Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1* DANCING CAUSE, 54, W.Pereyra (2) 2 Arde La Isla, 57, G.Bonasola (7) 2,20 1/2 cpo 3 Master Shiner, 53, F.J.Lavigna (4) 12,30 5 cps 4 Cima Hechizada, 51, J.Espinoza (8) 14,75 2 1/2 cps 5 Reina Valida, 51, G.Tempesti V. (1) 17,45 1/2 cza 6 Luna De Tango, 54, F.L.Goncalves (6) 15,95 pzo 7 Water Wizz, 51, E.Candia G. (3) 21,90 3 cps ú Campeona, 54, K.Banegas (5) 5,20 1 cpo - - - - - (*) Indócil en los partidores

Dividendos: DANCING CAUSE $ 2,90, 1,30 y 1,10. Arde La Isla $ 1,55 y 1,10. Master Shiner $ 1,10. EXACTA $ 357,50. TRIFECTA Extra $ 4.920,00. DOBLE $ 1.615,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s66c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Nueva Imagen. La ganadora de 5 años es hija de True Cause y Dancing With Fire

Corrieron todos1'25s8c.R.A.Cardon.Don Sinfo (vguay). El ganador de 4 años es hijo de Incurable Optimist y Expressly