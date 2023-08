Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Can You Dy , 57, W.Pereyra

SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 RUMBLING, 56, F.L.Gonçalves (1) 2 Graf Spee, 56, R.R.Barrueco (3) 2,95 7 cps 3 Didactico, 56, O.Alderete (6) 6,25 1 1/2 cpo 4 Crazy Abreu, 56, E.Ortega P. (5) 5,50 6 cps 5 Le Marfil, 56, K.Banegas (2) 7,35 3/4 cpo 6 Dingo Embrujado, 56, I.Monasterolo (4) 3,85 1 cpo - - - Dividendos: RUMBLING $ 2,45 y 1,55. Graf Spee $ 1,75. EXACTA $ 1.320,00. TRIFECTA $ 6.150,00. DOBLE $ 2.430,00.No Corrió: (2a) Señor Dommo. Tiempo: 0s0c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Calchaqui. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Stormy Vagabond OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 WINNING BABY, 57, L.Vai (1) 2 Besuqueira Bella, 57, L.Carabajal (6) 2,70 7 cps 3 Noviembre Sin Ti, 57, I.Monasterolo (4) 3,05 3/4 cpo 4 Examina Todo, 57, O.Alderete (8) 17,30 6 cps 5* Alma Iluminada, 53, R.Ortiz (5) 14,55 1 1/2 cpo 6X Empress Rose, 53, L.Recuero (9) 5,05 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó retrasado Dividendos: WINNING BABY $ 2,20 y 2,00. Besuqueira Bella $ 2,30. EXACTA $ 1.910,00. TRIFECTA $ 1.625,00. DOBLE $ 1.340,00. TRIPLO $ 11.270,00. CUATERNA $ 33.330,00. QUINTUPLO $ 15.380,00.No corrieron: (2) Silvala, (3) Posedonia y (7) Idola Catalina. Tiempo: 1'37s89c. Cuidador: P.E.Molina. Stud: Rody (tuc). La ganadora de 4 años es hija de Winning Prize y Catch And Release NOVENA CARRERA- 1200 METROSPremio: Hándicap Wally Pag. Dist. 1 SIMPATICA PELUQUERA, 52, F.L.Gonçalves (1) 2 Very Rimout, 54, I.Monasterolo (11) 5,05 1/2 pzo 3 Campeona, 55, M.Aserito (5) 15,05 2 1/2 cps 4 Giant Kiss, 56, F.J.Lavigna (8) 9,20 1/2 cpo 5 Wanda Zaira, 56, F.Coria (10) 2,15 cza 6 Juana De Oro, 56, W.Moreyra (7) 11,85 2 cps 7* Flor Sprout, 53, J.Espinoza (9) 86,65 3 cps 8 Paloma De Lagos, 58, R.Salazar (4) 23,80 1 cpo 9 She Will Run, 55, Jorge Peralta (2) 13,95 1 1/2 cpo 10 Dark Toy, 60, B.Enrique (6) 5,30 1 cpo 11 Que Me Lo Creo, 53, M.Valle (3) 51,55 2 cps úX Mechera Cachorra, 55, W.Pereyra (12) 29,95 2 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado Dividendos: SIMPATICA PELUQUERA $ 5,15, 5,20 y 2,10. Very Rimout $ 2,30 y 1,60. Campeona $ 1,35. IMPERFECTA $ 4.110,00. TRIFECTA $ 63.520,00. DOBLE $ 6.660,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s32c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: La Mision. La ganadora de 5 años es hija de War Command y Lucky Peluquera DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 GENOUSSI, 53, L.Recuero (4) 2 Dona Gla, 57, W.Pereyra (6) 3,35 1/2 pzo 3 La Valquiria, 57, L.Vai (2) 5,65 1 1/2 cpo 4 La Grand Play, 57, K.Banegas (3) 27,95 1/2 pzo 5 Bella De Alma, 57, B.Enrique (5) 2,25 cza 6* Flitzi, 55, F.J.Lavigna (7) 19,05 5 cps 7 Take On, 57, R.R.Barrueco (1) 9,50 1/2 cpo ú Ella Mai, 57, R.Alzamendi (8) 3,20 10 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: GENOUSSI $ 18,30, 8,80 y 15,20. Dona Gla $ 2,85 y 2,90. La Valquiria $ 8,70. EXACTA $ 18.840,00. TRIFECTA $ 90.900,00. DOBLE $ 18.910,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s98c. Cuidador: D.A.Acosta. Stud: La Josefina (rº). La ganadora de 5 años es hija de Safety Check y Bluetooth UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 LETRA DE TANGO, 57, M.Aserito (7) 2* A La Trinchera, 57, J.Villagra (5) 3,75 1 1/2 cpo 3 Sexy Blue, 54, L.Armoha (1) 2,70 6 cps 4X Mirtina Ju, 53, T.Baez (2) 23,95 1/2 cpo 5 Dra Again, 57, B.Enrique (6) 6,80 2 cps 6+ Loran Bomb, 57, F.L.Gonçalves (4) 4,35 1 1/2 cpo ú** Martina La Capa, 54, S.Conti (3) 11,20 3 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Ligó suelta Dividendos: LETRA DE TANGO $ 2,95 y 1,50. A La Trinchera $ 1,90. EXACTA $ 3.240,00. TRIFECTA $ 4.990,00. DOBLE $ 22.420,00. TRIPLO SELECTIVO $ 666.650,00. CUATERNA SELECTIVA $ 4.000.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s7c. Cuidador: F.R.Cacciabue. Stud: El Trebol. La ganadora de 4 años es hija de Le Blues y Seductive Voice DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EL SOÑADO, 54, L.Armoha (7) 2 Speedgrades, 57, L.Balmaceda (10) 3,80 3 1/2 cps 3 Pecoso Halo, 55, F.L.Gonçalves (1) 6,55 6 cps 4 Leyenda Stripes, 53, T.Baez (4) 18,00 1/2 cpo 5 Palpiteiro, 53, L.Recuero (2) 9,35 pzo 6 Lo Mejor Del Amor, 57, L.Cabrera (3) 21,55 1 1/2 cpo 7 Activator, 53, G.Reynoso (5) 30,80 6 cps 8* Bigote Fitz, 54, S.Conti (6) 34,90 1/2 pzo 9X Blue And Green, 55, M.Aserito (9) 50,80 3 cps ú El Nene Del Abasto, 54, A.Allois (8) 57,70 s.a. - - - - - (*) Saltó al largar (X) Largó retrasado Dividendos: EL SOÑADO $ 1,30, 2,55 y 1,65. Speedgrades $ 3,65 y 3,00. Pecoso Halo $ 5,30. EXACTA $ 1.040,00. TRIFECTA $ 1.260,00. DOBLE $ 1.000,00. CADENA JACKPOT $ 209.630,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s30c. Cuidador: C.R.Vilche. Stud: El Ruso (riv). El ganador de 5 años es hijo de Greenspring y Brimma DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 QUE BUEN CHEF, 57, K.Banegas (1) 2 Sirgo, 57, L.Noriega (10) 2,55 2 cps 3 Highness George, 57, A.Paez (4) 4,60 2 cps 4 Five Like, 51, A.B.Valdez (9) 7,70 5 cps 5 Libero City, 57, L.Balmaceda (3) 82,60 2 1/2 cps 6* Fantastico Regalo, 57, M.A.Sosa (6) 11,75 1 1/2 cpo 7 Mich, 57, Jorge Peralta (2) 29,40 6 cps 8 Berry Pequeño, 55, L.Franco (5) 47,85 cza 9X Gracias Gauchito, 57, P.Carrizo (7) 16,80 s.a. ú+ Galacticado, 54, L.Armoha (8) 34,30 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Ligó suelta (+) Desmontó Dividendos: QUE BUEN CHEF $ 2,00, 1,20 y 1,10. Sirgo $ 1,15 y 1,10. Highness George $ 1,10. EXACTA $ 1.060,00. TRIFECTA Extra $ 2.480,00. DOBLE $ 500,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s96c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: El Chorrito (cba). El ganador de 5 años es hijo de Que Vida Buena y Pure Chef DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 COSTO FIJO, 57, C.Velazquez (5) 2 El Gran Menuhin, 57, B.Enrique (6) 4,35 cza 3 World Marroc, 57, P.Carrizo (10) 64,00 1/2 cza 4 Euro Hit, 57, E.Ortega P. (9) 3,60 1/2 cpo 5 Holy Chanta, 57, L.Carabajal (8) 21,50 5 cps 6 Real Power, 57, K.Banegas (1) 11,10 1/2 cza 7 Pimco, 57, O.Alderete (2) 4,05 1 1/2 cpo 8 Espiritu Salvaje Cat, 57, L.Noriega (15) 10,85 1 1/2 cpo 9 Scotish Rye, 57, W.Moreyra (11) 32,25 1 1/2 cpo 10 Manolo Dancer, 54, L.Armoha (4) 47,05 3/4 cpo 11 Kikut, 57, F.L.Gonçalves (12) 14,05 1 1/2 cpo 12 State Of The Union, 57, C.Montoya (13) 76,95 cza ú Un Fantoche, 57, L.Balmaceda (14) 17,50 5 cps - - - Dividendos: COSTO FIJO $ 3,50, 2,60 y 1,55. El Gran Menuhin $ 1,75 y 1,50. World Marroc $ 11,40. IMPERFECTA $ 1.880,00. CUATRIFECTA $ 250.000,00. DOBLE PLUS $ 4.375,00. TRIPLO FINAL $ 4.350,00. CUATERNA $ 27.825,00. QUINTUPLO $ 343.360,00.No corrieron: (3) Maximo Cat y (7) Hot Cat. Tiempo: 1'37s56c. Cuidador: L.A.Sanchez. Stud: Amor Frances. El ganador de 4 años es hijo de Cosmic Trigger y Cosa Buen. RECAUDACIÓN: $ 114.144.068. 