Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LORAN BOMB, 52, C.Romagnoli (9) 2 Andermatt, 54, F.J.Lavigna (7) 13,60 4 cps 3 Reina De Los Prados, 53, A.Allois (1) 12,30 5 cps 4 Lluvia Musical, 56, F.L.Gonçalves (5) 6,70 1/2 cpo 5* Machitos First Look, 56, O.Alderete (12) 5,60 1 1/2 cpo 6 Magica Edition, 56, B.Enrique (10) 6,75 1 1/2 cpo 7 Harlan`s Christine, 58, M.Perez (11) 47,70 1/2 cpo 8 Por Fin Llegaste, 56, J.Leonardo (3) 17,25 3 cps 9 Danza Otoñal, 57, J.Villagra (4) 2,90 4 cps 10X Important Frida, 56, M.Valle (6) 11,80 2 1/2 cps 11 Forlita Catedratica, 52, T.Baez (13) 23,90 14 cps ú Kew Lake, 56, A.Paez (15) 17,25 hco - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío

Dividendos: LORAN BOMB $ 4,20, 3,00 Y 2,25. Andermatt $ 8,15 y 4,05. Reina De Los Prados $ 5,10. IMPERFECTA $ 13.650,00. CUATRIFECTA $ 375.000,00. DOBLE PLUS $ 13.510,00. TRIPLO PLUS $ 4.400,00. CUATERNA $ 16.730,00. QUINTUPLO $ 39.555,00. No corrieron: (2) Vision Greeley, (8) Tana Girl, (14) Bulliciosa Johan y (16) My Lady Cat. Tiempo: 1'11s63c. Cuidador: H.S.Vilches. Stud: Juanel (vm). La ganadora de 3 años es hija de Hit It A Bomb y Miss Lora. RECAUDACIÓN: $ 86.172.156.

TABACANO. Emirate Bomb. Splendid Seiver. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (7) Discret Seiver1'0s0c.G.J.Frenkel S..La Adelaida. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Trigoria