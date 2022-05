Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

FALLING FOR YOU , 57, C.Velazquez

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 OLEADA IN THE RYE, 57, W.Moreyra (1) 2 Linda Ride, 57, A.I.Romay (7) 15,35 3 cps 3 Dona Simone, 53, L.Brigas (4) 6,20 cza 4 Campeona, 53, S.Conti (13) 3,80 1/2 cpo 5 Eunike Eclipse, 57, M.Valle (15) 7,00 1 1/2 cpo 6 Belleza Ricotera, 57, G.Bonasola (16) 2,65 2 cps 7 Catedratica Stripes, 57, G.Villalba (3) 47,40 pzo 8 Archimaga, 57, S.Piliero (14) 43,90 1/2 cza 9* Stripes Girl, 57, W.Pereyra (12) 13,40 13 cps 10 La Mariu, 57, D.E.Arias (2) 205,90 2 1/2 cps úX Speed And Force, 57, E.Ruarte (10) 90,30 3/4 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado

Dividendos: OLEADA IN THE RYE $ 3,00, 1,40 y 1,10. Linda Ride $ 5,10 y 1,60. Dona Simone $ 1,30. IMPERFECTA $ 4.145,00. CUATRIFECTA $ 60.000,00. DOBLE PLUS $ 5.250,00. TRIPLO $ 11.390,00. CUATERNA $ 83.330,00. QUINTUPLO $ 150.000,00.No corrieron: (5) Divertidisima, (6) Take The Lead, (8) Es Una Princesa, (9) Quisca y (11) Akasha. Tiempo: 1'11s19c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Don Teodoro. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Gran Olead. RECAUDACIÓN: $ 56.115.059.

FALLING FOR YOU. Naholo. Don Tacle. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'23s57c.H.M.Perez.Don Armando. El ganador de 4 años es hijo de Falling Sky y Four Fires