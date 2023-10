FOUR BY FOUR , 57, G.Calvente

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MR NEIL, 54, F.L.Gonçalves (7) 2 Mayleno, 54, G.Reynoso (8) 3,80 3/4 cpo 3 Señor Artista, 53, L.Recuero (2) 4,85 1 cpo 4 Il Valentin Cat, 57, W.Aguirre (9) 4,80 3/4 cpo 5 Magyar, 57, W.Moreyra (6) 23,70 2 1/2 cps 6 Quality Boy, 57, M.A.Sosa (1) 13,80 1 cpo 7 Es De Temer, 57, R.Bascuñan (10) 10,30 1 1/2 cpo 8 Queijo Quente, 52, E.Suarez (5) 15,25 3/4 cpo ú Principe Soñado, 57, F.Coria (3) 4,25 1 1/2 cpo - - - Dividendos: MR NEIL $ 4,90, 2,20 y 1,50. Mayleno $ 2,65 y 1,90. Señor Artista $ 1,75. IMPERFECTA ú $ 6.025,00. CUATRIFECTA $ 82.230,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 48.500,00, a placé $ 2.550,00. TRIPLO $ 20.925,00. PICK 4 $ 79.525,00.No Corrió: (4) Va El Tercero. Tiempo: 1'10s2c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: El Galopon. El ganador de 4 años es hijo de Valid Stripes y Miss Space

FOUR BY FOUR. Señor Collins. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No corrieron: (2) Si Supieras Moon y (8) Google Search1'23s93c.J.F.Saldivia.Las Canarias. El ganador de 4 años es hijo de Fortify y Fortune In Faith