El Asistente de Google, el mejor compañero para el viaje

A través de la inteligencia artificial y con respuestas en tiempo real, el Asistente de Google es un gran aliado en esta época porque permite interactuar con Gmail, Google Maps, Calendar, Google Fotos y YouTube, entre otras de las aplicaciones que se usan todos los días.

Estas son algunas de las funciones que se puede tener en cuenta para planear, vivir y recordar las vacaciones de verano:

En la previa

* Si se está planeando un viaje y se quiere saber más sobre un destino, se puede preguntar al asistente cuáles son los recorridos que no se pueden dejar de hacer en la provincia que se va a visitar. Por ejemplo, probar con "Ok Google, ¿qué puedo hacer en Neuquén?" y automáticamente el Asistente brindará sugerencias de los principales atractivos de la ciudad.

* ¿Quién no sufrió alguna vez una cancelación o el retraso de un vuelo? Para evitar comenzar con el pie izquierdo las vacaciones, se puede anticipar el mal gusto y preguntar "Ok Google, ¿cuál es el estado de mi vuelo?" para que brinde información actualizada del avión que se tomará próximamente.

* Si se tiene un viaje planeado día por día, se puede agendar las actividades que se van a realizar cada día en el calendario de Google. Así, cuando llegue ese momento en el que ya no se recuerda cuál es el plan para el día siguiente se podrá preguntarle al Asistente "Ok Google, ¿qué tengo que hacer mañana?".

Durante las vacaciones

* Si se hizo un viaje a una nueva ciudad y no se maneja del todo bien el idioma, ya no hace falta llevar con uno un diccionario bilingüe. Ahora se puede pedirle ayuda al Asistente con la traducción en el momento que se necesita comunicarse para pedir un café o preguntar cómo llegar a un lugar. Activarlo es muy sencillo: tan solo diciendo "Ok Google, ¿cómo se dice ‘un café, por favor’ en inglés?" automáticamente dará la respuesta y se podrá hablar como un experto.

* Y si se quiere comunicar con alguien en Argentina pero no se sabe bien cuál es la diferencia horaria desde la ciudad en la que se está, tan solo diciendo "Ok Google, qué hora es en Argentina" se sabrá si es viable llamar en ese momento o será mejor esperar al otro día.

* Si en cambio se quedó en su casa, y ya no sabe qué inventar para entretener a los hijos, el Asistente puede ayudar a que los chicos tengan nuevas experiencias digitales a través de lo que mejor saben usar a su edad: la voz. Desde el año pasado, hay funciones planificadas y desarrolladas específicamente para que los chicos se puedan divertir usándolo, de forma segura.