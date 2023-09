Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 KEEP GOING, 57, F.L.Gonçalves (13) 2 Shy Catalina, 55, F.J.Lavigna (1) 4,05 2 cps 3 Egoriana, 57, F.Vilches (5) 4,65 4 cps 4 Maestra Yankee, 57, R.Alzamendi (4) 21,85 4 cps 5 Sweet Amelia, 57, K.Banegas (3) 19,30 1/2 cpo 6 Full Halo, 57, E.Recuero (8) 30,60 1 cpo 7 Linda Ane, 53, P.Capra (h) (6) 5,30 1 1/2 cpo 8 Jugar La Vida, 53, L.Chavez (2) 8,95 1/2 pzo 9 Khaleesi Scat, 57, C.Velazquez (10) 16,95 8 cps ú Figura Nocturna, 55, S.Conti (9) 13,20 2 cps - - -

Dividendos: KEEP GOING $ 2,20, 1,60 y 1,10. Shy Catalina $ 2,15 y 1,390. Egoriana $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.170,00. CUATRIFECTA $ 39.495,00. DOBLE PLUS $ 2.800,00. TRIPLO FINAL $ 11.375,00. CUATERNA FINAL $ 45.175,00. QUINTUPLO $ 55.550,00. No corrieron: (7) Brisa Del Norte, (11) Hit Fever, (12) Ellas Las Nadies, (14) Joy Filosa y (15) La Checa. Tiempo: 1'11s42c. Cuidador: J.M.Romero. Stud: Pompeya (cba). La ganadora de 5 años es hija de Faster y Wonder Niste. RECAUDACIÓN $ 116.902.946. .