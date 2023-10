Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ABSENTA, 55, L.Armoha (1) 2 Gossip Queen, 57, G.Borda (9) 6,40 3 cps 3 Paris Libre, 54, P.Carrizo (5) 5,20 1 cpo 4 Regada, 56, A.Alfonso (8) 13,00 v.m. 5 Forty Dora, 57, C.Velazquez (2) 5,30 pzo 6 Domna, 57, O.Alderete (10) 31,80 5 cps 7 Dona Leyenda, 57, I.Monasterolo (7) 2,60 10 cps ú Tener Esperanza, 53, L.Recuero (4) 10,10 2 cps - - -

Dividendos: ABSENTA $ 2,85, 1,85 y 1,60. Gossip Queen $ 3,50 y 3,00. Paris Libre $ 2,10. EXACTA $ 3.510,00. CUATRIFECTA $ 47.285,00. DOBLE PLUS $ 225.325,00. TRIPLO $ 716.600,00. CUATERNA $ 1.600.000,00. QUINTUPLO $ 2.500.000,00.No corrieron: (3) Bambina Hit y (6) Can`t Be Real. Tiempo: 1'24s22c. Cuidador: R.M.Landola. Stud: Las 4 Reinas. La ganadora de 4 años es hija de Fragotero y Lulee