Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Five Like , 57, R.Bascuñan

Right On , 53, L.Recuero

SEGUNDA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 HURACAN IRMA, 57, P.Carrizo (7) 2 Agata Red, 53, T.Baez (10) 5,05 3 cps 3 Marsta, 57, Jorge Peralta (8) 4,15 1 1/2 cpo 4 Reina Superada, 55, R.R.Barrueco (2) 24,95 pzo 5* La Reprise, 55, L.Brigas (5) 5,55 3/4 cpo 6 Mia San Mia, 53, L.Recuero (1) 5,60 3 1/2 cps 7 Seek The Fame, 54, D.Lencinas (3) 5,20 1 cpo 8 Giacomina Parade, 57, W.Moreyra (6) 10,15 3/4 cpo ú Linda Pipa, 52, C.Romagnoli (9) 66,75 3 cps - - - - - (*) Largó mal

Dividendos: HURACAN IRMA $ 3,00, 1,75 y 3,50. Agata Red $ 1,60 y 1,30. Marsta $ 1,45. EXACTA $ 1.240,00. TRIFECTA $ 3.745,00. DOBLE $ 1.940,00.No Corrió: (4) Gata Melosa. Tiempo: 1'27s27c. Cuidador: V.D.Basavilbaso. Stud: Rovi (gchu). La ganadora de 5 años es hija de Hurricane Cat y La Galante TERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 NAPOLEON LUE, 52, D.Lencinas (1) 2 Maraka Hunter, 55, J.Paoloni (8) 8,20 pzo 3 El Troya, 55, P.Carrizo (6) 1,95 1 1/2 cpo 4 Garcero Cat, 57, J.Leonardo (13) 69,70 1/2 pzo 5* Fly Escorpion, 57, E.Retamozo (7) 5,05 pzo 6 Arte Urbano, 53, T.Baez (4) 21,95 1 1/2 cpo 7X Global Californiano, 57, M.Valle (14) 4,10 1 cpo 8 Mozo Mariano Kinha, 57, F.Corrales (11) 23,25 1 cpo 9 Tornado Spring, 57, M.La Palma (12) 18,70 4 cps 10+ Schicotazo, 54, A.Allois (2) 27,15 2 cps 11 Sense Fitz, 57, R.Bascuñan (3) 9,50 3 cps 12 Gato Song, 57, S.Piliero (5) 80,15 2 cps 13** Arper, 57, E.Siniani (10) 40,60 s.a. ú/ Grazioli, 55, L.Brigas (9) 23,30 s.a. - - - - - (*) Largó mal (X) Largó frío (+) Se fue de manos (**) Cruzó al tranco (/) Largó al rato Dividendos: NAPOLEON LUE $ 34,30, 10,65 y 2,40. Maraka Hunter $ 8,60 y 2,85. El Troya $ 1,15. IMPERFECTA $ 24.770,00. TRIFECTA $ 122.765,00. DOBLE $ 16.600,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s83c. Cuidador: J.A.Sosa. Stud: Hermanos-lue. El ganador de 6 años es hijo de Boario y Doriana Kit CUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LA VALQUIRIA, 57, L.Vai (9) 2* Luna Libriana, 540, A.Allois (8) 18,80 v.m. 3 Heleia, 57, M.Valle (14) 2,20 cza 4 Grand Banker, 57, E.Recuero (5) 81,05 4 cps 5 Triti, 57, F.Coria (12) 7,45 2 cps 6 Queen Of Sky, 53, L.Chavez (11) 3,95 1/2 cza 7 Grace Stripes, 53, L.Recuero (13) 29,00 2 1/2 cps 8 Stormy Picara, 53, L.Colasso (3) 35,50 pzo 9X Qute Antonia, 57, I.Monasterolo (1) 7,05 3 cps 10 Daniela J, 57, S.Piliero (4) 95,00 4 cps 11 Equal Title, 53, A.B.Valdez (7) 118,80 6 cps 12+ Es Morocha, 57, J.M.Sanchez (15) 77,90 14 cps ú** Bahia Rouge, 57, J.Medina (10) 256,50 1 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Desmontó (**) Cruzó al tranco Dividendos: LA VALQUIRIA $ 3,05, 1,70 y 1,10. Luna Libriana $ 5,40 y 1,10. Heleia $ 1,10. IMPERFECTA ú $ 6.030,00. TRIFECTA $ 14.390,00. DOBLE $ 31.820,00. CUATERNA $ 4.000.000,00.No corrieron: (2) Seductora For Sale y (6) Ellas Las Nadies. Tiempo: 1'26s29c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Doña Pancha. La ganadora de 4 años es hija de In The Dark y Opera City QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MILETUS, 55, B.Enrique (5) 2 Pokatu, 57, F.Corrales (8) 124,15 8 cps 3* Tornado Halo, 57, Jorge Peralta (12) 18,90 2 cps 4X Perfil De Crack, 57, R.R.Barrueco (9) 4,60 pzo 5+ Que Macaco Jajaja, 57, A.Coronel E. (11) 4,95 6 cps 6** Hipersonic, 55, R.Alzamendi (13) 44,00 2 cps 7 El Negro Paz, 52, L.Chavez (7) 20,10 1 1/2 cpo 8 Soy El Rey Jajaja, 57, M.Aserito (1) 14,60 2 cps 9 Soy Favorito, 55, K.Banegas (2) 3,60 6 cps 10 Born Ready, 55, J.Paoloni (4) 6,65 1 1/2 cpo 11 Ojo Con Este, 56, P.Carrizo (14) 5,70 pzo 12 Alves De Lima, 53, T.Baez (10) 30,60 11 cps ú Ten Boy, 54, A.Allois (3) 113,05 3/4 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó frío (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado Dividendos: MILETUS $ 4,70, 2,00 y 1,55. Pokatu $ 128,25 y 42,45. Tornado Halo $ 5,40. IMPERFECTA ú $ 53.820,00. TRIFECTA $ 75.600,00. DOBLE $ 6.770,00. CUATERNA JACKPOT $ 497.780,00.No Corrió: (6) City Metido. Tiempo: 1'13s39c. Cuidador: A.O.Urdagaray. Stud: Stud Garin City (lp). El ganador de 6 años es hijo de Master Of Hounds y Istabilat SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 THE BLACK LIST, 57, I.Monasterolo (2) 2 Frago Da Vinci, 57, A.Coronel E. (7) 16,15 5 cps 3 Indomito Master, 57, J.Medina (13) 3,50 1/2 pzo 4 Driftwood, 54, A.Allois (6) 13,30 1/2 pzo 5 Bien Empilchado, 57, R.R.Barrueco (10) 8,20 3 cps 6 Ttmance, 57, S.Piliero (3) 44,20 pzo 7 Pituco Bazko, 57, E.Ortega P. (11) 4,45 3 cps 8* Catalino Blue, 57, M.Aserito (4) 16,55 1 cpo 9 Romano Kiin Ha, 53, W.Garcia (1) 84,75 1 cpo 10 Lago Rojo, 57, P.Carrizo (5) 54,10 1 1/2 cpo 11 Majoniano Blue, 57, L.Noriega (14) 20,50 1/2 pzo ú Mighty Roman, 54, S.Conti (8) 14,30 3/4 cpo - - - - - (*) Largó mal Dividendos: THE BLACK LIST $ 2,10, 1,90 y 1,30. Frago Da Vinci $ 4,20 y 2,15. Indomito Master $ 1,45. IMPERFECTA $ 4.040,00. TRIFECTA $ 25.850,00. DOBLE $ 4.030,00. CUATERNA $ 1.480.676,72 .No corrieron: (9) Mar Estrellado y (12) Vairo Joy. Tiempo: 1'26s6c. Cuidador: J.G.Escobar. Stud: Don Corleone (riv). El ganador de 5 años es hijo de Violence y Spring Storm SEPTIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 AUSTRALIS CHEEKY, 54, Jorge Peralta (4) 2 Estruendoso Dubai, 51, L.Recuero (5) 3,25 1 1/2 cpo 3 Magician Ray, 52, R.Bascuñan (2) 23,00 1 1/2 cpo 4 Centelleo, 54, C.Perez G. (7) 18,90 5 cps 5 Mars Volta, 56, L.Cabrera (3) 25,10 hco 6 Heat Miami, 56, B.Enrique (1) 1,55 3 cps ú Brujita Lizardi, 52, M.Valle (6) 4,75 5 cps - - - Dividendos: AUSTRALIS CHEEKY $ 5,40 y 2,75. Estruendoso Dubai $ 3,45. EXACTA $ 4.095,00. TRIFECTA $ 41.550,00. DOBLE $ 6.740,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'3s69c. Cuidador: M.A.Guzman. Stud: Santa Angela. El ganador de 6 años es hijo de Interaction y Australis Queen OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DOM ILIA, 57, M.Aserito (7) 2 Full Marker, 57, C.Perez G. (15) 6,70 3 1/2 cps 3 Tony Day, 53, E.Suarez (12) 62,65 1 1/2 cpo 4 Stay With It, 53, L.Recuero (3) 4,20 1/2 cpo 5 De Taquito, 57, M.Valle (6) 4,05 1 1/2 cpo 6 Pour Plaisir, 57, R.R.Barrueco (8) 13,35 1 cpo 7 Rasmus Trick, 57, J.Rivarola (1) 7,00 1 cpo 8 Soy Buscado, 57, L.Balmaceda (2a) 6,25 1/2 cza 9 Irish Perfect, 57, W.Pereyra (14) 7,55 1 cpo 10 Sixties Nut, 57, J.Medina (2) 6,25 5 cps 11* Candy Delfin, 57, J.M.Sanchez (4) 31,80 10 cps úX Huenchul Exitoso, 57, A.Allois (5) 115,45 18 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: DOM ILIA $ 3,60, 1,85 y 1,50. Full Marker $ 2,85 y 2,80. Tony Day $ 6,50. IMPERFECTA $ 4.630,00. TRIFECTA $ 299.665,00. DOBLE $ 5.230,00. TRIPLO $ 22.870,00. CUATERNA $ 222.220,00. QUINTUPLO $ 333.330,00.No corrieron: (9) Mon Duelo, (10) Bello Beethoven, (11) Purrete Prize y (13) Global Joker. Tiempo: 1'25s63c. Cuidador: H.G.Calvente. Stud: Don Orlando. El ganador de 4 años es hijo de Storm Embrujado y Rhythmical Beat NOVENA CARRERA- 1200 METROSPremio: Hándicap Petite Ecurie Pag. Dist. 1 AMANECIDA KISS, 56, L.Brigas (10) 2 Campeona, 55, W.Pereyra (6) 4,55 1/2 cpo 3 Very Rimout, 54, I.Monasterolo (3) 12,90 4 cps 4 Emma Spring, 56, B.Enrique (5) 3,75 2 cps 5 Bamba Camp, 58, F.Coria (4) 7,20 2 cps 6 Que Me Lo Creo, 54, M.Valle (1) 33,35 3/4 cpo 7 Felicidad Eterna, 55, M.Aserito (9) 43,60 1/2 cpo 8 Cucinotta, 57, A.Allois (7) 3,55 pzo 9 Tremenda Sky, 58, C.Velazquez (2) 79,50 2 cps ú India Combativa, 55, J.Villagra (8) 19,30 2 cps - - - Dividendos: AMANECIDA KISS $ 2,65, 1,55 y 1,20. Campeona $ 1,75 y 1,20. Very Rimout $ 1,70. EXACTA $ 930,00. TRIFECTA $ 19.550,00. DOBLE $ 1.870,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s9c. Cuidador: L.M.Pera. Stud: Stud Mvr S. H.. La ganadora de 5 años es hija de South Kissing y Sehgal DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DAMA AMAZONA, 52, L.Recuero (5) 2 Coqueteandome, 56, J.Villagra (7) 5,35 7 cps 3 Madonna Rucellai, 56, K.Banegas (1) 8,25 1 1/2 cpo 4 Royal Seiver, 54, J.Espinoza (3) 6,55 1/2 cpo 5 Aconia, 56, R.Bascuñan (4) 12,55 3 cps 6 Enrealzada Si, 56, B.Enrique (8) 5,20 8 cps ú Come Foward, 56, W.Moreyra (6) 30,40 2 cps - - - Dividendos: DAMA AMAZONA $ 1,40 y 1,20. Coqueteandome $ 1,90. EXACTA $ 670,00. TRIFECTA $ 6.450,00. DOBLE $ 1.010,00. TRIPLO $ 4.740,00. CUATERNA $ 71.420,00.No Corrió: (2) Rosaura Key. Tiempo: 1'23s22c. Cuidador: C.A.Cardon. Stud: Comalal. La ganadora de 3 años es hija de Señor Candy y Easing Alina UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 VENERACTION, 53, D.Figueroa (12) 2 Rey Ñoqui, 57, C.Velazquez (9) 13,85 4 cps 3 Tsunami Key, 57, R.Blanco (1) 2,60 3/4 cpo 4 Back Story, 57, W.Moreyra (10) 9,80 1 1/2 cpo 4 Nace Un Crack, 57, K.Banegas (13) 2,70 emp. 6 Don Raptor, 57, W.Pereyra (4) 11,40 cza 7 Vacation Tom, 57, J.Villagra (3) 4,70 3 1/2 cps 8 Leaf Reward, 57, L.Noriega (7) 45,45 8 cps 9 Un Estilo, 57, E.Martinez (2) 44,90 pzo 10 Gran Simulador, 53, T.Baez (6) 38,35 4 cps 11 Roscoshow, 53, P.Capra (h) (8) 32,40 3/4 cpo 12 Pierre Nodoyuna, 55, J.Espinoza (5) 42,20 15 cps ú Soviet`s Seek, 53, C.Romagnoli (11) 11,45 1 cpo - - - Dividendos: VENERACTION $ 30,00, 14,00 y 7,85. Rey Ñoqui $ 6,35 y 2,90. Tsunami Key $ 1,90. IMPERFECTA $ 41.520,00. TRIFECTA $ 360.095,00. DOBLE $ 13.360,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s27c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Hs. Pozo De Luna. El ganador de 4 años es hijo de Interaction y Venerancia DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 ESNARA, 53, L.Recuero (4) 2 Forty Mecha, 57, B.Enrique (5) 2,10 pzo 3 Joy Guillermina, 57, L.Franco (8) 35,75 1/2 cpo 4 Signed, 53, T.Baez (2) 10,90 pzo 5 Esmeralda Mia, 57, E.Ortega P. (10) 10,10 cza 6* Fantasy Flash, 57, J.M.Sanchez (7) 5,25 3 cps 7X Ever Chasing, 55, J.Espinoza (6) 7,55 pzo 8 Super Dakota, 57, J.Villagra (3) 7,70 2 1/2 cps 9 Golden Jubilee, 57, L.Vai (9) 11,20 3/4 cpo 10 Nakati Salvaje, 57, F.Coria (1) 5,80 1/2 pzo ú Judy In The Sky, 57, W.Moreyra (11) 20,60 1 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado Dividendos: ESNARA $ 17,25, 6,50 y 3,30. Forty Mecha $ 1,50 y 1,15. Joy Guillermina $ 3,45. EXACTA $ 7.045,00. TRIFECTA Extra $ 246.950,00. DOBLE $ 49.840,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'38s0c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Santa Ines. La ganadora de 4 años es hija de Firing Line y Renacere DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LONG VIEW, 54, J.Paoloni (8) 2 Humor Americano, 53, L.Colasso (13) 23,60 1/2 pzo 3 Interpretado Johan, 54, J.Espinoza (5) 38,45 pzo 3 Bartlemy, 52, J.Flores (10) 4,60 emp. 5 Don Valore, 56, W.Pereyra (6) 2,40 1 cpo 6 Quality Boy, 56, M.A.Sosa (3) 13,65 1 cpo 7 See The Future, 56, W.Moreyra (12) 8,35 2 cps 8 Iridescent Soul, 56, R.Frias (9) 76,95 3 cps 9 Lumix Again, 56, E.Ortega P. (1) 7,85 1 1/2 cpo 10 Emirate Bomb, 56, J.Villagra (7) 3,75 8 cps 11 Lucky Pap, 56, A.Coronel E. (11) 17,65 3 cps ú* Candomble, 56, B.Enrique (4) 11,40 12 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: LONG VIEW $ 30,40, 9,45 y 11,05. Humor Americano $ 7,25 y 9,60. Interpretado Johan $ 7,00. Bartlemy $ 3,10. IMPERFECTA $ 55.940,00. TRIFECTA $ 510.065,64 . DOBLE $ 92.660,00. TRIPLO $ 3.000.000,00. CUATERNA SELECTIVA $ 4.083.488,82 .No Corrió: (2) Mani The Champ. Tiempo: 1'23s90c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: El Barrilito. El ganador de 3 años es hijo de Le Blues y Pitussa Stone DECIMOCUARTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 DECRETADO, 57, J.Villagra (13) 2* Culebron, 57, C.Velazquez (7) 7,00 4 cps 3X Codigo Buscado, 57, W.Pereyra (6) 3,20 pzo 4 Le Pragol, 58, C.Benitez (9) 13,35 1 1/2 cpo 5 Potrobuenaso, 53, J.Flores (1) 21,35 2 1/2 cps 6 Master Wonderful, 57, B.Enrique (8) 11,15 3/4 cpo 7 Que Pingazo, 57, Jorge Peralta (2) 15,00 1/2 cza 8 Andando, 55, J.Paoloni (4) 17,10 2 cps 9 Aladdins Cave, 57, F.Coria (10) 5,85 4 cps 10 Equal Por Varios, 52, C.Romagnoli (5) 7,90 7 cps 11 Pacote, 57, K.Banegas (11) 11,30 1 cpo 12 Solar Eclipse, 57, E.Ortega P. (12) 15,55 1 cpo ú+ Millar, 55, S.Piliero (16) 15,95 7 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado Dividendos: DECRETADO $ 5,75, 3,10 y 1,80. Culebron $ 5,40 y 2,20. Codigo Buscado $ 1,60. IMPERFECTA $ 3.600,00. TRIFECTA $ 24.405,00. DOBLE $ 69.410,00. CADENA JACKPOT $ 29.957,50.No corrieron: (3) Sally Ray, (14) Kindly Nak y (15) Dame Un Like. Tiempo: 1'17s54c. Cuidador: H.J.Benesperi. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 5 años es hijo de Treasure Beach y Declaratoria DECIMOQUINTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 DOÑA VENUS, 57, L.Cabrera (13) 2 City Post, 57, I.Monasterolo (6) 14,05 1/2 cpo 3 Corazonada Spring, 57, F.Menendez (7) 17,80 3 cps 4 Rigolizia, 55, J.Paoloni (11) 4,85 1/2 cza 5 No Claudicaras, 52, T.Baez (9) 10,25 pzo 6 Adyra, 57, R.R.Barrueco (10) 8,95 3/4 cpo 7* Visa Duky, 57, B.Enrique (12) 16,20 5 cps 8 Señorita Dormilona, 52, C.Romagnoli (2) 50,85 3 cps 9 Midriasis, 55, E.Ortega P. (5) 2,60 pzo 10 Una Damisella, 57, C.Velazquez (3) 7,80 1/2 pzo 11 Centenaria, 55, J.Leonardo (4) 29,20 1/2 cpo 12 Sahara Girl, 54, A.Allois (1) 11,80 7 cps úX Telu Goss, 57, R.Bascuñan (9a) 10,25 3/4 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó retrasado Dividendos: DOÑA VENUS $ 4,55, 2,60 y 1,90. City Post $ 8,85 y 5,05. Corazonada Spring $ 5,15. IMPERFECTA $ 10.320,00. TRIFECTA Extra $ 161.180,00. DOBLE $ 6.340,00.No Corrió: (8) Q`linda Boby. Tiempo: 1'14s14c. Cuidador: L.G.Campelo. Stud: Le Gaby. La ganadora de 5 años es hija de Don Pedal y Venus Queen DECIMOSEXTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 EMBASSY NEW, 56, C.Velazquez (13) 2 Aguella, 57, R.Bascuñan (10) 59,70 4 cps 3 La Grand Parade, 57, W.Pereyra (14) 2,30 1/2 cza 4 Che Vaga, 52, M.Avila (6) 18,80 1/2 cza 5 Obsequiada, 53, L.Chavez (16) 5,95 1/2 cpo 6 Ventisca De Nieve, 57, F.Menendez (12) 6,05 1/2 pzo 7 Mardis Gras, 57, J.Noriega (8) 21,00 v.m. 8 Ola De Llamas, 55, L.Brigas (11) 6,25 1/2 cza 9 Chamarrera, 54, L.Balmaceda (4) 10,35 1/2 pzo 10 Extra Wasabi, 55, F.Coria (5) 11,80 1 1/2 cpo 11 Pupila Bella, 57, Jorge Peralta (2) 6,50 2 cps 12 Speed And Force, 55, E.Ruarte (3) 186,90 9 cps 13 Magica Slam, 52, C.Romagnoli (9) 56,60 1/2 pzo ú* Pretty Sally, 57, L.Vai (1) 77,10 - - - - - (*) Desmontó Dividendos: EMBASSY NEW $ 15,20, 5,85 y 3,05. 