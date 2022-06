Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Champion Of Peace , 57, J.Villagra

DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 O`NEILL CIRCLE, 57, W.Pereyra (7) 2 Goloso Gloton, 57, M.Valle (8) 5,65 1 1/2 cpo 3* Art Square, 53, J.Paoloni (11) 7,55 2 1/2 cps 4 Marakesh, 57, R.R.Barrueco (3) 22,10 2 cps 5 Vamos Silvio, 57, J.Noriega (13) 14,35 2 cps 6 The Black List, 57, B.Enrique (12) 5,40 1 1/2 cpo 7 Valioso Int, 57, O.Alderete (2) 6,55 1 1/2 cpo 8 Ricky Joy, 57, L.Noriega (14) 55,45 2 cps 9 Bien Empilchado, 57, P.Carrizo (4) 7,25 3/4 cpo 10 India Gata, 52, F.Caceres (6) 21,20 1 1/2 cpo ú El Txato, 57, S.Barrionuevo (1) 16,85 6 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: O' NEILL CIRCLE $ 3,60, 1,45 y 1,15. Goloso Gloton $ 2,45 y 2,10. Art Square $ 2,15. IMPERFECTA ú $ 2.160,00. CUATRIFECTA $ 46.147,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 3.560,00, a placé $ 2.410,00. TRIPLO $ 20.900,00. PICK 4 $ 75.000,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 1.621.625,00, con 5 aciertos $ 3.102,50. No corrieron: (5) Taitaru, (9) Tayu Lo y (10) Sword. Tiempo: 1'11s34c. Cuidador: J.D.Berho. Stud: Que Manera (riv). El ganador de 4 años es hijo de Lion`s Circle y Oh Campeon. RECAUDACIÓN: $ 75.093.691. .

SANTO TIRSO. Chelo Benavente. Champion Of Peace. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No corrieron: (2) Poncho Pobre, (5) Moyvore Summer y (14) Iron Prince1'37s43c.J.M.Moncada.Gracias Viejo (sfe). El ganador de 5 años es hijo de Catcher In The Rye y Te Di Lacana