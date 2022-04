Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Yo No Sabia , 56, F.L.Goncalves

DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LA FANTASISTA, 56, C.Velazquez (3) 2 Ivanka, 53, M.Valle (7) 5,15 3/4 cpo 3 La Moore, 54, F.L.Goncalves (1) 3,35 cza 4 Che Evasora, 56, R.Blanco (5) 2,40 1 cpo 5 La Palazzo, 56, J.Villagra (6) 4,15 2 1/2 cps 6 Bruja De Baires, 54, W.Pereyra (8) 10,50 3/4 cpo ú* Fusionada, 56, L.Balmaceda (4) 14,95 4 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: LA FANTASISTA $ 6,15 y 2,25. Ivanka $ 2,20. EXACTA $ 1.602,50. TRIFECTA Extra $ 13.920,00. DOBLE $ 5.902,50.No Corrió: (2) Rival Lady. Tiempo: 1'24s76c. Cuidador: H.M.Perez. Stud: Don Florentino. La ganadora de 3 años es hija de Que Vida Buena y Fleeting Glance UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JOBETTO, 52, G.Borda (10) 2 Super Luismi, 56, W.Pereyra (1) 2,55 3 cps 3 Yacaeran, 56, M.Valle (2) 13,30 1 1/2 cpo 4 Unava Hit, 53, J.Espinoza (9) 5,80 1 1/2 cpo 5 Carrasqueño, 52, E.Candia G. (8) 29,25 1/2 cpo 6* Tan Brujo, 52, J.E.Flores (6) 17,15 cza 7 Super Allie, 56, D.E.Arias (3) 6,35 2 cps 8 Strong Soul, 54, E.G.Ortega T. (7) 25,75 pzo 9 Petrovo, 56, J.Villagra (4) 8,50 3/4 cpo 10 Cañon Del Colca, 56, O.Alderete (5) 33,80 1 cpo ú Cafiolazo, 56, F.L.Goncalves (11) 5,85 pzo - - - - - (*) Ligó suelta Dividendos: JOBETTO $ 4,30, 1,75 y 1,45. Super Luismi $ 1,70 y 1,70. Yacaeran $ 3,20. EXACTA $ 1.035,00. TRIFECTA Extra $ 21.310,00. DOBLE $ 1.415,00. TRIPLO SELECTIVO $ 83.060,00. CUATERNA SELECTIVA $ 750.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s98c. Cuidador: M.Domingo. Stud: Brisa Y Julieta. El ganador de 3 años es hijo de Safety Check y Jarcoba DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BEAUTIFUL VISION, 57, C.Velazquez (5) 2 Soberano Nak, 55, F.Correa (6) 8,80 v.m. 3 Gin Tonic Argento, 57, F.L.Goncalves (1) 7,70 2 1/2 cps 4 Soy Respetable, 57, W.Pereyra (2) 2,55 1 1/2 cpo 5 Angelicci, 57, M.Valle (8) 1,95 2 1/2 cps 6* El Gran Padrino, 53, G.Borda (3) 8,10 7 cps - - - - - (*) Ligó suelta Dividendos: BEAUTIFUL VISION $ 4,80 y 2,65. Soberano Nak $ 3,10. EXACTA $ 1.322,50. TRIFECTA Extra $ 16.885,00. DOBLE $ 1.860,00. CADENA JACKPOT $ 4.324.882,00.No corrieron: (4) Colobo y (7) El Bendicion Sant. Tiempo: 57s52c. Cuidador: M.Dulom. Stud: El Desquite. El ganador de 4 años es hijo de Univision y Mansalva DECIMOTERCERA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 BETHS PRINCESS, 52, E.Candia G. (4) 2 Joy Malibu, 51, A.Allois (1) 8,25 1 1/2 cpo 3 Arpad, 53, S.Conti (5) 25,50 3/4 cpo 4 Trampero Violento, 57, L.Balmaceda (9) 3,05 cza 5* Formula E, 55, E.Siniani (4a) 7,50 1 1/2 cpo 6 Nostalgique, 57, M.Valle (6) 9,85 5 cps 7 Elevado Boy, 57, M.La Palma (3) 5,95 1/2 cpo 8 Zamba Strong, 57, O.Alderete (2) 12,40 1 1/2 cpo 9 Amiguito Carlosdante, 57, J.Villagra (8) 2,45 7 cps ú Changeover Days, 57, A.Paez (7) 9,75 4 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: BETHS PRINCESS $ 7,50, 4,95 y 1,75. Joy Malibu $ 5,45 y 2,75. Arpad $ 6,15. EXACTA $ 3.495,00. TRIFECTA Extra $ 225.310,00. DOBLE $ 1.487,50.No Corrió: (10) Azor Elvio. Tiempo: 2'2s40c. Cuidador: N.J.Salvati. Stud: Catattoo (az). La ganadora de 5 años es hija de Suggestive Boy y Beth`s Royal DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 CITY RIDER, 56, J.Noriega (4) 2 Sentinum, 56, O.Alderete (1) 10,45 cza 3 Super Maipo, 56, F.L.Goncalves (2) 6,70 3/4 cpo 4 Super Clette, 56, R.Blanco (9) 13,85 6 cps 5 Don Gringo, 56, W.Pereyra (7) 4,05 3/4 cpo 6 Alexanderplatz, 52, G.Borda (11) 17,15 1/2 cza 7 Bolster, 56, G.Bonasola (13) 3,70 3 cps 8 Art Club, 56, J.Villagra (8) 9,25 1/2 pzo 9 Carmanucho, 56, C.Velazquez (10) 57,80 1 1/2 cpo 10 Maravilloso, 56, L.Tello E. (12) 9,90 2 cps 11 Speechless, 56, M.Aserito (14) 21,90 3 cps 12 Paolo Stripes, 52, J.Espinoza (3) 171,30 3/4 cpo ú Big Muddy, 56, M.Valle (5) 31,90 7 cps - - - Dividendos: CITY RIDER $ 3,65, 2,45 y 1,55. Sentinum $ 4,60 y 4,75. Super Maipo $ 1,75. IMPERFECTA $ 1.640,00. CUATRIFECTA $ 61.227,50. DOBLE PLUS $ 11.720,00. TRIPLO $ 60.000,00. CUATERNA $ 210.935,00. QUINTUPLO: a ganador $ 551.057,50, a placé $ 3.430,00.No Corrió: (6) Sexy Simbol. Tiempo: 1'35s83c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: R. M.. El ganador de 3 años es hijo de Equal Stripes y City Tun. RECAUDACIÓN: $ 61.428.091. BETHS PRINCESS. Joy Malibu. Arpad. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No Corrió: (10) Azor Elvio2'2s40c.N.J.Salvati.Catattoo (az). La ganadora de 5 años es hija de Suggestive Boy y Beth`s Royal BEAUTIFUL VISION. Soberano Nak. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. CADENA JACKPOT.No corrieron: (4) Colobo y (7) El Bendicion Sant57s52c.M.Dulom.El Desquite. El ganador de 4 años es hijo de Univision y Mansalva JOBETTO. Super Luismi. Yacaeran. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. Corrieron todos1'10s98c.M.Domingo.Brisa Y Julieta. El ganador de 3 años es hijo de Safety Check y Jarcoba LA FANTASISTA. Ivanka. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No Corrió: (2) Rival Lady1'24s76c.H.M.Perez.Don Florentino. La ganadora de 3 años es hija de Que Vida Buena y Fleeting Glance

