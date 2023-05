Resultados de las carreras de ayer en Palermo

My Song , 56, K.Banegas

CANDY AND GIANT , 56, F.L.Gonçalves

DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CHIFLON, 57, F.Vilches (5) 2 Mr. Ale, 53, L.Armoha (9) 5,25 3 cps 3 Burnaby, 55, R.Padilla B. (4) 6,14 1 1/2 cpo 4 Chuck Gal, 58, J.Diestra (1) 5,70 1 1/2 cpo 5 Full Solitario, 57, B.Enrique (8) 4,75 3/4 cpo 6 Weiba, 57, F.L.Gonçalves (7) 2,75 v.m. - - - Dividendos: CHIFLON $ 3,95 y 2,30. Mr.Ale $ 1,85. EXACTA $ 2.740,00. TRIFECTA $ 21.120,00. DOBLE: a ganador $ 3.645,00, a placé $ 1.845,00. TRIPLO $ 14.870,00. PICK 4 $ 160.000,00.No corrieron: (2) Capolicho Judo, (3) Galactico Man y (6) Lamarcus. Tiempo: 54s41c. Cuidador: E.C.Bustos. Stud: Doña Julia (rº). El ganador de 4 años es hijo de Interdetto y Me Gusta DECIMOSEXTA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1 WYBOROWA, 54, L.Armoha (7) 2 Señora Guapa, 57, C.Velazquez (3) 3,35 1/2 cpo 3 Marina De Santiago, 57, G.Borda (5) 5,55 2 cps 4 Olimpia De Epiro, 57, R.Tarragona (1) 6,90 cza 5 Ensalada Rusa, 57, J.Rivarola (2) 24,50 1/2 cpo 6 Saint Anger, 57, K.Banegas (8) 10,45 5 cps ú Trenza De Fuego, 57, F.L.Gonçalves (6) 1,85 9 cps - - - Dividendos: WYBOROWA $ 17,85 y 3,45. Señora Guapa $ 2,25. EXACTA $ 3.630,00. TRIFECTA $ 26.885,00. DOBLE: a ganador $ 8.250,00, a placé $. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 11.141.150,00, con 5 aciertos $ 12.720,00.No Corrió: (4) Che Holandesa. Tiempo: 1'49s7c. Cuidador: F.E.Ortiz. Stud: Ilusion Clasica. La ganadora de 4 años es hija de Lizard Island y Wow Em Now DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Gran Premio Ciudad De Buenos Aires (g1) (internacional) - GRUPO I Pag. Dist. 1* GIRONA FEVER (URU), 58, F.Piriz (9) 2X Labrado, 59, W.Moreyra (10) 2,10 cza 3 Que Ta Gueno, 60, F.Coria (2) 25,40 3 cps 4 Comopudosucederme, 59, F.L.Gonçalves (7) 3,80 cza 5 Litoral Blues, 60, K.Banegas (1) 14,60 1 1/2 cpo 6 Señor Artista, 59, P.Carrizo (4) 72,90 cza 7 Humor Sabatino, 60, G.Borda (3) 71,75 1 cpo 8 Madonna Key, 58, B.Enrique (8) 24,55 1/2 cpo 9+ Almendro En Flor, 60, J.Villagra (6) 67,20 3 cps ú Urban Lady, 58, D.R.Gomez (5) 117,40 3 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó mal (+) Se fue de manos Dividendos: GIRONA FEVER $ 5,30, 1,40 y 1,10. Labrado $ 1,50 y 1,10. Que Ta Gueno $ 1,10. EXACTA $ 870,00. TRIFECTA $ 7.615,00. DOBLE: a ganador $ 21.270,00, a placé $ 830,00. TRIPLO $ 67.410,00. PICK 4 $ 1.000.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 53s80c. Cuidador: J.I.Cuitiño S.. Stud: Uruimporta (uru). La ganadora de 4 años es hija de Texas Fever y Something Dixie DECIMOCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VIGOROUS CAP, 57, F.L.Gonçalves (10) 2 El Lechuga, 57, G.Borda (1) 5,10 2 1/2 cps 3 Irish Lucky, 54, L.Armoha (11) 14,05 4 cps 4 Que Buen Chef, 57, F.Coria (6) 3,60 pzo 5 Giuseppino, 57, L.Balmaceda (3) 32,95 1 cpo 6 Bullet Candy, 57, K.Banegas (4) 10,10 cza 7 Full Marker, 53, G.Tempesti V. (8) 24,85 cza 8 Vladimir Toy, 53, R.Padilla B. (7) 4,25 1 1/2 cpo 9 Che Island, 57, W.Moreyra (2) 10,05 3 cps ú Theodore One, 57, G.Bonasola (9) 68,80 4 cps - - - Dividendos: VIGOROUS CAP $ 4,90, 2,25 y 2,00. El Lechuga $ 3,20 y 3,10. Irish Lucky $ 2,35. IMPERFECTA $ 680,00. CUATRIFECTA $ 272.670,00. DOBLE: a ganador $ 2.040,00, a placé $ 290,00.No Corrió: (5) Che Purrete. Tiempo: 1'9s18c. Cuidador: G.F.Vignolo. Stud: San Francisco (r.iv). El ganador de 4 años es hijo de Captivating Cat y Lady Chanel DECIMONOVENA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SUEÑO TURCO, 56, J.Villagra (11) 2 Talento Nato, 56, F.Coria (13) 67,25 3/4 cpo 3 Locura Cap, 56, R.Tarragona (12) 8,70 3 cps 4* Kaprichoso, 56, B.Enrique (15) 10,30 1 1/2 cpo 5 Bloodhound, 56, O.Alderete (4) 14,55 cza 6 King Electric, 56, G.Borda (1) 5,40 cza 7 Sumate, 56, L.Balmaceda (6) 86,05 2 1/2 cps 8 Cayetano Fil, 57, D.E.Arias (2) 20,60 3 cps 9X Charly Guitarrero, 54, F.J.Lavigna (14) 43,40 3/4 cpo 10 Winning Scape, 56, W.Moreyra (7) 17,15 2 1/2 cps 11 Un Veloz, 54, L.Armoha (10) 11,35 cza 12+ Un Dia Cualquiera, 56, L.Vai (9) 24,50 1 1/2 cpo 13 Quedate Cerca, 56, S.Piliero (3) 71,45 2 cps 14 Viralizado, 56, K.Banegas (16) 27,45 9 cps ú El Embustero, 56, J.Leonardo (5) 51,95 9 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío (+) Largó frío Dividendos: SUEÑO TURCO $ 2,25, 1,30 y 1,65. Talento Nato $ 10,30 y 4,30. Locura Cap $ 2,15. IMPERFECTA $ 18.870,00. CUATRIFECTA $ 889.820,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.520,00, a placé $ 6.190,00. TRIPLO $ 22.075,00. PICK 4 $ 377.350,00.No Corrió: (8) Pityquelocoestas. Tiempo: 1'1s36c. Cuidador: S.L.Carezzana. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Remote y La Glory VIGOROUS CAP. El Lechuga. Irish Lucky. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (5) Che Purrete1'9s18c.G.F.Vignolo.San Francisco (r.iv). El ganador de 4 años es hijo de Captivating Cat y Lady Chanel GIRONA FEVER. Labrado. Que Ta Gueno. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos53s80c.J.I.Cuitiño S..Uruimporta (uru). La ganadora de 4 años es hija de Texas Fever y Something Dixie WYBOROWA. Señora Guapa. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (4) Che Holandesa1'49s7c.F.E.Ortiz.Ilusion Clasica. La ganadora de 4 años es hija de Lizard Island y Wow Em Now CHIFLON. Mr.Ale. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No corrieron: (2) Capolicho Judo, (3) Galactico Man y (6) Lamarcus54s41c.E.C.Bustos.Doña Julia (rº). El ganador de 4 años es hijo de Interdetto y Me Gusta

CANDY AND GIANT. My Song. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (5) Come Up1'22s4c.F.R.Torres.Los Picaros. La ganadora de 3 años es hija de Giant`s Pleasure y Sweet Crush