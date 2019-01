WANDA Y MAXI: TODO SIGUE MAL

Cuando se pensó que entre Wanda Nara y su ex marido Maxi López había vuelto la paz fue todo en vano. Nada es cierto y menos que hayan pasado juntos Año Nuevo Wanda, su pareja Mauro Icardi, su hermana Zaira y Maxi López. Ayer Wanda volvió a pasarle factura a Maxi frente al comentario de su ex en un programa de radio. En el ciclo Un Buen Momento, en la AM La Red, con el periodista Martín Arévalo, el conductor le preguntó a López si con Wanda estaba todo bien ahora y ahí estalló: “Me llama cuando Icardi concentra”, metió cizaña. A lo que Wanda tuiteó: “¿Max, no tenés otra cosa más interesante que hablar de mí? Es cansador que me arroben en mi Twitter con entrevistas ‘futbolísticas’’. Maxi contó lo mal que se llevan: “Me pasé todas las vacaciones del fútbol brasilero en Italia, durante un mes, para pasarla con mis hijos y no interrumpir sus planes, porque obviamente van al colegio, se entrenan y me acoplé un poco a los planes que eran de ellos. Pero todo el tiempo me encuentro con una persona (por Wanda) que intenta bloquear esa relación que intento establecer con mis chicos. Es difícil porque siempre son problemas, siempre hay un ‘pero’. Si viajo para allá, se lleva a los chicos. Un montón de situaciones que vivo desde hace varios años y que no cambian. Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes”. Terrible.