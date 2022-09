Resultados de las carreras de ayer en Palermo

TAKE FOR YOU , 57, G.Borda

UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 UN VIAJE, 57, A.I.Romay (3) 2 Soy Troilo, 54, E.Candia G. (4) 4,85 2 1/2 cps 3 Mister Kum, 57, J.Noriega (14) 6,00 pzo 4 Mi Vida Nocturna, 57, B.Enrique (10) 10,70 1 1/2 cpo 5 Tati Dubai, 57, R.Bascuñan (2) 49,20 2 1/2 cps 6 Puerto Madero, 57, J.Oger (13) 2,95 cza 7* A Todo Sol, 57, M.Fernandez (9) 63,05 3/4 cpo 8 Que Me Alcancen, 53, U.Chaves (11) 16,90 1 cpo 9 Lubos Law, 57, E.Martinez (6) 5,65 pzo 10 No Es Chamuyo, 57, M.Valle (8) 5,55 1/2 cpo 11 Brentano Prize, 57, P.Carrizo (5) 49,60 8 cps 12 Bello Guri, 57, F.Corrales (7) 26,65 2 cps 13 Puro Cubano, 57, E.G.Ortega T. (1) 65,60 8 cps ú Bru Fantasy, 55, C.Perez G. (12) 97,70 cza - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: UN VIAJE $ 18,15, 9,00 y 3,50. Soy Troilo $ 2,50 y 1,75. Mister Kum $ 2,55. IMPERFECTA $ 5.350,00. CUATRIFECTA $ 369.776,00. DOBLE: a ganador $ 7.860,00, a placé $ 240,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s77c. Cuidador: M.A.Berns. Stud: Isidorito. El ganador de 4 años es hijo de Galicado y Una Panzada DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ABENAKI, 57, M.Valle (9) 2 El Chamuyo, 57, P.Carrizo (12) 4,35 1/2 cpo 3 Galacy, 57, B.Enrique (8) 6,10 cza 4 Ultimado, 57, S.Piliero (2) 26,60 1 1/2 cpo 5 Emmanuel`s Heaven, 57, W.Pereyra (10) 3,15 hco 6 Centelleo, 54, G.Borda (5) 22,70 1/2 cpo 7 Shack Radio, 57, K.Banegas (11) 10,55 1/2 cpo 8 Sally Ray, 54, E.Candia G. (1) 54,00 3 cps 9 Nicolas Express, 57, R.R.Barrueco (10a) 3,15 1 1/2 cpo 10* Candy Go, 55, C.Perez G. (7) 41,60 cza 11 Strategic Option, 57, R.Bascuñan (4) 4,80 1 cpo 12 El Del Cosmos, 57, E.Torres (6) 17,65 1 1/2 cpo ú Katai, 57, E.Martinez (13) 35,95 5 cps - - - - - (*) Saltó al largar Dividendos: ABENAKI $ 6,85, 3,65 y 1,95. El Chamuyo $ 3,95 y 2,50. Galacy $ 2,65. IMPERFECTA $ 2.910,00. CUATRIFECTA $ 154.755,00. DOBLE: a ganador $ 32.140,00, a placé $ 5.600,00. TRIPLO $ 1.096.290,00. PICK 4 $ 1.066.665,00.No Corrió: (3) Weber. Tiempo: 1'23s28c. Cuidador: D.R.Cima. Stud: Go Black. El ganador de 6 años es hijo de Angiolo y Brannyika UN VIAJE. Soy Troilo. Mister Kum. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos55s77c.M.A.Berns.Isidorito. El ganador de 4 años es hijo de Galicado y Una Panzada

TAKE FOR YOU. Nakati Salvaje. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (1) Royal Nova1'11s54c.R.A.Mayo.La Almohada (mdp). La ganadora de 4 años es hija de Most Improved y Tomasa