Resultados de las carreras de ayer en Palermo

SEGUNDA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ANDRESA, 53, A.B.Valdez (5) 2 Atenea Attack, 54, L.Armoha (7) 6,60 1 1/2 cpo 3 Mama Clara, 53, P.Capra (h) (3) 0,00 3/4 cpo 4* Dorles Puppe, 53, L.Recuero (2) 0,00 3/4 cpo 5 Marquisa, 57, E.Martinez (6) 3,35 4 cps 6 Santa Coloma, 53, C.Romagnoli (1) 0,00 2 cps 7 Beauty Is, 57, E.Candia G. (8) 48,00 1/2 cpo ú Largesse, 57, M.Aserito (9) 7,00 5 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: ANDRESA $ 2,85 y 2,35. Atenea Attack $ 3,25. EXACTA $ 3.120,00. CUATRIFECTA $ 54.945,00. DOBLE: a ganador $ 1.110,00, a placé $ 760,00.No Corrió: (4) Anto La Brava. Tiempo: 1'2s72c. Cuidador: L.A.Gorlero. Stud: La Vizcaina (az). La ganadora de 6 años es hija de Zensational y Auspiciada TERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ULLA UXIA, 56, I.Monasterolo (1) 2 Fellonie, 56, W.Pereyra (4) 4,15 10 cps 3 Laguna Setubal, 56, J.Villagra (7) 3,95 3 cps 4 Linda Salvaje, 52, A.B.Valdez (8) 35,15 1/2 cpo 5* Suspiro De Gloria, 56, W.Moreyra (6) 9,15 1/2 cpo 6 Queen Ride, 56, E.Candia G. (2) 10,10 7 cps 7 Cuyen Maro, 56, C.Velazquez (5) 36,90 7 cps ú Sienna Girl, 56, R.R.Barrueco (3) 20,85 4 cps - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: ULLA UXIA $ 1,65 y 1,20. Fellonie $ 1,75. EXACTA $ 1.890,00. TRIFECTA $ 2.910,00. DOBLE: a ganador $ 1.420,00, a placé $ 800,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s6c. Cuidador: L.M.Pera. Stud: El As (l.pta). La ganadora de 3 años es hija de Un Pionero y Canata CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 STARGLADE, 55, J.Paoloni (12) 2 Tango Seattle, 57, R.Alzamendi (11) 3,05 2 1/2 cps 3 Midnight Sunrise, 57, W.Moreyra (13) 9,65 2 cps 4 Grand Roy, 53, H.Dyke (2) 8,10 1 1/2 cpo 5 Done Deal, 57, M.Aserito (10) 3,55 2 cps 6 Zampurrile Tinto, 53, C.Romagnoli (1) 10,40 1 1/2 cpo 7* Blue Atomic, 54, L.Armoha (5) 10,70 3/4 cpo 8 Gran Bolazo, 57, J.Maldonado (8) 10,75 1/2 cpo 9 Oblak, 53, L.Recuero (9) 35,75 pzo 10 Wait And See, 57, R.R.Barrueco (6) 63,00 cza 11X Sultan Sul, 57, D.E.Arias (3) 31,20 6 cps ú+ Codificado Cat, 57, P.Carrizo (4) 64,35 5 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta Dividendos: STARGLADE $ 5,35, 2,30 y 1,95. Tango Seattle $ 2,50 y 1,80. Midnight Sunrise $ 3,80. IMPERFECTA $ 2.430,00. CUATRIFECTA $ 103.735,00. DOBLE: a ganador $ 1.320,00, a placé $ 590,00. PICK 4 POZO MAX $ 50.850,00.No Corrió: (7) El Desatanudos. Tiempo: 55s1c. Cuidador: V.H.Fahler. Stud: El Faraon (gguay). El ganador de 4 años es hijo de Montelu y Sanglade QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 NO LO SOÑE, 56, G.Borda (2) 2* Talento Nacional, 56, S.Barrionuevo (1) 12,60 5 cps 3 Roseto Nuovo, 56, D.Ramella (3) 5,40 2 1/2 cps 4 Strategic Moncaro, 56, P.Carrizo (6) 13,30 4 cps 5 El Verones, 56, R.R.Barrueco (7) 20,25 cza 6 El Anzuelo, 56, A.Cabrera (4) 5,90 1 1/2 cpo 7 Elixir Of Life, 56, M.R.Nuñez (8) 56,20 8 cps ú De Que Me Rio, 56, G.Bonasola (5) 9,90 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: NO LO SOÑE $ 1,40 y 1,10. Talento Nacional $ 1,10. EXACTA $ 2.680,00. TRIFECTA $ 6.870,00. DOBLE: a ganador $ 1.270,00, a placé $ 4.850,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s20c. Cuidador: S.L.Carezzana. Stud: Gas - Mar (l.pta). El ganador de 3 años es hijo de Touareg y Nineotwosixfive

ESTACION LA LUISA. Dona Do So. EXACTA. TRIFECTA. Corrieron todos1'22s75c.M.A.Cafere.J. C. V. (s.fe). La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y Bien Bahiara