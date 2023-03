Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

My Friend Bomb , 56, A.Giannetti

DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MISS ARDEN, 56, M.Valle (9) 2 Traviesa Fiel, 56, G.Borda (1) 3,05 1/2 pzo 3 Polvora, 56, K.Banegas (5) 10,45 1/2 pzo 4 Sexy Blue, 56, F.L.Gonçalves (13) 2,10 2 cps 5* Es La Maxima, 56, L.Vai (12) 8,95 pzo 6 Ñusta, 57, D.Acuña (7) 11,80 1 1/2 cpo 7 Come Up, 56, F.Coria (4) 58,25 1/2 cpo 8 Mora Blue, 56, C.Montoya (6) 54,45 3 cps 9 Visionaria Soy, 56, G.Villalba (8) 42,20 3 1/2 cps 10 True Way, 52, P.Capra (h) (10) 97,60 3 cps úX Abrojita Pampa, 56, J.Noriega (3) 30,50 4 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío

Dividendos: MISS ARDEN $ 3,55, 2,80 y 2,45. Traviesa Fiel $ 2,80 y 1,95. Polvora $ 3,00. IMPERFECTA $ 710,00. CUATRIFECTA $ 10.342,50. DOBLE PLUS $ 2.570,00. TRIPLO PLUS $ 10.900,00. CUATERNA $ 46.590,00. QUINTUPLO $ 2.566.680,00. No corrieron: (2) Super Celestial y (11) Miss Gioconda. Tiempo: 1'9s88c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Santa Ines. La ganadora de 3 años es hija de Fortify y Miss Chi. RECAUDACIÓN: $ 79.807.349..

