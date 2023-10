SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MARE NUBIUM, 53, L.Armoha (3) 2 Night Dancer, 53, A.B.Valdez (4) 11,45 4 cps 3 Ganador Valido, 55, F.J.Lavigna (5) 6,25 pzo 4 Ionesco, 58, J.M.Sanchez (8) 35,15 7 cps 5 Que Sabatico, 57, L.Noriega (9) 4,90 1 1/2 cpo 6 Leed The Way, 53, C.Romagnoli (1) 44,20 4 cps 7 Edipo Rey, 57, E.M.Haller (10) 14,55 9 cps 8 Ultimo Tape, 58, P.Carrizo (7) 10,70 2 1/2 cps 9 Gran Pedro, 57, M.La Palma (11) 3,15 cza ú* Lago Moquehue, 57, R.Bascuñan (2) 27,90 - - - - - (*) No largó

Dividendos: MARE NUBIUM $ 2,65, 2,50 y 1,55. Night Dancer $ 4,05 y 3,55. Ganador Valido $ 2,60. IMPERFECTA $ 4.170,00. CUATRIFECTA $ 165.190,00. DOBLE: a ganador $ 2.850,00, a placé $ 1.720,00. TRIPLO $ 26.500,00. PICK 4 $ 42.950,00.No Corrió: (6) Principe Colonial. Tiempo: 1'25s35c. Cuidador: J.O.Brito. Stud: Claudito (r.iv). El ganador de 6 años es hijo de Master Of Hounds y Safe Bet SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DONA VANESSA, 55, K.Banegas (1) 2 Candela Key, 55, J.Paoloni (8) 2,50 3 cps 3 Furia Magica, 57, L.Vai (3) 5,35 4 cps 4 Play Santina, 57, C.Velazquez (7) 44,55 1/2 cza 5 Acumuladora, 57, F.Coria (5) 9,00 1 cpo 6 Danieli, 53, L.Armoha (2) 8,25 pzo 7 Mariah Mariah, 57, B.Enrique (6) 3,60 4 cps 8 Machitos Never Ever, 57, O.Alderete (4) 6,95 cza ú* More Than You, 57, Jorge Peralta (9) 15,00 28 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: DONA VANESSA $ 15,80, 6,25 y 3,55. Candela Key $ 1,70 y 1,60. Furia Magica $ 2,00. EXACTA $ 20.810,00. TRIFECTA $ 133.980,00. DOBLE: a ganador $ 11.620,00, a placé $ 310,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 480.130,00, con 5 aciertos $ 2.560,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s53c. Cuidador: M.P.Albe. Stud: La Mora (cdia). La ganadora de 6 años es hija de Orb y Avid OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ALTA EN EL CIELO, 56, I.Monasterolo (5) 2 Gaucha Campeona, 56, B.Enrique (2) 7,95 2 1/2 cps 3 Grand Lucre, 56, K.Banegas (1) 4,15 1 1/2 cpo 4 Poseidona, 56, G.Villalba (6) 18,25 cza 5 Lukina, 56, E.Candia G. (4) 22,75 1/2 cpo 6 Le Comalal, 53, L.Armoha (3) 9,50 4 cps 7 Pulinita Sport, 56, M.Valle (9) 11,65 1 1/2 cpo 8 Bruma Plus, 56, M.Aserito (8) 27,55 pzo ú Romanela Cat, 56, Jorge Peralta (7) 27,30 5 cps - - - Dividendos: ALTA EN EL CIELO $ 1,50, 1,10 y 1,10. Gaucha Campeona $ 1,50 y 2,05. Grand Lucre $ 1,65. IMPERFECTA $ 1.270,00. CUATRIFECTA $ 6.830,00. DOBLE: a ganador $ 6.030,00, a placé $ 3.300,00. TRIPLO $ 69.025,00. PICK 4 POZO MAX $ 269.225,00. Corrieron todos. Tiempo: 58s70c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: Los Patrios. La ganadora de 3 años es hija de Angiolo y Superioridad NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LORD TRIUMPH, 55, R.Bascuñan (9) 2 Rex Rye, 57, A.Paez (7) 1,70 1 1/2 cpo 3 Brujo Santo, 57, W.Moreyra (8) 7,65 3 cps 4 Con Man, 53, L.Armoha (2) 26,20 6 cps 5 Don Augurio, 53, T.Baez (1) 6,70 5 cps 6 Gracias Vasco, 53, R.Salazar (6) 12,25 3/4 cpo 7 Enforcer, 50, A.B.Valdez (4) 12,10 4 cps 8* Bobby Axelrod, 57, K.Banegas (5) 25,20 26 cps úX El Bohemio Zan, 53, C.Romagnoli (3) 47,10 28 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: LORD TRIUMPH $ 3,75, 1,70 y 1,30. Rex Rye $ 1,30 y 1,20. Brujo Santo $ 1,75. EXACTA $ 1.820,00. TRIFECTA $ 5.620,00. DOBLE: a ganador $ 860,00, a placé $ 220,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'38s0c. Cuidador: L.F.Tavares. Stud: La Pasion Jm (l.pta). El ganador de 6 años es hijo de Cima De Triomphe y Lady Mulan DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BANK ONE, 53, L.Armoha (10) 2 Prudencio Nak, 54, J.Paoloni (3) 4,80 4 cps 3 Lone Ranger, 56, D.E.Arias (1) 5,70 1 1/2 cpo 4 Don Anthony, 56, Jorge Peralta (5) 11,45 8 cps 5 Don Gipsy, 52, R.Salazar (8) 3,00 1/2 cpo 6 Security Day, 56, M.Aserito (6) 30,40 3/4 cpo 7 Que Cumple Feliz, 56, G.Villalba (4) 21,35 5 cps 9 Troyans Lord, 56, B.Enrique (7) 7,40 pzo 9 Top Prateado, 56, J.Rivarola (9) 34,40 1 1/2 cpo ú Don Kazan, 56, L.Noriega (2) 8,05 11 cps - - - Dividendos: BANK ONE $ 5,05, 2,75 y 1,80. Prudencio Nak $ 2,60 y 2,05. Lone Ranger $ 1,60. IMPERFECTA $ 3.380,00. CUATRIFECTA $ 145.510,00. DOBLE: a ganador $ 5.510,00, a placé $ 780,00. PICK 4 $ 1.331.350,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s11c. Cuidador: L.Bruno. Stud: De Los Corrales (vt). El ganador de 3 años es hijo de Lenovo y Bandurria Cat UNDECIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Clásico Lotería De La Ciudad De Buenos Aires (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 CHE MAGA, 60, W.Pereyra (1) 2 Anguila De Coral, 60, F.Arreguy (h) (5) 14,00 3/4 cpo 3 Ansia Clara, 55, I.Monasterolo (2) 9,50 7 cps 4 Este Key, 55, F.Coria (3) 7,40 1 1/2 cpo 5 Sibenik, 55, E.Ortega P. (6) 7,95 5 cps 6* Kiriel, 60, M.Valle (4) 2,85 13 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: CHE MAGA $ 1,60 y 1,10. Anguila De Coral $ 2,50. EXACTA $ 1.460,00. TRIFECTA $ 5.920,00. DOBLE: a ganador $ 960,00, a placé $ 1.710,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s82c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Chemeco (r.iv). La ganadora de 6 años es hija de Violence y Runfromthestorm DUODECIMA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1 ICY JOYA, 53, E.Suarez (3) 2 Esha, 57, R.Alzamendi (1) 3,85 1/2 cpo 3 Blanquita, 53, L.Lopez B. (8) 2,45 3/4 cpo 4 Parda, 57, G.Borda (4) 1,85 3/4 cpo - - - Dividendos: ICY JOYA $ 5,20. EXACTA $ 7.950,00. TRIFECTA $ 9.990,00. DOBLE: a ganador $ 4.010,00, a placé $ 260,00. TRIPLO $ 58.075,00. PICK 4 $ 325.975,00.No corrieron: (2) Doña Elvira, (5) Arzua, (6) Vereda Florida y (7) Who Is Craf. Tiempo: 1'55s41c. Cuidador: F.D.Tajes. Stud: Farrier Brothers (lp). La ganadora de 6 años es hija de Icy Glory y Joya Nunca Taxi DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 WHY GIANT, 57, J.Villagra (7) 2 Solo Quiereme, 57, F.Correa (2) 11,25 1/2 cza 3 Reliable Manipulator, 57, B.Enrique (8) 2,35 9 cps 4 Valiente Gulch, 54, H.Dyke (6) 16,50 1 1/2 cpo 5 Looks Great, 57, I.Monasterolo (5) 5,85 5 cps 6 Wait And See, 57, R.R.Barrueco (9) 38,85 3/4 cpo 7 Con Todo Respeto, 57, W.Moreyra (10) 10,20 1 cpo 8 Tico Tico, 57, E.M.Haller (1) 32,10 5 cps 9 Triomphe`s Catch, 57, M.Aserito (4) 3,55 2 cps ú* Tormentoso Richard, 57, G.Villalba (3) 22,55 8 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: WHY GIANT $ 5,05, 3,40 y 3,10. Solo Quiereme $ 5,35 y 3,20. Reliable Manipulator $ 1,60. IMPERFECTA $ 7.170,00. CUATRIFECTA $ 107.5000,00. DOBLE: a ganador $ 8.450,00, a placé $ 1.200,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 1.220.430,00, con 5 aciertos $ 8.150,00.No Corrió: (11) Que Tramposo. Tiempo: 1'24s89c. Cuidador: S.L.Carezzana. Stud: Don Rubito. El ganador de 4 años es hijo de Fragotero y Why Cat DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MANOLA FIL, 54, L.Armoha (9) 2 Magia D`oro, 57, Jorge Peralta (14) 2,20 4 cps 3 Kristina Fe, 57, E.M.Haller (6) 19,55 3/4 cpo 4 Just For Fun, 53, T.Baez (3) 5,60 2 cps 5 Amorosa Soy, 55, F.J.Lavigna (10) 7,65 2 cps 6 Consolame Luna, 57, J.Rivarola (11) 30,25 2 1/2 cps 7 Villera Sky, 57, G.Borda (12) 9,30 1/2 cpo 8 Roman War, 57, W.Tevez (16) 14,55 3 cps 9 La Armani, 57, L.Noriega (13) 25,05 4 cps 10 Harlan`s Christine, 53, C.Romagnoli (2) 29,55 1 cpo 11 Kew Lake, 53, L.Chavez (4) 37,20 3 cps ú Historia De Amor, 57, I.Monasterolo (1) 20,60 3 cps - - - Dividendos: MANOLA FIL $ 4,40, 1,90 y 1,50. Magia D' Oro $ 1,45 y 1,30. Kristina Fe $ 4,50. IMPERFECTA $ 2.825,00. 