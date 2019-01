Un elogio y también una respuesta para Gallardo

p CLADIO TAPIA ELOGIO AL MUÑECO AL DECIR QUE “ES EL MEJOR DEL FUTBOL ARGENTINO Y CAPACITADO PARA DIRIGIR” A LA SELECCION, PERO ADVIRTIO QUE “EN SU MOMENTO DIJO QUE NO ERA SU TIEMPO”.

U n elogio de Claudio Chiqui Tapia para Marcelo Gallardo: “Es el mejor del fútbol argentino”. Pero también una advertencia del presidente de la AFA para no quedar “pagando” ante el mundo del fútbol: “Gallardo manifestó públicamente que no era su tiempo en la selección”. Así las cosas, Claudio Tapia dejó en claro que lo considera en un nivel muy alto como entrenador al Muñeco, pero también salió al cruce de los que ahora lo critican fiero por no haberle ofrecido formalmente el cargo en su momento. Tapia no lo quizo, como explicó ayer a radio La Red, porque escuchó las declaraciones de Gallardo diciendo que no era su momento.