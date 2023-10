HIDDEN FOR ME , 53, J.Paoloni

CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EQUAL RULER, 57, P.Carrizo (3) 2 Escalpelo, 53, L.Recuero (6) 10,80 1 1/2 cpo 3 Vale Decir Maturi, 57, A.Fuentes (4) 4,20 2 1/2 cps 4 Leyenda Stripes, 57, L.Balmaceda (2) 9,20 1/2 cpo 5 Gaucho Song, 57, R.Bascuñan (7) 31,25 3/4 cpo 6 Tiburon Letal, 57, M.Aserito (8) 2,65 4 cps 7 Fanfarron Chuck, 55, A.Giorgis (10) 23,50 1 1/2 cpo 8 Adonis Rap, 57, S.Piliero (1) 37,25 19 cps ú Man Fun, 53, T.Baez (9) 8,60 3/4 cpo - - - Dividendos: EQUAL RULER $ 2,25, 1,30 y 1,30. Escalpelo $ 2,25 y 1,40. Vale Decir Maturi $ 1,75. EXACTA $ 6.370,00. TRIFECTA Extra $ 25.330,00. DOBLE $ 2.460,00. CUATERNA $ 20.580,00.No Corrió: (5) Suavecito. Tiempo: 1'12s44c. Cuidador: J.C.Cettour. Stud: Los Gurises (ctes). El ganador de 5 años es hijo de Equal Stripes y Fermezza QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 NONI SEATTLE, 53, L.Chavez (8) 2 Marina Bay, 57, M.Valle (5) 1,55 1/2 cpo 3 Celestial, 57, J.Cano (1) 19,00 1 1/2 cpo 4 Princesa Iluminada, 57, F.L.Gonçalves (4) 3,25 8 cps 5 La Traviatta, 53, A.B.Valdez (2) 19,35 13 cps 6* Dulce Mel, 57, M.Gonzalez (6) 30,50 s.a. úX Chart City, 57, W.Moreyra (3) 5,00 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Largó al rato Dividendos: NONI SEATTLE $ 5,35 y 1,35. Marina Bay $ 1,10. EXACTA $ 3.000,00. TRIFECTA Extra $ 30.300,00. DOBLE $ 4.550,00. CUATERNA JACKPOT $ 18.405,00.No Corrió: (7) Idola Catalina. Tiempo: 0s0c. Cuidador: A.M.Corbalan. Stud: Tata Y Tigre. La ganadora de 4 años es hija de Seattle Fitz y La Katlyn SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MARAKA HUNTER, 57, S.Barrionuevo (6) 2 Pay Track, 57, G.Villalba (2) 3,90 2 1/2 cps 3 Rocco Lampone, 57, E.Siniani (8) 6,50 2 1/2 cps 4 Arandu Al, 57, C.Montoya (1) 2,35 1 cpo 5 Pirufin, 57, S.Piliero (9) 5,10 3 cps 6 Real Inca, 53, A.B.Valdez (5) 9,30 1 cpo 7 Cuscurro, 53, M.Alfaro (11) 15,20 3 1/2 cps 8 Mister Babe, 57, M.La Palma (10) 89,20 5 cps 9 Torre Madero, 57, G.Bellocq (4) 15,10 2 cps ú Leed The Way, 57, J.Medina (3) 62,65 15 cps - - - Dividendos: MARAKA HUNTER $ 5,40, 2,30 y 2,50. Pay Track $ 1,85 y 2,25. Rocco Lampone $ 3,60. EXACTA $ 8.630,00. TRIFECTA $ 41.830,00. DOBLE $ 9.730,00. TRIPLO $ 39.840,00.No Corrió: (7) Napoleon Lue. Tiempo: 1'12s18c. Cuidador: A.A.Miron. Stud: Pitito (s.fe). El ganador de 6 años es hijo de Mighty Hunter y Maraca Rye SEPTIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Hándicap Hipódromo De La Punta Pag. Dist. 1 TERSANE, 55, I.Monasterolo (4) 2 Chazki, 59, J.Villagra (1) 3,45 2 cps 3 Comando Secreto, 60, F.L.Gonçalves (6) 2,25 1/2 cpo 4 Portal Del Este, 57, B.Enrique (2) 6,95 2 cps 5 Che Mamita, 55, L.Chavez (3) 24,65 cza 6 Pecato Joy, 58, M.Valle (7) 3,45 5 cps ú Remotico, 56, E.Ortega P. (5) 9,60 7 cps - - - Dividendos: TERSANE $ 6,00 y 1,60. Chazki $ 3,20. EXACTA $ 14.770,00. TRIFECTA Extra $ 30.760,00. DOBLE $ 13.070,00. QUINTUPLO $ 1.577.580,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s87c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Ximena. El ganador de 5 años es hijo de Hurricane Cat y Trilogique OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CARAMEL SONG, 55, F.J.Lavigna (1) 2 Day Curl, 54, L.Armoha (3) 2,60 1 cpo 3 Queen Daria, 57, O.Alderete (2) 6,20 2 cps 4 Sentirse Bien, 53, A.B.Valdez (5) 2,15 1 1/2 cpo 5 Smashy, 57, S.Piliero (8) 28,75 4 cps 6 Homenajeada Sta Ines, 57, R.R.Barrueco (6) 22,90 4 cps 7 Karmele, 55, J.Paoloni (7) 14,40 1 cpo ú Unica En Dubai, 53, R.Salazar (4) 14,85 9 cps - - - Dividendos: CARAMEL SONG $ 3,95, 2,15 y 3,05. Day Curl $ 1,45 y 1,45. Queen Daria $ 2,35. EXACTA $ 1.870,00. TRIFECTA $ 6.030,00. DOBLE $ 11.450,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s87c. Cuidador: R.A.Cardon. Stud: Lorenzo Albano. La ganadora de 4 años es hija de Alcindor y Garrapiñada NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 OXIDADO, 57, M.La Palma (2) 2 Powerfull Cause, 57, J.M.Sanchez (9) 6,45 1 1/2 cpo 3 Giaco Smart, 57, G.Bellocq (10) 2,85 2 cps 4 Super Rec, 57, F.Correa (4) 8,60 4 cps 5 Mathysse, 53, R.Ortiz (7) 21,75 1/2 cpo 6 Five Like, 53, A.B.Valdez (6) 8,90 2 cps 7 Coco Freud, 54, R.Villegas (11) 10,40 10 cps ú Dom Ni, 54, S.Conti (3) 52,35 3 cps - - - Dividendos: OXIDADO $ 1,70, 1,45 y 1,10. Powerfull Cause $ 2,05 y 1,10. Giaco Smart $ 1,10. EXACTA $ 1.180,00. TRIFECTA $ 3.000,00. DOBLE $ 1.280,00. TRIPLO SELECTIVO $ 39.025,00. CUATERNA SELECTIVA $ 500.000,00.No corrieron: (1) Charly Song, (5) Seattle Vin y (8) Solo Rap. Tiempo: 1'12s18c. Cuidador: J.C.Cima. Stud: Serodino (rº). El ganador de 6 años es hijo de Zensational y Onda Chic DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MISS HECHICERA, 57, S.Barrionuevo (5) 2 Girl Roman, 54, L.Armoha (7) 1,50 3/4 cpo 3 Fez, 57, B.Enrique (6) 7,15 1 cpo 4 Daphne Moon, 55, J.Paoloni (3) 6,00 2 cps 5 Jorgelina, 57, L.Balmaceda (2) 7,45 2 cps 6 Tiffany Moon, 53, L.Recuero (4) 16,25 3 cps ú Che Bohemia, 57, O.Alderete (1) 3,90 1 1/2 cpo - - - Dividendos: MISS HECHICERA $ 15,10 y 2,40. Girl Roman $ 1,20. EXACTA $ 2.930,00. TRIFECTA $ 32.780,00. DOBLE $ 3.590,00. CADENA JACKPOT $ 210.320,00.No Corrió: (8) Rica Moza. Tiempo: 1'5s61c. Cuidador: A.M.Calcagno. Stud: St. Y Hs. La Tigra. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Miss Landriscina UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 ASTRO GLOBAL, 53, A.B.Valdez (11) 2 World Marroc, 57, P.Carrizo (4) 3,00 3/4 cpo 3 Tambor Tronco, 57, E.Ortega P. (8) 6,70 2 1/2 cps 4 Modo Avion, 57, I.Monasterolo (10) 4,45 8 cps 5 Haes, 57, F.L.Gonçalves (3) 3,55 1 1/2 cpo 6 Night In Bangkok, 54, L.Armoha (7) 32,30 2 cps 7 Super Intendente, 53, S.Conti (9) 24,45 3 cps ú Super Leb, 53, L.Recuero (5) 9,00 18 cps - - - Dividendos: ASTRO GLOBAL $ 3,20, 1,60 y 1,10. World Marroc $ 1,30 y 1,10. Tambor Tronco $ 1,10. EXACTA $ 2.570,00. TRIFECTA $ 10.520,00. DOBLE $ 3.570,00.No corrieron: (1) American Warrior, (2) Numbered y (6) Maximo Cat. Tiempo: 1'37s58c. Cuidador: A.M.Calcagno. Stud: El Barrilito. El ganador de 4 años es hijo de Global Hunter y Sos Estrella DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MAESTRA YANKEE, 57, G.Villalba (9) 2 Ellas Las Nadies, 57, L.Recuero (3) 4,90 pzo 3 Tamaya, 54, L.Armoha (4) 22,40 2 1/2 cps 4 Alfombra Roja, 55, J.Paoloni (1) 5,65 2 1/2 cps 5 Mi Estrellita Candy, 57, R.Bascuñan (5) 87,25 1/2 pzo 6 Guevara Stripes, 57, I.Monasterolo (7) 2,75 1 cpo 7 Miss Bombucha, 57, M.Aserito (8) 25,00 1 cpo 8 Equal Title, 53, A.B.Valdez (6) 13,40 1 1/2 cpo 9 Gala Dorada, 57, W.Moreyra (10) 5,45 hco 10 Johana Fizz, 57, F.Coria (2) 4,50 3 1/2 cps ú Brisa Del Norte, 57, J.Medina (11) 16,00 9 cps - - - Dividendos: MAESTRA YANKEE $ 11,00, 3,40 y 1,95. Ellas Las Nadies $ 2,35 y 1,45. Tamaya $ 3,20. IMPERFECTA $ 14.610,00. CUATRIFECTA $ 1.856.291,04 . DOBLE PLUS $ 40.650,00. TRIPLO $ 264.000,00. CUATERNA $ 1.000.000,00. QUINTUPLO $ 2.950.800,00.No Corrió: (12) Egoriana. Tiempo: 1'12s85c. Cuidador: J.J.Taborda. Stud: Juan X 2 (lp). La ganadora de 5 años es hija de E Dubai y Yankee Spirit ASTRO GLOBAL. World Marroc. Tambor Tronco. EXACTA. TRIFECTA. 