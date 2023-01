Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Estrella Best , 53, J.Flores

KATE MOST , 57, C.Velazquez

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* RONSIDYNA, 57, W.Pereyra (6) 2X Subversiva Johan, 53, F.Gimenez (2) 9,90 1 1/2 cpo 3 Sumatoria, 54, J.Paoloni (11) 2,60 5 cps 4 Shuttle Gold, 57, W.Moreyra (3) 5,05 3 cps 5 Biuty Rimout, 53, G.Reynoso (9) 9,75 1/2 cpo 6 Super Toluca, 53, T.Baez (4) 20,90 cza 7+ Most Girl, 57, F.L.Gonçalves (1) 5,35 2 cps 8 Lluvia Ecologica, 57, L.Noriega (5) 14,40 1/2 cpo 9 Lovely Touch, 57, E.Recuero (10) 9,20 1 1/2 cpo 10 Master Of Dreams, 57, S.Barrionuevo (7) 28,85 2 cps ú Musua, 57, R.R.Barrueco (8) 38,00 8 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Saltó al largar

Dividendos: RONSYDINA $ 6,95, 2,85 y 2,60. Subversiva Johan $ 5,25 y 3,10. Sumatoria $ 1,45. IMPERFECTA $ 5.460,00. CUATRIFECTA $ 62.465,00. DOBLE: a ganador $ 8.195,00, a placé $ 4.610,00. PICK 4 $ 105.880,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s46c. Cuidador: A.E.Casco. Stud: Romina (tan). La ganadora de 4 años es hija de Dynamix y Ronsina DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROSPremio: Hándicap El Centauro Pag. Dist. 1 LEONA MISTICA, 58, F.L.Gonçalves (3) 2 La Escritora, 55, L.Noriega (8) 3,25 pzo 3 Doña Langosta, 56, G.Borda (7) 7,75 7 cps 4 La Rubia Blue, 57, E.Ortega P. (6) 3,30 cza 5 Famosa Sar, 53, D.Lencinas (1) 12,80 4 cps 6 Ree Promocionada, 55, E.G.Ortega T. (4) 35,20 4 cps 7 Mandy Cat, 51, A.B.Valdez (2) 26,65 1/2 cza ú* Ambar Black, 57, O.Alderete (5) 11,70 2 1/2 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: LEONA MISTICA $ 2,35 y 1,75. La Escritora $ 1,75. EXACTA $ 890,00. TRIFECTA $ 4.345,00. DOBLE: a ganador $ 725,00, a placé $ 715,00. Corrieron todos. Tiempo: 54s78c. Cuidador: V.O.Fernandez. Stud: Don Oscarcito. La ganadora de 6 años es hija de Violence y Leandrinha DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MAS POR TI, 56, F.L.Gonçalves (6) 2 Emperadora, 56, E.Ortega P. (10) 3,00 2 1/2 cps 3* Vida Callejera, 56, L.Noriega (4) 10,80 4 cps 4 Nueva Estrategia, 56, W.Moreyra (3) 6,55 1/2 cza 5 Es Toda Luz, 56, F.Coria (7) 26,30 cza 6 Foxy Flower, 56, M.Valle (1) 7,20 1/2 cpo 7 Broceliande, 56, F.Barroso (5) 13,10 2 1/2 cps 8 Solita En Dubai, 53, J.Espinoza (2) 64,00 1 1/2 cpo 9X Laguna Del Valle, 56, A.Cabrera (8) 27,55 9 cps ú+ Baltic Baby, 56, K.Banegas (9) 39,65 1 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Largó frío Dividendos: MAS POR TI $ 2,05, 1,15 y 1,10. Emperadora $ 1,25 y 1,10. Vida Callejera $ 1,50. EXACTA $ 575,00. TRIFECTA $ 3.405,00. DOBLE: a ganador $ 405,00, a placé $ 165,00. TRIPLO $ 3.680,00. PICK 4 $ 47,365,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s58c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: La Manija. La ganadora de 3 años es hija de Full Mast y Por Ti Si DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SOY ALUNADO, 57, P.Carrizo (3) 2 Super Julius, 57, F.L.Gonçalves (2) 1,80 2 cps 3 Black Ray, 57, L.Noriega (5) 7,15 1/2 cpo 4 Tostado Crazy, 57, K.Banegas (4) 10,30 4 cps 5* Pipoqueiro, 54, M.Rey (8) 23,45 1/2 cpo 6 Pitolo, 54, L.Brigas (6) 26,20 1 1/2 cpo 7 Timoteo In Spring, 57, R.R.Barrueco (11) 17,15 1/2 cpo 8 Sorpreso, 57, L.Vai (8a) 7,95 3/4 cpo 9 Milayo, 57, G.Bellocq (1) 29,55 3/4 cpo 10X Babel River, 58, C.Benitez (9) 7,95 3/4 cpo ú+ Disruptive Cayman, 57, G.Borda (7) 5,45 3/4 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Se fue de manos Dividendos: SOY ALUNADO $ 7,70, 2,25 y 2,05. Super Julius $ 1,25 y 1,10. Black Ray $ 2,70. IMPERFECTA $ 620,00. CUATRIFECTA $ 50.497,50. DOBLE: a ganador $ 2.915,00, a placé $ 110,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ , con 5 aciertos $ 10.945,00.No Corrió: (10) Con Man. Tiempo: 1'10s94c. Cuidador: A.F.Urruti. Stud: Lu-mi. El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y Dos Lunas DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* ATLANTIC NASH, 57, F.L.Gonçalves (13) 2X No Te Enoja, 57, R.M.Torres (14) 3,65 4 cps 3 Stop Dark Horse, 55, G.Borda (4) 30,60 2 cps 4 Colombofilo, 55, S.Piliero (7) 25,40 6 cps 5+ Shark Hunter, 57, K.Banegas (3) 8,85 pzo 6** L`oriental, 54, J.Flores (1) 12,75 pzo 7 El Negro Paz, 55, A.Paez (15) 64,80 cza 8/ Duccio, 57, M.Valle (12) 13,15 cza 9 River Plei, 57, A.I.Romay (6) 8,25 1 cpo 10 Arper, 53, A.B.Valdez (9) 69,30 1 1/2 cpo 11 Nico Rye, 58, C.Benitez (8) 8,15 cza 12 Stolen Silver, 53, G.Tempesti V. (11) 5,95 1 1/2 cpo 13/ Art Song, 56, P.Carrizo (5) 11,85 3 cps ú Bulloncito, 54, J.Paoloni (10) 37,90 14 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta (/) Ligó suelta (/) Largó frío Dividendos: ATLANTIC NASH $ 4,35, 2,95 y 2,35. No Te Enoja $ 2,00 y 1,70. Stop Dark Horse $ 5,80. IMPERFECTA $ 2.710,00. CUATRIFECTA $ 719.050,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 10.690,00, a placé $ 1.400,00. TRIPLO $ 24.590,00. PICK 4 $ 105.200,00.No Corrió: (2) Speed Halo. Tiempo: 56s5c. Cuidador: A.M.Ortiz. Stud: Colonia Caroya (cba). El ganador de 5 años es hijo de Nashville Jet y Atlantic Kiss SOY ALUNADO. Super Julius. Black Ray. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (10) Con Man1'10s94c.A.F.Urruti.Lu-mi. El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y Dos Lunas MAS POR TI. Emperadora. Vida Callejera. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos1'9s58c.N.Martin Ferro.La Manija. La ganadora de 3 años es hija de Full Mast y Por Ti Si LEONA MISTICA. La Escritora. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos54s78c.V.O.Fernandez.Don Oscarcito. La ganadora de 6 años es hija de Violence y Leandrinha RONSYDINA. Subversiva Johan. Sumatoria. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4. Corrieron todos1'10s46c.A.E.Casco.Romina (tan). La ganadora de 4 años es hija de Dynamix y Ronsina

KATE MOST. Estrella Best. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'1s2c.J.J.Villamarin.Ivan Y Candela (az). La ganadora de 5 años es hija de Most Improved y Paradise Lake