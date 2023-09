NINE SOULS , 56, E.Ortega P.

SEXTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 DIOSA FLAUTA, 57, B.Enrique (4) 2 Black Keys, 55, F.Coria (10) 1,35 1/2 cza 3 Gringa Fiel, 57, P.Carrizo (8) 19,15 1/2 cpo 4 Turca Life, 55, F.Correa (3) 14,70 1/2 pzo 5 Jugar La Vida, 53, L.Chavez (6) 12,40 pzo 6 Equal Title, 53, A.B.Valdez (1) 68,90 3/4 cpo 7 Que Imaginacion, 57, K.Banegas (2) 62,10 3 cps 8 Piazo Hunter, 57, M.Aserito (7) 7,80 1/2 pzo ú* Sarah Friend, 57, W.Maturan (5) 3,55 2 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: DIOSA FLAUTA $ 10,65, 1,70 y 1,50. Black Keys $1,30 y 1,25. Gringa Fiel $ 1,80. EXACTA $ 3.960,00. TRIFECTA $ 13.785,00. DOBLE $ 7.880,00. CUATERNA $ 61.900,00.No Corrió: (9) Visa Dora Baja. Tiempo: 1'9s11c. Cuidador: S.J.Claveri. Stud: Don Rino S. R. L. (az). La ganadora de 5 años es hija de Santillano y Flauta Loca SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 GITANILLA, 57, B.Enrique (7) 2 Clara Tormenta, 55, O.Alderete (10) 2,05 2 1/2 cps 3 Egoriana, 54, H.Dyke (1) 5,60 1/2 cpo 4 La Lichita, 53, J.Flores (5) 5,20 3 1/2 cps 5 Full Halo, 53, L.Chavez (6) 12,00 1/2 cza 6 Electrogena, 54, A.Allois (8) 10,25 2 1/2 cps 7 Tama Girl, 54, L.Garcia (3) 51,20 4 cps 8 Golosa Candy, 53, A.B.Valdez (2) 30,75 3 cps ú Tweakeriana, 53, L.Recuero (9) 21,70 18 cps - - - Dividendos: GITANILLA $ 2,60, 1,15 y 1,10. Clara Tormenta $ 1,20 y 1,10. Egoriana $ 1,10. EXACTA $ 1.110,00. TRIFECTA Extra $ 4.170,00. DOBLE $ 2.610,00.No Corrió: (4) Doña Pancha Cat. Tiempo: 1'7s58c. Cuidador: E.G.Sala. Stud: Anti-traidores. La ganadora de 5 años es hija de Idalino y La Puntillosa OCTAVA CARRERA- 1400 METROSPremio: Clásico Bayakoa (l) - L Pag. Dist. 1 NANABUSH, 56, M.Valle (2) 2 Doña Magma, 56, W.Pereyra (4) 7,55 8 cps 3 Neowise (brz), 56, A.Giannetti (5) 2,35 12 cps 4 Playa Chopera, 56, C.Velazquez (3) 5,85 15 cps - - - Dividendos: NANABUSH $ 2,10. EXACTA $ 1.030,00. DOBLE $ 870,00. CUATERNA $ 31.000,00. QUINTUPLO $ 61.730,00 No corrieron: (1) Kostya y (6) Maga Zulu. Tiempo: 1'29s47c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Santa Ines. La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Nanga Parbat NOVENA CARRERA- 1000 METROSPremio: Clásico Condesa (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 PIEDRA PRECIOSA, 60, F.L.Gonçalves (5) 2 Jumpy Spring, 60, A.Giannetti (2) 6,75 1/2 pzo 3 Glory Bomb, 60, W.Moreyra (1) 4,10 1 cpo 4 Stranger Things, 60, K.Banegas (3) 15,00 3/4 cpo 5 Elveda, 60, E.Ortega P. (4) 2,50 5 cps 6 Jadot, 60, F.Coria (6) 6,30 1/2 pzo - - - Dividendos: PIEDRA PRECIOSA $ 1,95 y 1,35. Jumpy Spring $ 1,90. EXACTA $ 1.690,00. TRIFECTA Extra $ 7.540,00. DOBLE $ 710,00. CUATERNA $ 11.150,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s68c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Vacacion. La ganadora de 5 años es hija de In The Dark y Peluca Fizz DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MATRERO KEY, 57, F.Coria (2) 2 Facu B, 57, A.Cabrera (1) 3,00 1/2 cpo 3 True Command, 57, B.Enrique (9) 2,90 3/4 cpo 4 Solo Por Hoy, 55, R.Alzamendi (3) 12,20 4 cps 5 Izoard, 57, F.L.Gonçalves (6) 4,40 4 cps 6 Global Pro, 52, A.Castro (8) 56,40 2 1/2 cps ú* Que Pingazo, 55, K.Banegas (5) 10,20 17 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: MATRERO KEY $ 2,35 y 1,30. Facu B $ 1,50. EXACTA $ 2.230,00. TRIFECTA $ 5.780,00. DOBLE $ 4.610,00.No corrieron: (4) Caporal Key y (7) Litoral Blues. Tiempo: 1'5s73c. Cuidador: Justo Benitez. Stud: El Amigo (bv). El ganador de 5 años es hijo de Key Deputy y Matrona Cat UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SENTOSA BEACH, 57, E.Ortega P. (3) 2 Star Of Belen, 57, F.L.Gonçalves (1a) 1,60 3/4 cpo 3 Ladinia, 57, M.Valle (1) 1,60 9 cps 4 Chart City, 57, W.Moreyra (4) 13,80 hco 5 Perugia Hit, 57, J.Medina (5) 1,95 2 cps - - - Dividendos: SENTOSA BEACH $ 3,05. EXACTA $ 1.100,00. DOBLE $ 3.080,00. TRIPLO CLÁSICO $ 15.850,00. CUATERNA CLÁSICA $ 30.100,00.No Corrió: (2) Malted Barley. Tiempo: 1'40s40c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Quereuquen. La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y La Migliore DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 GRAN MUESTRA, 57, B.Enrique (2) 2 Manicura Rusa, 57, C.Montoya (5) 12,45 1 1/2 cpo 3 Maraka Berry, 55, R.Alzamendi (3) 15,05 8 cps 4 Acumuladora, 55, F.Coria (4) 3,25 pzo 5 Catch The Storm, 51, L.Recuero (6) 2,95 2 1/2 cps - - - Dividendos: GRAN MUESTRA $ 2,35 y 1,10. Manicura $ 1,30. EXACTA $ 1.890,00. TRIFECTA Extra $ 21.970,00. DOBLE $ 1.480,00. CADENA JACKPOT $ 6.375,00.No Corrió: (1) Baby Trigger. Tiempo: 1'6s5c. Cuidador: E.O.Donadio. Stud: Esece. La ganadora de 5 años es hija de Sebi Halo y Muestra Gratis DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 UN VIAJE, 57, M.Aserito (9) 2* Safety Cup, 57, I.Monasterolo (5) 5,55 7 cps 3 Distinto Hit, 57, R.Alzamendi (1) 5,70 1/2 cpo 4X Rey Seattle, 57, E.Martinez (2) 5,55 1 1/2 cpo 5+ Helluva Win, 53, R.Salazar (6) 5,95 3 cps 6** Smock Triunfal, 57, C.Montoya (3) 22,25 6 cps 7/ Manu Chef, 57, P.Carrizo (7) 29,95 6 cps ú Heavy Gross, 55, J.Flores (8) 6,20 7 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Se escapó de los partidores (**) Ligó suelta (/) Largó frío Dividendos: UN VIAJE $ 2,90, 1,10 y 1,10. Safety Cup $ 1,20 y 1,20. Distinto Hit $ 1,15. EXACTA $ 2.480,00. TRIFECTA Extra $ 5.220,00. DOBLE $ 1.300,00.No Corrió: (4) Almost True. Tiempo: 1'6s16c. Cuidador: M.A.Berns. Stud: Isidorito. El ganador de 5 años es hijo de Galicado y Una Panzada DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SANTIGALO, 56, W.Moreyra (3) 2* Salentein, 56, I.Monasterolo (11) 2,30 pzo 3 El Limonero, 56, K.Banegas (6) 7,80 1/2 cpo 4 Gabri, 56, M.Aserito (7) 13,80 5 cps 5X El Anden Chini, 56, O.Alderete (8) 18,35 1 1/2 cpo 6 Charming Lizard, 56, D.Ramella (1) 35,65 1 cpo 7+ Lord Faith, 56, E.Ortega P. (12) 3,60 4 cps 8** Alma De Blades, 56, F.Coria (14) 15,20 6 cps 9/ Troyans Lord, 56, B.Enrique (9) 5,70 3 1/2 cps ú Principe Dan, 56, P.Carrizo (5) 25,85 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado (**) Largó cruzado (/) Ligó suelta Dividendos: SANTINGALO $ 3,95, 2,25 y 1,45. Salentein $ 1,30 y 1,10. El Limonero $ 1,50. IMPERFECTA $ 1.020,00. CUATRIFECTA $ 34.000,00. DOBLE PLUS $ 7.025,00. TRIPLO FINAL $ 14.350,00. CUATERNA $ 53.325,00. QUINTUPLO $ 62.500,00.No corrieron: (2) Moro Marshal, (4) Asturiando, (10) Aires De Gloria y (13) Dolittle. Tiempo: 1'6s50c. Cuidador: A.E.Pereyra. Stud: El Chueco De La Cesira (r.iv). 