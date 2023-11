Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

FOUR BY FOUR , 57, G.Calvente

NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 DON BASSI, 57, E.Ortega P. (5) 2 Personalmente, 55, F.J.Lavigna (7) 3,10 pzo 3 Keyport, 53, L.Recuero (2) 4,85 3/4 cpo 4 Luc Hero, 53, R.Salazar (4) 25,20 6 cps 5 Cima Of Love, 57, S.Barrionuevo (3) 31,25 hco 6 Grisolado, 54, H.Dyke (6) 31,30 1 cpo 7 Penitenti, 57, K.Banegas (1) 17,00 5 cps 8 Global Nortico, 57, R.R.Barrueco (11) 9,65 1 cpo 9 Chinganero, 57, L.Carabajal (10) 17,60 4 cps ú Poker Man, 57, E.Martinez (8) 18,70 3/4 cpo - - - Dividendos: DON BASSI $ 1,75, 1,15 y 1,10. Personalmente $ 1,65 y 1,35. Keyport $ 1,40. EXACTA $ 1.140,00. TRIFECTA $ 3.150,00. DOBLE $ 1.120,00.No Corrió: (9) Gringo Boy. Tiempo: 1'37s22c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Mayflower. El ganador de 5 años es hijo de Sixties Icon y Devotion Unbridled DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 WORLD MARROC, 57, O.Alderete (7) 2 Storm Tanuca, 57, A.Fuentes (4) 13,80 1 cpo 3 Don Talent, 57, R.Bascuñan (3) 1,90 3/4 cpo 4 Feedback, 57, R.R.Barrueco (5) 36,85 6 cps 5 Tambor Tronco, 57, E.Ortega P. (1) 3,60 pzo 6 In Again, 57, R.Frias (6) 6,05 1/2 cpo 7 Mehndi, 53, L.Chavez (6a) 6,05 7 cps ú Night In Bangkok, 53, C.Romagnoli (2) 35,10 4 cps - - - Dividendos: WORLD MARROC $ 2,60 y 2,35. Storm Tanuca $ 9,10. EXACTA $ 6.200,00. TRIFECTA $ 21.930,00. DOBLE $ 1.290,00. TRIPLO SELECTIVO $ 9.125,00. CUATERNA SELECTIVA $ 285.700,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s46c. Cuidador: P.E.Molina. Stud: Las Brujas. El ganador de 4 años es hijo de Expressive Halo y Miss Suggestive UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LA BIRRIA, 57, J.Villagra (5) 2 Melisandre, 55, G.Borda (6) 3,60 7 cps 3* Misteriosa Noche, 53, A.B.Valdez (4) 7,70 4 cps 4 Milita Stripes, 57, O.Alderete (2) 2,90 2 1/2 cps 5 Seek Charm, 55, F.J.Lavigna (1) 5,65 1/2 cpo 6 Sweet Amelia, 57, J.Paoloni (7) 10,20 4 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: LA BIRRIA $ 2,20 y 1,55. Melisandre $ 2,10. EXACTA $ 2.090,00. TRIFECTA Extra $ 7.540,00. DOBLE $ 1.500,00. CADENA JACKPOT $ 102.922,50.No Corrió: (3) City The Virgin. Tiempo: 1'37s22c. Cuidador: A.R.Duarte. Stud: Los Halcones. La ganadora de 5 años es hija de Suggestive Boy y La Balandra DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FLY ESCORPION, 55, L.Carabajal (11) 2 Palpiteiro, 57, A.Paez (16) 2,55 1 1/2 cpo 3 Che Porteño, 55, L.Vai (3) 2,75 7 cps 4 De Taquito, 57, R.Tarragona (5) 6,75 1 1/2 cpo 5 Buenissimo Soy, 57, S.Piliero (10) 5,20 5 cps 6* Lago Rojo, 55, E.Recuero (6) 42,55 7 cps 7 Mas Por Menos, 53, A.B.Valdez (2) 26,80 3 cps 8X El Loco Pecho, 57, A.Giorgis (14) 37,75 11 cps ú+ Pakitruz, 57, R.Frias (15) 18,30 14 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó frío (+) Indócil en los partidores Dividendos: FLY ESCORPION $ 4,10, 1,55 y 1,10. Palpiteiro $ 1,40 y 1,10. Che Porteño $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.290,00. TRIFECTA Extra $ 6.340,00. DOBLE $ 2.100,00.No corrieron: (1) Roman Spring, (4) Mr. Smith, (7) Soy Cajetilla, (8) Tactical Attack, (9) Gordius, (12) Gallows Pole y (13) Ultimo Recurso. Tiempo: 1'11s74c. Cuidador: M.G.Reyes. Stud: El Mateo (rº). El ganador de 6 años es hijo de Corinche y Soy Asturiana DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SHY CATALINA, 55, F.J.Lavigna (7) 2 Zambada, 57, O.Alderete (13) 3,30 2 cps 3 Full Halo, 53, L.Chavez (12) 9,20 1 1/2 cpo 4 Escenica, 57, C.Velazquez (14) 12,40 3 1/2 cps 5 Ajeeba, 57, M.La Palma (10) 8,15 3/4 cpo 6 Queen Again, 55, J.Villagra (15) 2,40 1 1/2 cpo 7 Corre Tu, 55, F.Vilches (3) 7,00 1 1/2 cpo 8 Realness, 57, R.R.Barrueco (1) 42,00 1/2 pzo 9 Famosa Girl, 53, A.B.Valdez (11) 32,60 5 cps 10 Miss Key, 57, E.Candia G. (2) 28,80 16 cps ú* Suran Lef, 56, S.Conti (8) 59,30 s.a. - - - - - (*) Largó al rato Dividendos: SHY CATALINA $ 5,05, 2,45 y 1,75. Zambada $ 1,70 y 1,25. Full Halo $ 1,40. IMPERFECTA $ 2.480,00. CUATRIFECTA $ 275.730,00. DOBLE PLUS $ 12.225,00. TRIPLO FINAL $ 31.725,00. CUATERNA $ 243.900,00. QUINTUPLO $ 148.720,00.No corrieron: (4) Pasion De Cauda, (5) Eightpenny, (6) Miss Bombucha y (9) Kumiko. Tiempo: 1'13s16c. Cuidador: R.A.Gomez. Stud: El Poquito Mas. La ganadora de 5 años es hija de Holy Boss y Shy Danzarin. RECAUDACIÓN: $ 129.564.998,00. FLY ESCORPION. Palpiteiro. Che Porteño. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (1) Roman Spring, (4) Mr. Smith, (7) Soy Cajetilla, (8) Tactical Attack, (9) Gordius, (12) Gallows Pole y (13) Ultimo Recurso1'11s74c.M.G.Reyes.El Mateo (rº). El ganador de 6 años es hijo de Corinche y Soy Asturiana LA BIRRIA. Melisandre. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. CADENA JACKPOT.No Corrió: (3) City The Virgin1'37s22c.A.R.Duarte.Los Halcones. La ganadora de 5 años es hija de Suggestive Boy y La Balandra WORLD MARROC. Storm Tanuca. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. Corrieron todos1'37s46c.P.E.Molina.Las Brujas. El ganador de 4 años es hijo de Expressive Halo y Miss Suggestive DON BASSI. Personalmente. Keyport. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (9) Gringo Boy1'37s22c.N.A.Gaitan.Mayflower. El ganador de 5 años es hijo de Sixties Icon y Devotion Unbridled

