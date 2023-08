Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Catch The Bell , 57, O.Alderete

It Looks Nice , 57, R.Frias

Saved Again , 57, E.Ortega P.

DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MISIL AMOROSA, 55, K.Banegas (5) 2* Sarah Friend, 57, W.Maturan (12) 4,70 2 1/2 cps 3 Open Your Heart, 57, I.Monasterolo (6) 12,60 1 1/2 cpo 4 Diosa Flauta, 57, B.Enrique (9) 10,20 hco 5 Full Gotera, 53, M.Alfaro (7) 3,05 1 cpo 6 Electrogena, 52, A.Allois (3) 95,00 1/2 cpo 7 Breezes, 53, L.Recuero (13) 5,00 3/4 cpo 8 Agulla Curiosa, 55, F.J.Lavigna (14) 4,15 2 1/2 cps 9X Figura Nocturna, 57, F.Correa (10) 34,20 4 cps 10 Golosa Candy, 57, P.Carrizo (2) 123,55 2 1/2 cps 11 Mi Estrellita Candy, 57, F.L.Gonçalves (11) 13,45 pzo ú+ Niña Atomica, 53, A.B.Valdez (8) 209,20 5 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó frío (+) Largó frío

Dividendos: MISIL AMOROSA $ 5,20, 2,05 y 2,15. Sarah Friend $ 3,30 y 2,00. Open You Heart $ 2,20. IMPERFECTA $ 4.290,00. CUATRIFECTA $ 663.885,00. DOBLE PLUS $ 19.025,00. TRIPLO PLUS $ 115.675,00. CUATERNA $ 666.650,00. QUINTUPLO $ 952.020,00.No corrieron: (1) Black Keys, (4) La Churrona y (15) Muy Chechu. Tiempo: 59s80c. Cuidador: H.W.Delia. Stud: Los Dos Turcos (az). La ganadora de 6 años es hija de Dado Vuelta y Por Tu Amo. RECAUDACIÓN: $ 141.768.834..

TE SUPER ADORA. Irlam. Demostrame. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos2'2s50c.C.D.Etchechoury.Hs. El Angel De Venecia (lf). El ganador de 4 años es hijo de Super Saver y Te Adora Holiday