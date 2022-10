Resultados de las carreras de ayer en San isidro

Leed The Way , 54, G.Borda

DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ADRIANITA NESS, 57, W.Moreyra (3) 2 Tintura Canela, 54, E.Candia G. (2a) 5,90 3/4 cpo 3 Tierna Melodia, 51, F.Gimenez (6) 3,30 5 cps 4 Alegria Johan, 53, S.Conti (5) 10,80 1 1/2 cpo 5 Siempre Contigo, 57, A.Castro (10) 2,50 cza 6 Nobleza Dubai, 54, J.Espinoza (9) 8,10 8 cps 7 Ateleta, 51, L.Recuero (4) 15,75 3/4 cpo ú Forever Mine, 53, T.Baez (2) 5,90 4 cps - - - Dividendos: ADRIANITA NESS $ 3,00 y 2,45. Tintura Canela $ 3,90. EXACTA $ 895,00. CUATRIFECTA $ 21.977,50. DOBLE PLUS $ 3.180,00. TRIPLO $ 9.360,00. CUATERNA $ 26.960,00. QUINTUPLO $ 20.160,00.No corrieron: (1) Mera Kita, (7) High Hera, (7a) India Gata y (8) Dona Callas. Tiempo: 1'24s87c. Cuidador: J.A.Olivera. Stud: Dos Hermanos (gguay). La ganadora de 5 años es hija de Lago Ness y Adrianita Sunshin. RECAUDACIÓN: $ 81.312.838. .

QUIZ KING. Leed The Way. Sun Ride. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'23s63c.J.C.Cima.Once Lunas I I (rº). El ganador de 5 años es hijo de Treasure Beach y Queen Of Comedy