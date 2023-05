Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Is My Girl , 56, W.Pereyra

DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SILVERSCAPE, 55, M.Valle (7) 2* Checky Key, 54, J.Espinoza (13) 4,30 2 1/2 cps 3 Obsequiada, 51, L.Chavez (5) 7,70 1 cpo 4 Spring Bella, 54, F.J.Lavigna (3) 6,35 3 cps 5 Mardis Gras, 53, A.B.Valdez (4) 46,30 pzo 6 Luna De Primavera, 53, C.Perez G. (11) 37,60 cza 7 Creme De Cassis, 57, L.Balmaceda (2) 9,30 2 1/2 cps 8X Chica Talentosa, 52, T.Baez (12) 8,25 3 cps 9 Tajina, 57, B.Enrique (1) 12,00 cza 10 Hasta Las Lagrimas, 55, R.Alzamendi (10) 29,95 3/4 cpo ú Splendid One, 57, F.L.Gonçalves (8) 4,95 8 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado

Dividendos: SILVERSCAPE $ 2,75, 1,80 y 1,30. Checky Key $ 2,00 y 1,45. Obsequiada $ 1,75. IMPERFECTA $ 1.070,00. CUATRIFECTA $ 10.865,00. DOBLE PLUS $ 2.975,00. TRIPLO PLUS $ 140.050,00. CUATERNA $ 865.400,00.No corrieron: (6) Terra Eterna y (9) La Nicanora. Tiempo: 1'22s89c. Cuidador: J.C.Blanco. Stud: Los Tordillos. La ganadora de 6 años es hija de Cityscape y Lovely Silve. RECAUDACIÓN: 95.886.683.

BUKET BOMB. Daphne Moon. Is My Girl. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. QUINTUPLO.No corrieron: (1) Reina Bomb y (8) Ley Negra1'4s30c.A.F.Gaitan D..Firmamento. La ganadora de 3 años es hija de Hit It A Bomb y Bouquet Nistel