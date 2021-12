Resultados de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 HURACAN DE AGUA, 53, R.Bascuñan (7) 2 Kiss Me Now, 55, F.L.Goncalves (8) 3,45 5 cps 3 Lizard Candy, 57, P.Diestra (h) (3) 9,30 5 cps 4 Catedratico Guapo, 53, R.Villegas (11) 16,60 1 cpo 5 Best Prince, 51, A.Sanchez (10) 147,85 1/2 cpo 6 Pototeo, 51, F.J.Lavigna (6) 4,60 pzo 7 Fast Happy, 57, F.Arreguy (h) (4) 10,35 1/2 cpo 7 Faint Beach, 53, F.Caceres (2) 18,45 1 cpo 9 Loquito Sale, 55, R.L.Gonzalez (5) 325,85 emp. ú Todos Con Todos, 51, W.Garcia (9) 85,10 2 cps - - -

Dividendos: HURACAN DE AGUA $ 1,80, 1,10 y 1,10. Kiss Me Now $ 1,10 y 1,10. Lizard Candy $ 1,10. IMPERFECTA $ 275,00. CUATRIFECTA $ 5.500,00. DOBLE DESQUITE $ 1.210,00. TRIPLO $ 1.397,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 4.957,50. No corrieron: (1) Takk y (12) Skinny Banker. Tiempo: 1'13s37c. Cuidador: J.J.Zubiria. Stud: La Traicion (mza). El ganador de 5 años es hijo de Hurricane Cat y Clamp. RECAUDACIÓN: $ 25.717.603..