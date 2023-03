CAN YOU DY , 57, W.Pereyra

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EMILIA WAY, 57, L.Vai (7) 2 Turn To Gold, 57, A.Giannetti (5) 5,70 3 1/2 cps 3 Lady Maverick, 57, E.Ortega P. (1) 1,45 2 cps 4 Early Bloom, 57, C.Montoya (9) 11,50 1/2 cpo 5 Indian Curry, 57, G.Borda (3) 16,95 cza 6* Chirusa Cat, 53, J.Flores (2) 48,45 4 cps 7 Figura Nocturna, 53, S.Conti (8) 49,00 3 1/2 cps 8 Grand Banker, 53, A.Spinella (10) 39,45 13 cps ú Early Bet, 57, P.Carrizo (6) 23,35 s.a. - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: EMILIA WAY $ 2,75, 1,80 y 1,20. Turn To Gold $ 2,45 y 1,45. Lady Maverick $ 1,15. EXACTA $ 950,00. TRIFECTA $ 2.325,00. DOBLE $ 475,00. CUATERNA $ 31.355,00.No Corrió: (4) Sang Bleu. Tiempo: 1'24s86c. Cuidador: J.C.Borda. Stud: Los Patrios. La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y Gotta Get Away DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SKYLANDIA, 53, J.Flores (11) 2 Nakati Salvaje, 53, F.Gimenez (8) 3,10 2 cps 3 Quiet Philly, 56, C.Perez G. (3) 65,25 2 cps 4 Hidden Message, 57, A.Giannetti (13) 4,80 1/2 cza 5* Take On, 5, A.Allois (1) 23,10 1/2 pzo 6 Zara, 57, M.Valle (5) 6,35 3/4 cpo 7 Tafra, 57, G.Bellocq (12) 31,30 1 1/2 cpo 8 Flitzi, 57, G.Borda (6) 8,30 3/4 cpo 9 La Grand Play, 53, S.Conti (9) 89,95 6 cps 10X Dona Gla, 57, W.Pereyra (2) 14,65 5 cps ú Lagoon Nebula, 53, T.Baez (7) 191,60 2 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: SKYLANDIA $ 11,10, 2,55 y 2,05. Nakati Salvaje $ 1,80 y 1,35. Quiet Philly $ 4,55. IMPERFECTA $ 1.235,00. TRIFECTA $ 39.730,00. DOBLE $ 4.985,00.No corrieron: (4) Triunfo Celeste y (10) Nina Mia. Tiempo: 1'24s55c. Cuidador: M.A.B.Medina. Stud: Pacifica. La ganadora de 4 años es hija de Falling Sky y Hispana DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 JADOT, 57, G.Borda (10) 2 Danza Dorada, 57, W.Moreyra (9) 2,80 1 cpo 3 Ara Day, 57, B.Enrique (6) 3,10 1/2 pzo 4 Look Girl, 57, R.Frias (12) 31,00 6 cps 5 La Marche, 53, J.Flores (3) 12,20 1/2 cpo 6 Icy Ex, 57, P.Carrizo (8) 21,85 3/4 cpo 7 Lebac, 53, E.Suarez (11) 67,50 1/2 cza 8 Vulgaria, 58, M.Giles (5) 14,55 1 1/2 cpo 9 Mixiote, 53, W.Garcia (1) 47,40 5 cps 10 Shalai, 57, Jorge Peralta (4) 9,40 2 cps ú* Dolce Caramela, 54, L.Brigas (7) 84,70 - - - - - (*) Rodó al largar Dividendos: JADOT $ 2,40, 1,80 y 1,10. Danza Dorada $ 1,30 y 1,10. Ara Day $ 1,10. IMPERFECTA $ 400,00. CUATRIFECTA $ 10.135,00. DOBLE $ 4.290,00. TRIPLO $ 26.780,00. CUATERNA $ 33.050,00. QUINTUPLO $ 500.000,00. No corrieron: (2) Amiguita Estrella y (13) Dancing Queen. Tiempo: 56s65c. Cuidador: R.R.Molla. Stud: Mil Cariño (vguay). La ganadora de 4 años es hija de Strategic Prince y La Seren. RECAUDACIÓN: $ 81.868.200,00.. SKYLANDIA. Nakati Salvaje. Quiet Philly. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) Triunfo Celeste y (10) Nina Mia1'24s55c.M.A.B.Medina.Pacifica. La ganadora de 4 años es hija de Falling Sky y Hispana EMILIA WAY. Turn To Gold. Lady Maverick. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (4) Sang Bleu1'24s86c.J.C.Borda.Los Patrios. La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y Gotta Get Away

CAN YOU DY 1,70, 1,20 y 1,20. Joe Who. Mission Dubai. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA. Corrieron todos1'25s41c.R.Pellegatta.Egalite De 9. El ganador de 4 años es hijo de Dynamix y Canyousellitnow