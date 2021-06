Village King se adjudicó el Gran Premio 25 de Mayo (G1)

Conducido a la perfección por Adrián Giannetti, quien no se subía a la montura del héroe de la tarde desde julio de 2017, el representante del Haras El Ángel de Venecia esta vez vino tercero, sin inquietarse por la distancia que había sacado en la punta Winery (Fire Slam), que era seguido por Otro Planeta (Cima de Triomphe).

Se puso segundo al promediar el recorrido y dominó a 400 metros del disco para contener primero a Otro Planeta y luego a Miriñaque (Hurricane Cat), que lo fue a buscar en los 200 decisivos pero nunca pudo quebrar al caballo que presenta Juan Manuel Etchechoury. No obstante, la carrera del representante del stud Parque Patricios fue magnífica, considerando que en un año paseó por medio mundo.

En la línea de sentencia hubo medio pescuezo en favor del ganador sobre Miriñaque, quedando tercero, también en gran carrera, Otro Planeta, a medio cuerpo del escolta. Todo en 2'30"27/100, un registro que habla del trámite lento que se dio a lo largo de la competencia.

Sexta victoria para Village King en el país, a la que hay que sumar un triunfo en Estados Unidos, Se mantiene invicto en esta temporada el nieto materno de Pleasant Tap, hoy por hoy el mejor fondista en actividad.

Strategos volvió a ser un avión

El fenomenal Strategos (Zensational) recuperó su mejor nivel al imponer condiciones en el Clásico Forli (G2-1800 metros) después de haber dejado atrás un largo invicto al caer en los dos kilómetros del Gran Premio República Argentina disputado el 1 de mayo en el Hipódromo Argentino de Palermo.

El tordillo, que volvió a ser conducido por Francisco Leandro Fernandes Goncalves, le dejó la delantera a Master Johnny (Mastercraftsman) unos 300 metro y luego asumió el protagonismo para irse directo al disco al que llegó en el brillante registro de 1'46"10/100, tras meter parciales de 23"74/100, 46"38/100, 1'10"21/100 y 1'33"63/100.

Al arribar a la línea de Sentencia, el pupilo de Nicolás Martín Ferro estiró cinco cuerpos sobre Hole in One (Heliostatic), alcanzando la decimo segunda victoria de su campaña que consta de 17 salidas a pista. Un verdadero pingazo el representante de la caballeriza Ojos Claros que fue criado en el Haras La Pasión, que ahora apuntaría al Latinoamericano de Maroñas, Uruguay, del mes de octubre.

J Be Mallorca se vino de un viaje

En el Clásico Omega (G2-1600 metros), reservado para yeguas adultas, J Be Mallorca (J Be K) dio la nota al superar por tres cuerpos y medio a Linda Isabelle (Cityscape), la favorita de la mayoría en 1'35"27/100.

La pupila de Juan Franco Saldivia salió a mostrar el camino, seguida por la que a la postre sería su escolta. Conducida por William Pereyra casi no fue inquietada por la representante del Haras El Ángel de Venecia, que llegó a ponérsele a tres cuartos de cuerpos a 300 metros del disco, pero desde ahí en adelante la vencedora reaccionó y estiró ventajas hasta cruzar la línea de sentencia.

De esta manera, la yegua que defiende los colores de la caballeriza Dark Horse alcanzó la cuarta victoria de su campaña compuesta por nueve presentaciones, la tercera desde que está a cargo de su actual entrenador y la primera en el plano mejor rentado.

En el nombre del padre

Sonny Bill (Portal del Alto) se adjudicó temprano el Clásico Pippermint (G2-1400 metros) en el que superó por un cuerpo y medio a la yegua In The Sky en 1'22"12/100. Conducido por Gabriel Bonasola, el pupilo de Nicolás Martín Ferro entró penúltimo al derecho final y atacó por dentro para ir volteando muñecos por un carril complicado hasta que en los 250 pasó de largo, para finalmente no tener mayores inconvenientes ante la carga final de la yegua del stud RDI.

Tercera victoria, la primera de corte jerárquico, en diez presentaciones para el representante de la caballeriza Quereuquén, que honró a su padre, tristemente desaparecido en los últimos días en lo que representa una pérdida importante para la crianza en nuestro país.