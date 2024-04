Se conoció el audio del VAR de la jugada polémica del River-Boca

Ahora, la AFA dio a conocer el audio de la jugada que se convirtió en tendencia en las redes sociales. "Es gol, es gol, la saca de adentro", se le escucha decir al asistente en el diálogo. "Dio gol, la saca de adentro", responde el AVAR a cargo de Gastón Suárez.

Acto seguido, el encargado del sistema de video arbitraje del Superclásico, Jorge Baliño, comenzó a pedir una serie de cuadros para ver paso a paso la jugada.

"Para mí no entró", sentenció Baliño. "Tranquilo Yael, la estamos mirando. Es dura", se le escucha decir a Suárez durante la revisión. "La opuesta de la seis. Esa, mirá. Ese es el punto de contacto", agregó el encargado del VAR utilizando una de las cámaras dentro del arco en la que se ve el punto exacto en el que Romero toma la pelota y la saca.

Se conoció el audio del VAR de la jugada polémica del River-.mp4

"Yael, para nosotros no gol. El balón no ingresa totalmente", afirma Baliño en el cruce de palabras con Falcón Pérez, que luego determina un bote a tierra para reiniciar el partido.

En la explicación, que difunde la AFA sobre la decisión, indica que el juez de línea estaba en perfecta posición con el penúltimo defensor, "pero oblicuo a la línea de gol no puede tener la mejor visión para esta difícil decisión, y entiende que el balón ingresó", dice.

"El equipo VAR en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta y comunica al árbitro lo sucedido, quien apoyándose en dicha información y tal como lo marca el protocolo en forma factual revierte su decisión inicial y reanuda el juego con un bote a tierra en favor del portero conforme a las reglas del juego", se escucha en la locución del análisis de la jugada que se produjo a los seis minutos de la segunda etapa.

En la continuidad del relato, se agrega que "es apropiado recordar lo que dicta la Regla número 10 titulada GOL VÁLIDO: en su primer párrafo dice que se considerará gol válido cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño para luego determinar que si el árbitro señalara un gol antes que el balón hubiera traspasado completamente la línea de meta, se reanudará con un balón a tierra".

¿Qué opinó Javier Castrili?

Sin que se difundieran imágenes claras sobre si entró o no la pelota, Castrilli sentenció que no fue gol. "Ninguna imagen demuestra que el balón ingresó totalmente… no fue gol", analizó.

Embed Ninguna imagen demuestra que el balón ingresó totalmente… no fue gol — Javier Castrilli (@castrillijavier) April 21, 2024

En tanto, el siempre polémico exárbitro se refirió a dos jugadas en las que consideró que Yael Falcón Pérez tendría que haber mostrado la tarjeta roja y no lo hizo.

"Tanto el planchazo de Colidio a Zenón como la patada de Figal sobre el final eran para expulsión directa… la de Figal fue tremendo: directamente a pegarle a la altura de la cintura", señaló Castrilli.