años es hijo de Sidney`s Candy y Elementary DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DESIGNATED SURVIVOR, 56, Jorge Peralta (7) 2 Luki De Tal, 56, P.Diestra (h) (15) 6,50 7 cps 3 Ebla, 56, M.Valle (11) 3,45 1 cpo 4 Gaucha Rebel, 53, F.Roldan (5) 5,80 pzo 5 Amiguita Estrella, 56, J.Noriega (8) 14,20 6 cps 6* La De Gra, 56, C.Velazquez (13) 6,70 5 cps 7X Soberbia Johana, 54, M.A.Sosa (2) 34,60 1 1/2 cpo 8+ Sic Panter, 56, L.Balmaceda (14) 35,80 2 1/2 cps 9 Tamaya, 54, M.Monte (9) 30,35 3/4 cpo 10 Curiosa Hechicera, 53, E.Candia G. (4) 63,90 1/2 cpo 11 Sweet History, 56, G.Bellocq (6) 68,90 13 cps ú** Alandria, 56, E.Ortega P. (10) 2,60 25 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Corrió desestribado (+) Largó retrasado (**) Corrió desestribado Dividendos: DESIGNATED SURVIVOR $ 21,30, 6,00 y 4,30. Luki De Tal $ 4,15 y 2,95. Ebla $ 2,15. IMPERFECTA $ 11.170,00. CUATRIFECTA $ 163.257,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 85.830,00, a placé $ 5.050,00. TRIPLO $ 500.000,00. PICK 4 $ 1.166.665,00. No corrieron: (1) Kissing The Moon, (3) Miss Romak y (12) Lamparina. Tiempo: 56s2c. Cuidador: J.I.Briganti. Stud: Stud El Galpon. La ganadora de 3 años es hija de Lenovo y Water Performanc. RECAUDACIÓN: $56.986.224. . ELEFANTE. Amiguito Trastornado. Interfiloso. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (13) Licor Fino56s85c.R.J.Lippo.Q. Tal (az). El ganador de 4 años es hijo de Sidney`s Candy y Elementary ELCISA. Grand Splendid. Evangel Nistel. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos55s39c.A.A.Piana.La Cuota. La ganadora de 5 años es hija de Angiolo y Islandesa AMIGUITO CAT. Sarandeado. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'22s32c.O.F.Labanca.Moffly. El ganador de 3 años es hijo de Todo Un Amiguito y Sortuda Cat CATAÑO. Lewandosky. Sicko Mode. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (10) Aldeano Hit1'10s30c.D.C.Periga.La Loma (s.r.). El ganador de 3 años es hijo de Treasure Beach y Portorriqueña MAJESTIC RULER. Belleza De Arteaga. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6 POZO MAX: con 5 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'47s94c.F.S.Cascia.Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Majestic Empire

ONE IN TEN. Mister Key. J Be Storm. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos1'33s72c.G.J.Frenkel S..Victoria. El ganador de 5 años es hijo de Endorsement y Lucky Ten