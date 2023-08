Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 FLOR DE CANDY, 54, S.Conti (4) 2 La Relojeada, 53, C.Romagnoli (7) 2,65 1/2 cpo 3 Keep Going, 57, F.L.Gonçalves (10) 5,15 1 1/2 cpo 4 Larceveau, 57, E.Retamozo (1) 8,50 1 1/2 cpo 5 Reina Emper, 56, F.J.Lavigna (2) 106,80 1 1/2 cpo 6 Full Halo, 53, L.Chavez (14) 95,60 6 cps 7 Buena Rosa, 57, M.La Palma (12) 50,45 1 cpo 8 Amazona De Frente, 55, J.Paoloni (13) 11,95 1/2 cpo 9 Figura Nocturna, 58, F.Correa (11) 33,90 pzo 10 Piazo Hunter, 57, M.Aserito (5) 17,35 1 cpo ú City Post, 55, I.Monasterolo (9) 6,35 1 1/2 cpo - - -

Dividendos: FLOR DE CANDY $ 10,00, 2,80 y 1,50. La Relojeada $ 1,25 y 1,10. Keep Going $ 1,30. IMPERFECTA $ 1.850,00. TRIFECTA $. DOBLE $ 13.000,00 . TRIPLO $ 16.425,00. CUATERNA $. 41.665,00 QUINTUPLO $ 584.970,00. No corrieron: (3) Bordeada Song, (6) Srta. Aymara y (8) Kumiko. Tiempo: 1'5s7c. Cuidador: C.I.Lopez. Stud: Mirlivan (gchu). La ganadora de 5 años es hija de The Royal Candy y Flor Del Roci. RECAUDACIÓN: $ 129.719.071..