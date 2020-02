Acusan a Vidal por "80 mil jubilaciones compulsivas"

García planteó además la necesidad de encarar un plan de viviendas para los municipales, solicitó "la convocatoria al Consejo Provincial del Empleo Municipal" y anticipó que denunciará al Tribunal de Cuentas de la Provincia por presunta "intromisión en las decisiones autónomas de los municipios y los sindicatos".

"Hoy el IPS está igual que el IOMA, fundido. Se lo debemos a Vidal, que ha sido la peor gobernadora desde la democracia en adelante, porque ha seguido los dictámenes de lo que es Mauricio Macri. Su mejor alumna", expresó tras una reunión con el jefe de Gabinete provincial Carlos Bianco y la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec.

García, quien representa a unos 200.000 municipales en la Provincia de Buenos Aires, fundamentó su crítica a Vidal en que ‘ha dejado a la Provincia fundida con el 80 por ciento de la deuda en dólares, desabasteció al IOMA y ha tratado de fundir el IPS con más de 80.000 jubilaciones compulsivas".

"Más de 80.000 trabajadores fueron obligados a jubilarse y así destruyó la ecuación de sostenibilidad del sistema, causando un déficit enorme en el IPS", resumió, al tiempo que agregó: "Dejó el gobierno con una ecuación de 2.9 trabajadores por un jubilado, imposible de sostener, ya que tiene que estar arriba de 4 puntos. Por eso digo que es la peor gobernadora, sin hablar del desabastecimiento en los hospitales".

En cuanto a los conflictos en algunos municipios, el sindicalista señaló que "hay varios por despidos, pero nosotros les damos las facultades a nuestros sindicatos de base para que discutan porque conocen mejor la realidad local", aunque remarcó que "debe quedar claro que un trabajador con un año de antigüedad es planta permanente, así lo establece la Ley 14.656".

"Lo grave es que muchos intendentes no cumplen con la norma en todo su articulado. Se está discutiendo legajo por legajo y haciendo relevamientos, pero no nos muestran los nombramientos, por lo que en muchos municipios no sabemos cuántos trabajadores hay", admitió.