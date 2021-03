Resultados de las carreras del viernes 26 de marzo en el Hipódromo de Palermo

DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 LAVAQUINO, 57, M.Valle (6) 89925 2 Hat Firulete, 57, I.Monasterolo (10) 100105 5,30 cza 3 Chamal Lef, 56, A.Giorgis (5) 11361 46,70 3 cps 4 Principe Stripes, 55, F.L.Goncalves (8) 192929 2,75 3/4 cpo 5 Red Querido, 54, R.R.Barrueco (12) 42960 12,35 3/4 cpo 6 Bon Alvar, 57, W.Pereyra (7) 104030 5,10 1 1/2 cpo 7* Arboris, 55, P.Carrizo (9) 15356 34,55 2 cps 8 Gordito Golpista, 54, A.Paez (13) 24282 21,85 cza 9X Storm Black, 57, W.Moreyra (2) 84215 6,30 3/4 cpo 10 Vagante Madman, 54, J.Leonardo (1) 16978 31,25 4 cps ú Creston Holiday, 57, M.J.Lopez (14) 57669 9,20 1 1/2 cpo - - - 739810 - - (*) Largó frío (X) Largó frío

Dividendos: LAVAQUINO $ 5,90, 2,50 y 1,65. Hat Firulete $ 4,70 y 4,25. Chamal Lef $ 6,60. IMPERFECTA $ 832,50. CUATRIFECTA $ 206.099,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.120,00, a placé $ 305,00. TRIPLO $ 6.345,00. PICK 4 $ 35.382,50. No corrieron: (3) Soy Exultante, (4) Pancho Filoso y (11) Get It Right. Tiempo: 1'24s75c. Cuidador: M.C.Prestano. Stud: El Brujo Y El Tordo (rº). El ganador de 6 años es hijo de Roman Ruler y Lavaqu. RECAUDACIÓN: $ 30.515.323.

ALCOY. Parakeet. Illenium. IMPERFECTA ú. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No corrieron: (1) Soñador Lake y (4) Old Key West1'11s74c.A.C.Iguacel.Kazan. El ganador de 4 años es hijo de Portal Del Alto y Interfe