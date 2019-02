Ardusso destacó que hace “un sacrificio muy grande”

La primera fecha del Turismo Carretera que se llevó a cabo en Viedma lo tuvo al volante en escena, pero al motorista de la región detrás de bambalinas siendo uno de los responsables del logro.

D etrás de las alegrías de los ganadores, hay hacedores del éxito y el motorista Claudio Garófalo fue el principal responsable de que el Torino de Facundo Ardusso cantara victoria en la primera fecha del Turismo Carretera en Viedma, Río Negro, así que el quilmeño no pudo ocultar la emoción y destacó: “Quizá no me doy cuenta de los triunfos. Hice un sacrificio muy grande para tener estos resultados”.