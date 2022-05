Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Expresiva In , 57, J.Leonardo

SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LE INDIE, 55, P.Diestra (h) (6) 2 Humor Fino, 55, B.Enrique (11) 3,75 cza 3 Isi Rimout, 55, W.Moreyra (7) 9,30 4 cps 4 Despreocupado, 55, J.M.Sanchez (2) 79,20 1 cpo 5 Gran Compañero, 55, E.Candia G. (14) 9,60 1 1/2 cpo 6 Cerrito Piñon, 55, F.Coria (13) 9,85 cza 7 Claro Misil, 55, I.Monasterolo (4) 7,35 2 1/2 cps 8 Vacacionado Chuck, 55, J.Villagra (12) 4,50 pzo 9 Adur, 56, G.Calvente (8) 10,65 6 cps 10 Mi Jack, 55, A.Cabrera (5) 16,05 1 cpo 11 Traicionero, 55, M.Valle (10) 26,35 1 cpo 12 Bat Edition, 55, A.I.Romay (1) 65,45 1/2 cpo ú Tutelero, 55, E.Martinez (9) 101,65 pzo - - - Dividendos: LE INDIE $ 4,40, 2,15 y 1,75. Humor Fino $ 2,05 y 1,50. Isi Rimout $ 2,65. IMPERFECTA $ 1.225,00. CUATRIFECTA $ 190.244,00. DOBLE: a ganador $ 13.887,00, a placé $ 8.680,00. TRIPLO $ 200.000,00. PICK 4 $ 240.000,00.No Corrió: (3) En Lo Alto. Tiempo: 54s56c. Cuidador: C.R.Giovannini. Stud: El Solito. El ganador de 2 años es hijo de Le Blues y Indian Words SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LICOR FINO, 57, Jorge Peralta (3) 2 Bio Modesto, 57, B.Enrique (1) 1,60 2 1/2 cps 3 Claro Nistel, 57, P.Carrizo (4) 15,65 1/2 cpo 4 Lure Shot, 57, F.Coria (7) 6,60 3 cps 5 New Strip, 57, K.Banegas (6) 8,45 3/4 cpo 6 El Calamar, 53, F.Caceres (2) 30,36 3/4 cpo 7 Sebi Runner, 57, J.M.Sanchez (10) 7,35 2 1/2 cps 8 Arandu Al, 57, C.Montoya (8) 7,70 3 cps ú Waleron, 55, E.G.Ortega T. (9) 16,45 5 cps - - - Dividendos: LICOR FINO $ 13,30, 2,55 y 1,80. Bio Modesto $ 1,15 y 1,15. Claro Nistel $ 2,35. EXACTA $ 1.775,00. TRIFECTA $ 11.522,50. DOBLE: a ganador $ 4.937,50, a placé $ 100,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 5.787.475,00, con 5 aciertos $ 20.465,00.No Corrió: (5) Patriota Fitz. Tiempo: 55s14c. Cuidador: R.O.Mottura. Stud: Santa Emilia (az). El ganador de 4 años es hijo de Water Power y Diva Rica OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 VIRTUAL IMAGE, 54, M.Monte (9) 2 City Runner, 57, O.Alderete (8) 4,40 2 cps 3* Snack Circle, 53, A.Casteig (5) 2,35 5 cps 4 India Jackie, 57, G.Bonasola (2) 8,10 cza 5 Lady Runner, 57, M.Aserito (7) 24,45 3/4 cpo 6 Distinta, 55, C.Perez G. (1) 3,75 cza 7 La Marilo, 55, E.G.Ortega T. (3) 19,70 4 cps 8 Soleada Circle, 57, W.Moreyra (10) 3,35 3 cps ú Reina For Sale, 57, L.Noriega (6) 30,85 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó mal Dividendos: VIRTUAL IMAGE $ 5,58, 2,80 y 1,30. City Runner $ 2,25 y 1,25. Snack Circle $ 1,15. EXACTA $ 1.595,00. TRIFECTA $ 6.695,00. DOBLE: a ganador $ 2.775,00, a placé $ 965,00. TRIPLO $ 17.777,00. PICK 4 POZO MAX $ 928.615,00.No Corrió: (4) Forever Mine. Tiempo: 1'23s81c. Cuidador: E.O.Martucci. Stud: La Sortija. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Vida Nocturna NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LOUISIANA LADY, 55, L.Balmaceda (11) 2* Amiguita Gina, 55, M.Fernandez (1) 4,60 5 cps 3X Alta Key, 55, F.Coria (8) 3,20 2 1/2 cps 4 Social Blue, 55, M.Valle (10) 5,45 2 1/2 cps 5 La Invidia, 55, E.Martinez (3) 10,75 1/2 cpo 6+ Carola Si, 55, Jorge Peralta (2) 10,75 1 1/2 cpo ú** Sweet Ankara, 55, W.Moreyra (9) 10,75 9 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta Dividendos: LOUISIANA LADY $ 2,45, 1,60 y 1,15. Amiguita Gina $ 2,00 y 1,20. Alta Key $ 1,10. IMPERFECTA $ 740,00. CUATRIFECTA $ 1.726,00. DOBLE: a ganador $ 477,50, a placé $ 415,00.No corrieron: (4) Blossom Girl, (5) Ree Italiana, (6) Nana Bianca y (7) Luna Sabandija. Tiempo: 55s28c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: Heritage Stud. La ganadora de 2 años es hija de Manipulator y Southern Glory DECIMA CARRERA- 1400 METROSPremio: Handicap British Empire Pag. Dist. 1 HOLD THE DOOR, 56, R.Bascuñan (4) 2 Valiente Spring, 57, L.Vai (9) 6,25 1 cpo 3 Mister Key, 59, R.Blanco (6) 2,65 1 cpo 4 Baron Blue, 56, W.Pereyra (8) 4,15 pzo 5 Don Patroncito, 56, M.Valle (1) 17,30 cza 6 Hosarsiph Joy, 57, M.Fernandez (2) 12,60 2 cps 7 Iron Heart, 56, A.Paez (3) 7,65 4 cps 8 Memorado, 59, C.Velazquez (7) 4,50 pzo ú Perfect Score, 52, J.Flores (5) 18,70 11 cps - - - Dividendos: HOLD THE DOOR $ 7,65, 3,65 y 2,50. Valiente Spring $ 3,75 y 2,90. Mister Key $ 1,70. EXACTA $ 2.505,00. TRIFECTA $ 8.172,50. DOBLE: a ganador $ 620,00, a placé $ 165,00. PICK $ 92.307,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s86c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: Anaxor. El ganador de 5 años es hijo de Sidney`s Candy y Rosa Dormida UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DEEP SWING, 57, G.Bellocq (4) 2 Persevera Fil, 57, L.Noriega (10) 3,75 5 cps 3 Orange Crush (brz), 55, C.Montoya (6) 15,10 2 cps 4 Cobija, 57, E.Siniani (1) 12,45 4 cps 5 Llama Hera, 54, M.Monte (3) 12,45 3/4 cpo 6 A Song For Me, 57, R.M.Torres (8) 5,10 1/2 cza ú Pertrechada Dubai, 57, M.Fernandez (9) 9,55 1/2 cpo - - - Dividendos: DEEP SWING $ 1,65 y 1,70. Persevera Fil $ 3,50. EXACTA $ 330,00. TRIFECTA $ 2.085,00. DOBLE: a ganador $ 565,00, a placé $ 210,00. TRIPLO $ 2.420,00.No corrieron: (2) Flor De Noticia, (5) Out Of House y (7) Malhablada Slam. Tiempo: 55s91c. Cuidador: L.A.Gaitan. Stud: Las 2 Nenas (rº). La ganadora de 5 años es hija de Galicado y Secretary DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SAINT LOCKET, 54, D.Aparicio (10) 2 Aneesa, 55, C.Cuellar (8) 27,10 6 cps 3 Angelical Lady, 57, I.Monasterolo (1) 7,50 2 cps 4 Inspiradisima Prince, 57, C.Velazquez (7) 31,50 cza 5 Dona Callas, 57, J.Villagra (2) 4,30 6 cps 6 Trip To Veneza, 54, L.Brigas (9) 5,40 1 cpo 7 Fiesthera, 51, D.Lencinas (3) 7,75 1 1/2 cpo 8 Ree Milagros, 53, M.Giuliano C. (5) 17,40 hco 9 Ateleta, 57, J.Rosales (4) 41,00 3 cps ú Mrs. Chloe, 55, R.Bascuñan (6) 19,85 3/4 cpo - - - Dividendos: SAINT LOCKET $ 1,95, 1,30 y 1,20. Aneesa $ 5,95 y 3,90. Angelical Lady $ 2,25. IMPERFECTA ú $ 2.670,00. CUATRIFECTA $ 76.560,00. DOBLE: a ganador $ 137,50, a placé $ 760,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s71c. Cuidador: J.C.Cima. Stud: Maria Reina. La ganadora de 5 años es hija de Treasure Beach y Stormy Flo DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 KAORI, 56, O.Alderete (3) 2 Masquesuerte, 57, C.Velazquez (14) 5,55 pzo 3 Super Malbec, 56, W.Pereyra (5) 2,90 1 1/2 cpo 4 Tim Bala, 54, F.Correa (10) 21,40 pzo 5 Sporting Chance, 56, L.Balmaceda (6) 38,50 3/4 cpo 6 Older Brother, 56, C.Montoya (7) 23,90 1/2 cpo 7 Beldel, 52, T.Baez (13) 39,45 pzo 8 Elastic Heart, 54, E.G.Ortega T. (2) 18,95 3/4 cpo 9 Total Colt, 56, Jorge Peralta (9) 29,35 4 cps 10 Enjaulado, 56, A.Cabrera (15) 20,40 2 1/2 cps 11 Momento Eterno, 56, P.Carrizo (11) 68,65 5 cps 12 Bru Fantasy, 54, R.Bascuñan (4) 69,35 8 cps ú* Art Club, 56, J.Villagra (1) 2,60 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: KAORI $ 7,45, 2,70 y 1,70. Masquesuerte $ 3,15 y 1,90. Super Malbec $ 1,45. IMPERFECTA $ 6.670,00. CUATRIFECTA $ 80.552,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 4.010,00, a placé $ 770,00. TRIPLO $ 3.005,00. PICK 4 $ 25.515,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 109.027,50, con 5 aciertos $ 980,00.No corrieron: (8) Años Felices y (12) Treasure Island. Tiempo: 1'23s29c. 