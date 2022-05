Resultados de las carreras del Hipódromo de San Isidro

New Gift , 55, I.Monasterolo

The Best Compañera , 55, W.Pereyra

SEGUNDA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SUPER PLEASURE, 56, M.Valle (6) 2 American Royal, 56, B.Enrique (1) 1,65 1/2 pzo 3 Baby Boomer, 52, J.Espinoza (8) 8,20 1 cpo 4 Wyborowa, 52, G.Tempesti V. (7) 36,75 3 1/2 cps 5 Experta, 56, A.Giannetti (5) 18,65 1/2 pzo 6 Perfect Foggy, 56, O.Alderete (4) 13,60 9 cps 7 Memela, 56, E.Ortega P. (9) 6,30 1 cpo 8 Gens Claudia, 53, L.Brigas (3) 58,95 13 cps ú Noche Tapada, 56, W.Pereyra (2) 20,70 1/2 cpo - - - Dividendos: SUPER PLEASURE $ 2,65, 1,10 y 1,10. American Royal $ 1,10 y 1,10. Baby Boomer $ 1,10. EXACTA $ 440,00. TRIFECTA $ 1.335,00. DOBLE $ 650,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s90c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Firmamento. La ganadora de 3 años es hija de Super Saver y Timeless Pleasure TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MARE NUBIUM, 55, F.Quinteros (4) 2 Domingo Rye, 53, J.Espinoza (8) 4,20 9 cps 3 Juique, 57, A.Giannetti (9) 1,65 cza 4 Boyka, 57, C.Velazquez (1) 20,40 4 cps 5 Nativo Rock, 57, B.Enrique (6) 33,95 2 cps 6 Giacom Seattle, 55, E.G.Ortega T. (3) 49,00 3/4 cpo 7* Silver Stripe, 57, A.Cabrera (7) 39,15 1 1/2 cpo 8 Limonov, 57, M.Fernandez (2) 33,90 10 cps ú Fire In City, 57, E.Torres (5) 250,60 1/2 pzo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: MARE NUBIUM $ 3,10, 1,10 y 1,10. Domingo Rye $ 1,10 y 1,10. Juique $ 1,10. EXACTA $ 372,50. TRIFECTA $ 877,50. DOBLE $ 665,00.No Corrió: (10) Vairo Joy. Tiempo: 1'23s67c. Cuidador: J.O.Brito. Stud: Claudito (r.iv). El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y Safe Bet CUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ESCAPING JUSTICE, 57, W.Pereyra (3) 2 Ready Johan, 53, F.J.Lavigna (4) 35,85 5 cps 3 Woman Star, 57, D.E.Arias (10) 7,65 1/2 cpo 4 City Runner, 57, O.Alderete (8) 4,85 2 1/2 cps 5 Atalaya The Guante, 57, B.Enrique (1) 4,50 2 1/2 cps 6 Rosita Veloz, 57, J.Villagra (6) 10,95 3/4 cpo 7 Peonia Fitz, 57, E.Ortega P. (2) 17,00 cza 8 Terra Eterna, 53, L.Brigas (7) 5,35 1/2 cpo 9 Heavenly Number, 53, E.Suarez (9) 121,70 15 cps ú Diana Di, 57, F.Coria (5) 41,45 3 cps - - - Dividendos: ESCAPING JUSTICE $ 1,90, 1,25 y 1,10. Ready Johan $ 4,45 y 1,45. Woman Star $ 1,55. EXACTA $ 2.622,50. TRIFECTA $ 13.565,00. DOBLE $ 250,00. CUATERNA $ 6.682,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s90c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: La Nora. La ganadora de 4 años es hija de Cityscape y Queen Justina QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SALSA CASINO, 57, I.Monasterolo (2) 2 Baska Voda, 57, B.Enrique (8) 3,05 1 1/2 cpo 3 Aguella, 57, E.Siniani (1) 12,65 5 cps 4 Victoriana Cap, 57, L.Cabrera (6) 3,30 1 1/2 cpo 5 Sargentaria, 57, W.Pereyra (4) 5,45 1 1/2 cpo 6 Madreselvas, 57, C.Velazquez (3) 9,05 5 cps 7* Zensational Dream, 54, R.Villegas (7) 8,30 1 1/2 cpo ú Parda, 57, M.La Palma (9) 38,80 10 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: SALSA CASINO $ 3,00, 1,75 y 1,55. Baska Voda $ 1,70 y 1,60. Aguella $ 2,00. EXACTA $ 505,00. TRIFECTA $ 5.545,00. DOBLE $ 327,50. TRIPLO $ 1.582,50. CUATERNA JACKPOT $ 1.864,00.No Corrió: (5) Ette Craf. Tiempo: 1'11s10c. Cuidador: C.Dianda. Stud: Mari Mar. La ganadora de 4 años es hija de Sebi Halo y Internet Law SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SWISS CANDY, 55, J.Noriega (7) 2 Una Grosa, 55, E.Ortega P. (10) 2,15 5 cps 3* Jakara, 55, L.Vai (3) 12,00 1 1/2 cpo 4 Quantic Girl, 55, B.Enrique (12) 4,05 1 cpo 5 Kanaloa, 55, M.La Palma (11) 20,25 1/2 cpo 6X Enderly, 55, M.Valle (5) 13,90 pzo 7 Luna Orgullosa, 55, I.Monasterolo (2) 31,00 2 1/2 cps 8+ Mas Por Ti, 55, A.Giannetti (4) 5,65 2 cps 9 Apiolada Key, 55, C.Velazquez (1) 7,10 pzo ú** Charlie`s Cause, 55, W.Pereyra (8) 36,30 4 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Largó frío Dividendos: SWISS CANDY $ 5,45, 2,05 y 1,45. Una Grosa $ 2,10 y 1,60. Jakara $ 4,45. IMPERFECTA $ 575,00. TRIFECTA $ 6.760,00. DOBLE $ 830,00.No corrieron: (6) Super Sharon y (9) Live Wiht Hope. Tiempo: 1'11s8c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: La Leyenda. La ganadora de 2 años es hija de Señor Candy y Sol Y Sol SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JUNGLE MUSIC, 55, R.Frias (2) 2 En Transito, 55, B.Enrique (3) 2,75 cza 3 Romance Eterno, 55, E.Ortega P. (7) 3,85 1/2 cpo 4 Dulce Pensamiento, 55, E.Torres (8) 2,90 1/2 pzo 5 Mooreland, 55, A.Cabrera (4) 28,85 8 cps 6 Fugitive Boone, 55, M.Valle (9) 3,95 3 cps 7 Chick Flicker, 55, J.Noriega (1) 23,80 3 1/2 cps 8 Edification, 55, C.Perez G. (5) 53,80 1/2 cza 9 Moscardelli, 55, I.Monasterolo (6) 10,50 1/2 cza ú* Sun Vision, 55, W.Moreyra (10) 22,50 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: JUNGLE MUSIC $ 47,50, 8,00 y 4,05. En Transito $ 2,00 y 1,40. Romance Eterno $ 1,35. EXACTA $ 10.037,50. TRIFECTA $ 69.040,00. DOBLE $ 25.622,50. TRIPLO $ 71.425,00. CUATERNA $ 35.712,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s19c. Cuidador: J.C.Lobrutto. Stud: Al Adiyaat. El ganador de 2 años es hijo de Bodemeister y Jaspeada OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 RAONS, 55, E.Talaverano (6) 2 Emirate Bomb, 55, W.Pereyra (11) 3,00 4 cps 3 Puro Azar, 55, C.Velazquez (4) 10,40 1 cpo 4 Alfie Solomons, 55, F.Coria (1) 18,35 1 1/2 cpo 5 Bernabeu, 55, O.Alderete (8) 4,90 1/2 cza 6 Sr. Portal, 55, B.Enrique (10) 9,25 7 cps 7 El Jadida, 55, I.Monasterolo (3) 10,75 4 cps 8 Half Mast, 55, A.Castro (9) 87,30 9 cps 9 Señor Eduardo, 55, E.Ortega P. (7) 5,10 3 1/2 cps 10 Camuflado Scat, 55, C.Perez G. (5) 121,00 3 1/2 cps ú Homenaje A La Luna, 56, P.Carrizo (2) 40,75 2 1/2 cps - - - Dividendos: RAONS $ 2,85, 1,50 y 1,45. Emirate Bomb $ 1,60 y 1,60. Puro Azar $ 2,25. EXACTA $ 425,00. TRIFECTA $ 3.305,00. DOBLE $ 12.102,50. Corrieron todos. Tiempo: 9s34c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Las Canarias. El ganador de 2 años es hijo de Lizard Island y Rolling Tina NOVENA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 LE ROCK, 53, J.Espinoza (3) 2 Red Joy, 57, E.Ortega P. (4) 7,30 1/2 pzo 3 Dark City, 54, B.Enrique (8) 3,90 1 1/2 cpo 4 Anish, 57, J.Villagra (1) 3,95 1/2 cza 5 Winery, 57, J.Noriega (7) 3,15 1/2 cpo 6 Master Darwin, 53, L.Brigas (2) 27,60 2 1/2 cps 7 Water Frame, 54, M.Valle (6) 3,05 14 cps ú Fuera De Tiempo, 51, F.J.Lavigna (5) 31,25 4 cps - - - Dividendos: LE ROCK $ 8,30, 5,15 y 3,30. Red Joy $ 4,25 y 4,25. Dark City $ 2,00. EXACTA $ 4.580,00. TRIFECTA $ 37.807,50. DOBLE $ 2.060,00. TRIPLO $ 178.685,00. CUATERNA $ 202.350,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'3s92c. Cuidador: G.H.Verde. Stud: Codiciado. El ganador de 4 años es hijo de Le Blues y Beautiful Sound DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LA MOORE, 56, O.Alderete (9) 2 Consejista, 56, A.Cabrera (8) 13,55 1/2 cza 3 Ivanka, 56, C.Velazquez (3) 2,95 1/2 cpo 4 Skylandia, 56, W.Pereyra (7) 19,75 1/2 pzo 5 Bomb Coquette, 56, I.Monasterolo (1) 11,45 2 cps 6 Pentatonica, 56, L.Noriega (2) 13,95 4 cps 7 Galerinda, 53, L.Brigas (5) 8,95 1/2 cpo 8 Rock In Dubai, 56, J.Villagra (4) 12,10 4 cps ú Saragossa Girl, 56, A.Giannetti (6) 5,45 4 cps - - - Dividendos: LA MOORE $ 2,90, 1,60 y 1,15. Consejista $ 3,10 y 1,30. Ivanka $ 1,30. EXACTA $ 1.272,50. TRIFECTA $ 4.355,00. DOBLE $ 1.090,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'26s39c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: Al Adiyaat. La ganadora de 3 años es hija de Asiatic Boy y La Margot UNDECIMA CARRERA- 1400 METROSClasico Southern Halo (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 CHE MARGINAL, 58, W.Pereyra (1) 2 Hit Empeñoso, 58, J.Villagra (2) 5,90 1 1/2 cpo 3 Vespaciano, 58, A.Giannetti (7) 2,25 hco 4 Fiel Amigo, 58, R.Blanco (3) 3,50 1/2 cpo 5 Expressive Smart, 60, F.Coria (5) 6,00 2 cps 5 Energetics, 60, M.Valle (8) 13,60 emp. 7 Full Sureño, 58, B.Enrique (9) 9,90 1/2 cpo 8 No Bailo Mas, 58, G.Bonasola (4) 15,35 cza ú Royal Symphony, 58, E.Ortega P. (6) 8,65 11 cps - - - Dividendos: CHE MARGINAL $ 17,20, 1,55 y 1,30. Hit Empeñoso $ 2,90 y 1,40. Vespaciano $ 1,10. EXACTA $ 6.850,00. TRIFECTA Extra $ 34.170,00. DOBLE $ 5.940,00. CUATERNA $ 1.533.010,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s14c. Cuidador: M.L.Castellazzi. Stud: La Peladilla. El ganador de 3 años es hijo de Greenspring y Marie Magdaleine DUODECIMA CARRERA- 1800 METROSClasico Macon (l) - L Pag. Dist. 1 LLANO, 56, J.Noriega (4) 2 Kodiak Boy, 57, A.Giannetti (2) 1,75 pzo 3* Aplaudime, 52, M.Fernandez (1) 23,45 6 cps 4 Il Migliore, 54, E.Ortega P. (3) 6,45 pzo 5 Global Big, 54, B.Enrique (5) 30,70 3/4 cpo 6 Master Charm, 54, D.Lencinas (6) 25,75 6 cps ú Sohail, 52, M.Valle (7) 4,40 5 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: LLANO $ 2,75 y 1,10. Kodiak Boy $ 1,10. EXACTA $ 270,00. TRIFECTA $ 2.110,00. DOBLE $ 3.355,00. TRIPLO $ 30.240,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'49s15c. Cuidador: N.J.Mugueta. Stud: Sol De Otoño (az). El ganador de 3 años es hijo de Le Blues y Silbada DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROSClasico Santiago Lawrie (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 AGIOSTO, 60, F.Coria (1) 2 Carameliza, 57, J.Noriega (3) 5,65 pzo 3 Urban Lady, 58, D.R.Gomez (6) 3,25 1 cpo 4 Yuto Bataraz Key, 59, M.Valle (7) 6,65 pzo 5 Angel Mateando, 59, L.Vai (8) 11,55 pzo 6 Senegalesca, 57, W.Pereyra (4) 1,80 2 1/2 cps ú Antes Y Despues, 58, M.Aserito (5) 8,60 6 cps - - - Dividendos: AGIOSTO $ 10,95 y 3,10. Carameliza $ 4,05. EXACTA $ 4.737,50. TRIFECTA Extra $ 46.545,00. DOBLE $ 5.557,50.No Corrió: (2) Renio Joy. Tiempo: 56s54c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: Las 3 Semillas (sr). El ganador de 4 años es hijo de Angiolo y Incredulidad DECIMOCUARTA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 BUEN PARTIDO, 56, J.Villagra (1) 2 Jenofonte Stark, 56, B.Enrique (4) 5,65 cza 3 Don Chaja, 56, F.Barroso (5) 7,90 3/4 cpo 4 Laager, 56, C.Velazquez (12) 34,50 1/2 cpo 5 Holiday Joy, 56, G.Bellocq (2) 3,45 1 1/2 cpo 6 Super Barty, 52, F.J.Lavigna (10) 41,30 cza 7 Veneraction, 56, E.Ortega P. (13) 9,30 3/4 cpo 8 Super Giaco, 56, M.Valle (2a) 3,45 v.m. 9 Last Oportunity, 56, W.Pereyra (6) 3,10 1 1/2 cpo 10 Sarpado Spring, 52, G.Tempesti V. (7) 29,30 1/2 pzo 11 Hedy, 56, G.Bonasola (9) 23,95 2 1/2 cps 12 Encarrilado, 56, O.Alderete (14) 13,80 2 1/2 cps 13 Fennan Boy, 54, R.Frias (3) 38,25 12 cps 14 Grisolado, 56, J.Noriega (11) 44,80 5 cps 15 Chilaquil, 56, M.Fernandez (8) 49,10 10 cps ú Lago Moreno, 56, A.I.Romay (15) 22,25 3 cps - - - Dividendos: BUEN PARTIDO $ 10,70, 4,35 y 3,10. Jenofonte Stark $ 3,15 y 2,70. Don Chaja $ 2,60. IMPERFECTA $ 2.550,00. TRIFECTA Extra $ 41.260,00. DOBLE $ 5.405,00. TRIPLO CLASICO $ 375.000,00. CUATERNA CLASICA $ 2.366.640,00 . CADENA JACKPOT $ 252.271,50 Corrieron todos. Tiempo: 2'3s50c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Etica. El ganador de 3 años es hijo de Equal Stripes y Boudica DECIMOQUINTA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 DONA BIMORE, 56, A.Cabrera (8) 2 Che Violenta, 52, L.Brigas (1) 5,65 5 cps 3 Esmeralda Mia, 56, J.Villagra (3) 9,40 3 cps 4 Maja Candy, 56, M.Aserito (2) 28,25 cza 5 Queen Election, 56, G.Bonasola (7) 6,75 cza 6 Eraria, 56, E.Ortega P. (5) 3,50 cza 7 Potra Argentina, 56, W.Pereyra (4) 8,80 2 1/2 cps 8 Far Gal, 56, M.Valle (11) 4,25 1/2 pzo 9 Dona Road, 56, O.Alderete (8a) 4,35 8 cps 10 Potra Decimal, 56, M.Fernandez (6) 64,45 1/2 cza 11 Tenacea, 56, J.Noriega (10) 9,60 5 cps ú Hit Eva, 52, F.J.Lavigna (9) 34,70 6 cps - - - Dividendos: DONA BIMORE $ 4,35, 3,50 y 3,20. Che Violenta $ 2,55 y 1,80. Esmeralda Mia $ 3,95. EXACTA $ 2.047,50. TRIFECTA Extra $ 33.700,00. DOBLE $ 5.605,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'2s93c. Cuidador: A.Pavlovsky. Stud: Tres G.. La ganadora de 3 años es hija de Catcher In The Rye y Dona Bibi DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TAN BRUJO, 56, M.Valle (7) 2 Super Luismi, 56, A.Giannetti (6) 1,45 1/2 cza 3 Sloe Gin, 56, W.Pereyra (9) 31,85 1 cpo 4 Special Reserve, 56, E.Ortega P. (2) 30,55 3/4 cpo 5 California Runner, 56, J.Noriega (1) 4,80 1 cpo 6* Sueño Hue, 56, F.Coria (4) 6,05 2 1/2 cps 7 Tooru, 56, P.Carrizo (10) 9,35 1 cpo 8 Sharp Eyed, 56, C.Velazquez (3) 19,20 1 1/2 cpo 9 Sixty Lu, 56, A.Paez (11) 12,70 1/2 cpo 10 Set And Match, 56, M.Fernandez (5) 56,75 2 cps ú Cañon Del Colca, 56, O.Alderete (8) 73,60 cza - - - - - (*) Largó mal Dividendos: TAN BRUJO $ 15,05, 2,55 y 1,90. Super Luismi $ 1,20 y 1,10. Sloe Gin $ 3,05. EXACTA $ 1.232,50. TRIFECTA Extra $ 97.080,00. DOBLE $ 7.915,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s87c. Cuidador: J.C.Blanco. Stud: Los Tordillos. El ganador de 3 años es hijo de Storm Embrujado y So Princess DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SIN TEMOR, 56, M.La Palma (6) 2 Slew Of Valid, 56, W.Pereyra (10) 3,30 2 cps 3 Art Club, 56, J.Villagra (8) 6,55 cza 4 Super Clette, 56, M.Valle (13) 5,25 5 cps 5 Alexanderplatz, 56, B.Enrique (1) 11,50 1 1/2 cpo 6 Primogenito D`oro, 54, F.Quinteros (11) 14,90 cza 7 Sir Edward, 52, E.Suarez (7) 15,80 1 1/2 cpo 8 Sentinum, 56, O.Alderete (2) 4,90 4 cps 9* Calistatic, 56, I.Monasterolo (5) 6,45 cza 10 Pure Estratega, 52, L.Brigas (9) 38,30 1 1/2 cpo 11 Expreso Latino, 52, F.J.Lavigna (3) 47,90 5 cps 12 Carmanucho, 56, C.Velazquez (14) 113,70 1/2 pzo 13X Sexy Simbol, 56, G.Bonasola (4) 22,85 15 cps ú+ Shining Armor, 52, E.Candia G. (12) 172,90 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado (+) Cruzó al tranco Dividendos: SIN TEMOR $ 6,60, 3,00 y 2,85. Slew Of Valid $ 2,00 y 1,70. Art Club $ 1.70. IMPERFECTA $ 1.530,00. CUATRIFECTA $ 200.000,00. DOBLE PLUS $ 27.470,00. La ganadora de 3 años es hija de Super Saver y Timeless Pleasure

