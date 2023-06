Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

You Be You , 56, C.Montoya

DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ÑUSTA, 53, A.Allois (2) 2 Hizmet, 56, F.L.Gonçalves (10) 2,20 7 cps 3 Daphne Moon, 56, L.Noriega (8) 2,65 1 cpo 4 La Armonica, 56, G.Borda (3) 8,15 4 cps 5 Che Salvadora, 56, M.Aserito (11) 9,40 1/2 cpo 6* Kristina Fe, 56, R.Bascuñan (7) 20,80 3/4 cpo 7 Moyra Liz, 52, M.Alfaro (1) 55,10 3 cps 8X Ganadora Nautica, 53, J.Paoloni (5) 25,60 14 cps ú+ Planta Alta, 53, J.Espinoza (6) 33,00 1/2 pzo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta

Dividendos: ÑUSTA $ 3,60, 1,30 y 1,10. Hizmet $ 1,20 y 1,15. Daphne Moon $ 1,15. EXACTA $ 1.160,00. TRIFECTA $ 3.020,00. DOBLE $ 2.150,00.No corrieron: (4) Iluminada Rye y (9) Traviesa Fiel. Tiempo: 1'4s63c. Cuidador: J.C.Conti. Stud: Bernagi. La ganadora de 3 años es hija de Maipo Royale y Magicland DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CATCH THE STORM, 53, C.Romagnoli (11) 2 Valentia Planet, 57, F.L.Gonçalves (6) 6,45 2 cps 3 Varushka Scat, 53, L.Noriega (9) 35,25 1 1/2 cpo 4 Que Talentosa, 57, K.Banegas (12) 11,00 2 cps 5 Rimout Loran, 53, H.Dyke (3) 5,80 1 1/2 cpo 6* Experta Travel, 53, T.Baez (5) 33,30 3/4 cpo 7 Powerful Soul, 57, G.Borda (4) 6,00 3 1/2 cps 8 Trixie Trigger, 57, F.Coria (1) 3,95 1 1/2 cpo 9 Historia Politica, 57, R.L.Gonzalez (10) 94,55 3/4 cpo 10 Codi Cielo, 54, J.Espinoza (8) 13,55 1 cpo 11 Flor De Vista, 57, M.Aserito (13) 30,35 2 1/2 cps ú Vedette`s Zamba, 54, A.Allois (2) 85,70 6 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: CATCH THE STORM $ 2,20, 1,25 y 1,15. Valentia Planet $ 2,00 y 1,50. Varushka Scat $ 2,15. IMPERFECTA $ 1.440,00. CUATRIFECTA $ 153.845,00. DOBLE PLUS $ 2.250,00. TRIPLO PLUS $ 21.925,00. CUATERNA $ 138.800,00. QUINTUPLO $ 39.470,00.No Corrió: (7) Prescripcion. Tiempo: 1'11s41c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: La Natividad. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Stormy Vaguenes. RECAUDACIÓN: $ 112.651.524. ÑUSTA. Hizmet. Daphne Moon. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) Iluminada Rye y (9) Traviesa Fiel1'4s63c.J.C.Conti.Bernagi. La ganadora de 3 años es hija de Maipo Royale y Magicland

