DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SELL SIDE, 53, D.Lencinas (8) 2 Red Joy, 54, F.J.Lavigna (7) 3,05 1 1/2 cpo 3 Strategic Option, 56, R.Bascuñan (1) 5,05 2 1/2 cps 4 Silver Vision, 54, B.Enrique (2) 3,50 1 1/2 cpo 5 Tornazolado, 56, A.Marinhas (3) 28,80 2 1/2 cps 6* Crozier, 54, F.L.Gonçalves (4) 5,75 1/2 cpo ú Ultimado, 52, P.Capra (h) (6) 6,35 6 cps - - - - - (*) Ligó suelta

Dividendos: BELL SIDE $ 3,30 y 1,30. Red Joy $ 1,35. EXACTA $ 2.950,00. TRIFECTA $ 11.040,00. DOBLE $ 3.190,00. CADENA JACKPOT $ 443.445,00.No Corrió: (5) Chiovere. Tiempo: 1'35s37c. Cuidador: L.C.Bazan. Stud: Pachu. El ganador de 6 años es hijo de Sebi Halo y First Face UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CORRENTOSA SONG, 57, F.L.Gonçalves (4) 2 Absenta, 55, F.J.Lavigna (5) 12,05 cza 3 Day Curl, 57, E.Ortega P. (8) 3,75 1 cpo 4 Lamimi, 57, W.Pereyra (3) 19,80 1 cpo 5 La Agrimensora, 57, M.Aserito (1) 30,30 1/2 pzo 6 Caramel Song, 54, A.Allois (10) 7,65 1 1/2 cpo 7* Che Salvadora, 54, D.Lencinas (11) 37,65 3 cps 8 Daphne Moon, 55, J.Paoloni (7) 5,55 1 cpo 9 Missoula, 57, B.Enrique (9) 11,20 2 cps 10X Kiss Pampa, 54, J.Flores (2) 10,05 1 1/2 cpo ú Lucky Fire, 57, N.Acosta (6) 33,85 3 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Largó retrasado Dividendos: CORRENTOSA SONG $ 2,05, 1,60 y 1,30. Absenta $ 4,60 y 2,75. Day Curl $ 2,10. EXACTA $ 3.280,00. TRIFECTA $ 5.630,00. DOBLE $ 2.480,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s29c. Cuidador: N.G.Ricchi. Stud: Ilusion I I. La ganadora de 4 años es hija de Alcindor y Mucha Gota Key DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 HIZMET, 57, F.L.Gonçalves (7) 2 Queen Daria, 57, O.Alderete (6) 19,40 9 cps 3 Ayherre, 57, A.Paez (5) 33,15 1 1/2 cpo 4 Foto Desnuda, 55, F.J.Lavigna (4) 9,30 hco 5 Negrita Corre, 57, B.Enrique (1) 4,25 1/2 pzo 6 La Balta, 57, C.Velazquez (8) 13,30 1 1/2 cpo 7 Nunca Santa, 57, M.Valle (3) 8,55 1/2 pzo 8 Caro Lu, 57, D.E.Arias (10) 6,90 4 cps 9 Chau Mariu, 54, J.Flores (11) 2,70 1 cpo 10 La Remarcada, 57, S.Barrionuevo (2) 17,30 4 cps ú Alegre Mani, 53, A.B.Valdez (12) 32,10 10 cps - - - Dividendos: HIZMET $ 3,90, 2,40 y 2,20. Queen Daria $ 8,85 y 4,50. Ayherre $ 7,70. IMPERFECTA $ 7.510,00. CUATRIFECTA $ 686.810,00. DOBLE $ 4.500,00. TRIPLO $ 12.125,00. CUATERNA $ 208.325,00. QUINTUPLO $ 357.140,00.No Corrió: (9) Rosanita. Tiempo: 1'4s41c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Quereuquen. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Hipodamia

LUMIX AGAIN. Emirate Bomb. See The Future. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. Corrieron todos1'22s57c.C.A.Linares.La Fabrica. El ganador de 4 años es hijo de Seek Again y Vigorisima Net