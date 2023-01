Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Four By Four , 56, E.Ortega P.

QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 KERENDON, 52, J.Flores (7) 2 Locura Cap, 56, R.L.Gonzalez (3) 12,55 6 cps 3 El Mandoncito, 56, F.Coria (4) 9,50 1 1/2 cpo 4 El Ultimo Bailando, 56, B.Enrique (8) 4,35 1/2 cpo 5 Dark Wig, 56, W.Pereyra (6) 6,30 1 1/2 cpo 6 Papa Jacinto, 56, S.Piliero (1) 18,75 3 cps 7 Le Bleu, 56, G.Calvente (2) 1,85 2 cps ú Alifen, 56, P.Carrizo (9) 6,50 4 cps - - - Dividendos: KERENDON $ 12,75 y 4,10. Locura Cap $ 7,00. EXACTA $ 9.595,00. TRIFECTA $ 101.085,00. DOBLE: a ganador $ 6.630,00, a placé $ 2.420,00.No Corrió: (5) Domikissing. Tiempo: 57s27c. Cuidador: F.R.Flores. Stud: Estacion Sol (gguay). El ganador de 3 años es hijo de Keane y Daysleeper SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CHE BANDIDA, 54, C.Perez G. (15) 2 Insaagraf, 57, G.Calvente (8) 9,10 hco 3 Cadilac, 56, W.Pereyra (9) 4,05 v.m. 4 La Perola, 56, G.Borda (14) 3,20 1/2 cza 5 Portal Dame, 56, R.R.Barrueco (1) 11,40 3/4 cpo 6 Es Guerrera, 56, P.Carrizo (10) 17,20 cza 7 Che Mamita, 57, G.Villalba (12) 5,20 3 cps 8 Danzarina Libre, 56, B.Enrique (13) 17,85 3/4 cpo 9 Hawaiian Love, 54, F.J.Lavigna (4) 12,70 1 cpo 10 Ñusta, 56, A.Cabrera (3) 13,85 4 cps 11 Fantastic Moon, 56, F.L.Gonçalves (6) 18,10 3 cps 12 Isla Tormentosa, 56, L.Noriega (7) 50,90 2 1/2 cps 13 Maria Del Sur, 54, R.Padilla B. (2) 46,50 8 cps 14 Flower Devil, 52, L.Colasso (5) 119,35 1 1/2 cpo ú* Athens Girl, 56, L.Balmaceda (11) 95,70 30 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: CHE BANDIDA $ 15,40, 10,15 y 5,70. Insaagraf $ 7,45 y 3,95. Cadilac $ 2,30. IMPERFECTA ú $ 5.120,00. CUATRIFECTA $ 59.990,00. DOBLE: a ganador $ 8.145,00, a placé $ 2.405,00. TRIPLO $ 92.960,00. PICK 4 $ 600.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s93c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Chemeco (r.iv). La ganadora de 3 años es hija de Greenspring y Gold Ringer SEPTIMA CARRERA- 2200 METROSPremio: Clásico Apertura (g2) - GRUPO II Pag. Dist. 1 BELLEZA DE ARTEAGA, 60, G.Borda (6) 2 Suspira Limeña, 60, B.Enrique (1) 21,45 1 cpo 3 Super Bijou, 60, R.Blanco (3) 2,60 1 1/2 cpo 4 Joy Nima, 60, W.Pereyra (4) 3,30 1 cpo 5 Foolin, 60, M.Valle (5) 8,95 3 cps 6 Llamarada Planet, 60, C.Velazquez (8) 28,05 5 cps 7 Queen Election, 60, G.Bonasola (2) 22,65 1/2 cza ú Lucky You (brz), 54, F.L.Gonçalves (7) 6,25 3 cps - - - Dividendos: BELLEZA DE ARTEAGA $ 3,20 y 1,95. Suspira Limeña $ 15,15. EXACTA $ 8.540,00. TRIFECTA $ 22.025,00. DOBLE: a ganador $ 2.780,00, a placé $ 4.765,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 1.523.238,00 , con 5 aciertos $ 102.900,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'16s24c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Chos Malal (nqn). La ganadora de 5 años es hija de Cosmic Trigger y Bunny Sand OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ASTROS, 55, F.L.Gonçalves (9) 2 A Simpler Time, 55, A.Paez (11) 10,50 2 cps 3 Scottrade, 57, Jorge Peralta (1) 15,35 2 1/2 cps 4 Blooming Genius, 57, E.Martinez (15) 3,15 1/2 cpo 5 Master Fareed, 53, A.B.Valdez (7) 38,55 2 cps 6 Glorius Rimout, 57, W.Moreyra (6) 12,90 3/4 cpo 7 New Strip, 57, S.Piliero (14) 61,80 1/2 cpo 8 Kandu, 57, P.Carrizo (4) 30,15 3/4 cpo 9 Marcho, 57, W.Pereyra (8) 3,45 1/2 cpo 10* Paellador, 54, J.Paoloni (2) 18,75 1 cpo 11 El Loco Nacho, 57, B.Enrique (10) 4,45 3 cps 12 Como Olvidar, 57, F.Correa (12) 136,00 1 1/2 cpo 13X Rey De Reyes, 57, N.Villarreta (3) 26,10 3/4 cpo ú+ High Rate, 54, L.Brigas (5) 45,80 1 cpo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó mal (+) Largó mal Dividendos: ASTROS $ 9,35, 4,40 y 3,05. A Simpler Time $ 3,50 y 2,20. Scottrade $ 6,05. IMPERFECTA $ 4.020,00. CUATRIFECTA $ 200.702,50. DOBLE: a ganador $ 1.735,00, a placé $ 1.070,00. TRIPLO $ 29.255,00. PICK 4 $ 708.790,00.No Corrió: (13) Cris Inter. Tiempo: 57s29c. Cuidador: G.O.Feliciani. Stud: Rincon De Luz (vm). El ganador de 6 años es hijo de Angiolo y Xally Moon NOVENA CARRERA- 1600 METROSPremio: Clásico Buenos Aires (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 FURIOSO DE ACERO, 55, W.Pereyra (4) 2 Fantastic Planet, 60, R.R.Barrueco (5) 9,60 cza 3 El Patio, 55, F.L.Gonçalves (6) 1,10 4 cps 4 Sonny Bill, 60, E.Ortega P. (1) 8,80 cza 5* Que Cosa Seria, 53, K.Banegas (3) 15,75 9 cps 6 Perfect Beach, 60, C.Perez G. (2) 34,95 8 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: FURIOSO DE ACERO $ 13,15 y 3,50. Fantastic Planet $ 4,45. EXACTA $ 5.620,00. TRIFECTA $ 11.125,00. DOBLE: a ganador $ 7.875,00, a placé $ 2.200,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s24c. Cuidador: E.O.Martucci. Stud: La Generacion. El ganador de 3 años es hijo de Furious Key y Extra Royal DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ECUNUMI, 56, R.R.Barrueco (9) 2 Soy Gaucho, 56, M.Valle (2) 7,55 5 cps 3 Eyes Have It, 56, F.L.Gonçalves (5) 3,90 1/2 cpo 4 Super Contento, 56, F.Coria (3) 1,85 3 cps 5 Exercise Calm, 55, E.Candia G. (6) 14,20 pzo 6 War Flashbacks, 56, E.Ortega P. (1) 13,50 3/4 cpo 7 Halloween Jack, 56, G.Borda (4) 16,30 3 cps 8 Emmpotrado, 56, W.Pereyra (10) 11,20 1 cpo ú Mikylakes, 56, E.Martinez (7) 32,50 10 cps - - - Dividendos: ECUNUMI $ 6,85, 4,25 y 2,45. Soy Gaucho $ 3,45 y 1,70. Eyes Have It $ 1,70. IMPERFECTA $ 2.640,00. CUATRIFECTA $ 24.900,00. DOBLE: a ganador $ 3.660,00, a placé $ 1.830,00. TRIPLO $ 119.165,00. PICK 4 $ 600.000,00.No Corrió: (8) Humor Violento. Tiempo: 1'9s61c. Cuidador: A.O.Aguirre. Stud: Xallas. El ganador de 3 años es hijo de E Dubai y Piuke UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1* MISS AGAIN, 57, W.Pereyra (3) 2X Kilburn, 57, F.L.Gonçalves (8) 3,90 5 cps 3+ Icy Joya, 57, A.Coronel E. (4) 25,15 1/2 cpo 4 Melisandre, 57, M.La Palma (2) 6,55 3 cps 5 Calidad En Vivo, 53, A.B.Valdez (5) 5,45 2 cps 6 Abs Less, 57, E.Recuero (6) 29,00 1 1/2 cpo 7 Sembra Money, 57, A.Cabrera (1) 8,65 3 cps ú Luna Titi, 57, W.Moreyra (7) 6,80 4 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío (+) Ligó suelta Dividendos: MISS AGAIN $ 2,15 y 1,35. Kilburn $ 1,90. EXACTA $ 675,00. TRIFECTA $ 12.340,00. DOBLE: a ganador $ 1.450,00, a placé $ 790,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s87c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: La Manija. La ganadora de 5 años es hija de Seek Again y Miss Ojea DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LAMARCUS, 54, J.Paoloni (7) 2 Chamuyo Filoso, 54, L.Brigas (10) 6,10 1 1/2 cpo 3* Wunder Boss, 57, R.R.Barrueco (1) 45,80 3 cps 4X Better Call Saul, 57, W.Moreyra (12) 15,55 3 cps 5 Che Island, 57, F.Coria (6) 6,00 2 cps 6+ Brel, 57, E.Ortega P. (13) 3,50 2 cps 7 Dia De Yerra, 57, P.Diestra (h) (5) 7,30 2 1/2 cps 8** Viejo Blues, 54, S.Arias (3) 22,25 1 1/2 cpo 9 Aspen Winter, 57, E.Candia G. (9) 19,15 1 cpo 10 Katpulat, 57, R.M.Torres (8) 18,85 pzo 11/ The Gardiner, 57, O.Alderete (2) 30,15 2 1/2 cps 12 Equal Ruler, 57, G.Borda (4) 20,90 3 cps ú/ Aguantemos Juntos, 54, J.Flores (11) 49,90 7 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado (/) Ligó suelta (/) Largó cruzado Dividendos: LAMARCUS $ 3,30, 1,45 y 1,90. Chamuyo Filoso $ 2,45 y 2,80. Wunder Boss $ 7,35. IMPERFECTA $ 1.145,00. CUATRIFECTA $ 969.044,00 . DOBLE: a ganador $ 865,00, a placé $ 230,00. PICK 4 $ 225.000,00.No Corrió: (14) Pasado De Rosca. Tiempo: 56s60c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Don Valentino. El ganador de 4 años es hijo de Hurricane Cat y Lipgloss DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ALIENTO FINAL, 57, W.Pereyra (6) 2 Naholo, 57, F.L.Gonçalves (1) 5,10 1/2 cpo 3 Jump Higher, 57, M.Valle (3) 2,00 1 1/2 cpo 4 Di Por Que, 57, G.Borda (4) 5,00 1 1/2 cpo 5 Guicho, 57, B.Enrique (2) 13,10 6 cps 6 Chickasaw, 57, W.Moreyra (5) 4,85 2 1/2 cps - - - Dividendos: ALIENTO FINAL $ 4,55 y 2,60. Naholo $ 3,45. EXACTA $ 2.045,00. TRIFECTA $ 7.140,00. DOBLE: a ganador $ 3.250,00, a placé $ 1.425,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s67c. Cuidador: N.F.Caviglia. Stud: Ni Un Mate (ggchu). El ganador de 5 años es hijo de Valid Stripes y Nobile Stirpe DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SECRETO BOY, 56, W.Pereyra (3) 2 Humor Jaspeado, 56, Jorge Peralta (4) 19,75 1 cpo 3 Querellante, 56, L.Vai (7) 3,25 1 1/2 cpo 4 Rio Ingles, 56, M.J.Lopez (2) 37,25 3 cps 5 Candy Lion, 56, F.Correa (9) 42,05 4 cps 6 Sin Excusas, 56, W.Moreyra (1) 4,90 1 1/2 cpo 7 Quality Boy, 56, M.A.Sosa (8) 10,35 3 cps 8 Entitlement, 55, E.Candia G. (5) 35,10 2 1/2 cps ú Emirate Bomb, 56, F.L.Gonçalves (6) 2,35 6 cps - - - Dividendos: SECRETO BOY $ 4,15, 1,65 y 2,10. Humor Jaspeado $ 4,90 y 2,30. Querellante $ 2,15. EXACTA $ 8.770,00. TRIFECTA $ 30.850,00. DOBLE: a ganador $ 3.190,00, a placé $ 2.370,00. TRIPLO $ 23.525,00. PICK 4 $ 120.000,00.No Corrió: (10) Comopudosucederme. Tiempo: 1'9s92c. Cuidador: G.O.Feliciani. Stud: Isla Sureña (bv). El ganador de 3 años es hijo de Suggestive Boy y Isla Secreta DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BRIARWOOD, 57, B.Enrique (10) 2 Hit Splend, 57, W.Moreyra (5) 4,85 2 1/2 cps 3 Aistis Vitkauskas, 57, F.L.Gonçalves (11) 3,80 2 cps 4 Dr Valentin, 54, L.Brigas (6) 36,30 2 1/2 cps 5 Ipolito, 57, R.Frias (4) 17,40 cza 6 Quiz Team, 57, W.Pereyra (7) 6,60 2 cps 7 Zamacuco, 57, R.R.Barrueco (1) 27,20 2 cps 8 Bingo Song, 55, R.Padilla B. (12) 12,75 3/4 cpo 9* Un Potrillazo, 57, J.Rivarola (3) 26,80 3 cps 10 Angel Rojo, 57, G.Borda (9) 37,05 0 cpo úX Secondi, 57, A.I.Romay (2) 33,95 0 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Distanciado por no pesar Dividendos: BRIARWOOD $ 3,00, 1,30 y 1,25. Hit Splend $ 1,60 y 1,80. Aistis Vitkauskas $ 1,45. IMPERFECTA $ 605,00. CUATRIFECTA $ 30.162,50. DOBLE: a ganador $ 1.155,00, a placé $ 325,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 3.298.225,00, con 5 aciertos $ 8.065,00.No Corrió: (8) Older Brother. Tiempo: 1'9s51c. Cuidador: S.L.Carezzana. Stud: El Bandido. El ganador de 4 años es hijo de Incurable Optimist y Insista DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 RISKY QUEEN, 57, F.L.Gonçalves (7) 2 Centella Ladina, 54, U.Chaves (15) 3,90 2 cps 3 Sweet Lot, 57, F.Coria (3) 13,20 2 cps 4* Oscura Primavera, 57, W.Moreyra (8) 7,45 1/2 cza 5 Bio Hill, 57, B.Enrique (9) 8,65 2 1/2 cps 6 Lexica, 57, W.Pereyra (10) 8,85 1 1/2 cpo 7 Orinda, 57, R.R.Barrueco (4) 44,05 pzo 8 Maravilla Sureña, 54, F.J.Lavigna (6) 34,80 3 cps 9 Kity Girl, 57, Jorge Peralta (13) 6,95 1 1/2 cpo 10 Coca Margarita, 57, S.Piliero (12) 67,05 1 1/2 cpo 11 Mi Chiche, 54, J.Paoloni (5) 38,20 2 1/2 cps 12 Vasquita Soñada, 58, M.Aserito (1) 48,10 pzo 13 Sweet History, 53, A.B.Valdez (2) 54,55 1/2 pzo ú Super Jane, 57, M.Valle (14) 12,25 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: RISKY QUEEN $ 4,15, 2,10 y 1,65. Centella Ladina $ 2,10 y 1,80. Sweet Love $ 3,40. IMPERFECTA $ 2.240,00. CUATRIFECTA $ 52.585,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.320,00, a placé $ 260,00. TRIPLO $ 11.020,00. PICK 4 $ 131.600,00. No Corrió: (11) Aristocratica Plus. Tiempo: 57s2c. 