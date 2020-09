Todos los resultados de la reunión de ayer en el Hipódromo de Palermo

Hole In One , del stud Tramo 20 (Santiago del Estero), se impuso por 3/4 de cuerpo, en la pista de césped de Palermo.

En el cotejo central de la jornada, Clasico New Dandy, se impuso Hole In One, con la monta de Brian Enrique. Acá, todos los resultados de la reunión de ayer.