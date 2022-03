Max Verstappen deslumbró al ser el más rápido en Bahrein

Hamilton perdió su octavo título de la F1, una cantidad récord, en la última vuelta de la última carrera el año pasado y busca arrebatarle la corona a Verstappen. Aunque sólo se trata de una prueba, que puede ser engañosa porque los equipos a veces tienen algo en reserva, la tarea podría resultar más difícil de lo previsto para el veterano británico, con un récord de 103 victorias en carreras.

Verstappen parecía estar en modo de pole position, lideró la F1 con 10 posiciones de largada el año pasado, superando su propio mejor tiempo al final, y yendo tan rápido en un momento que incluso hizo un giro de 360 grados. Con las barras laterales y el suelo mejorados del RB18, Verstappen marcó un tiempo de 1 minuto y 31,720 segundos, el más rápido de los tres días de pruebas en Bahrein. Esto le situó 0,7 segundos por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, al finalizar la sesión bajo los focos y en condiciones similares a las de la carrera inaugural del próximo domingo en el mismo circuito de Sakhir.

El dos veces campeón de la Fórmula Uno, Fernando Alonso, llevó su Alpine hasta el tercer sitio al final, enviando al coequipero de Hamilton, George Russell a la cuarta posición. Ambos estuvieron un segundo más lento que Verstappen. Hamilton quedó 4,5 segundos detrás de Verstappen en la 17ma posición, aunque cuando manejó a primera hora del día las condiciones eran menos adecuadas que en la tarde y la noche. De igual forma, no estaba contento de cómo salieron las cosas. No somos los más rápidos en este momento, creo que Ferrari parece ser el más rápido. Quizás Red Bull y luego quizás nosotros, dijo Hamilton el sábado en Bahrein. Pero ciertamente no estamos en la cima.

Pero Hamilton y otros pilotos han tenido problemas durante las pruebas de pretemporada con lo que la F1 llama porpoising, un problema aerodinámico donde los autos en el que los coches saltan y rebotan en la pista, y con otros problemas como el agarre de los neumáticos.

Sólo fue el noveno mejor en la mañana, que fue encabezada por el fiel compañero de equipo de Verstappen, el mexicano Sergio Pérez.

Incluso Mercedes, con sus ocho títulos consecutivos de constructores, ha tenido problemas para controlar el auto en Sakhir, que acoge la carrera inaugural el próximo domingo.

Todo el mundo está luchando en esta pista llena de baches, y salimos de ella sabiendo que todavía tenemos mucho trabajo (que hacer), comentó Hamilton. Todo el mundo está derrapando, los neumáticos son peores este año.

Pero a pesar de que Hamilton se quedó a 3 segundos del tiempo de Pérez, tuvo algunos motivos para ser optimista.

Lo positivo hasta ahora es que seguir detrás de otros coches se siente un poco mejor, dijo el piloto británico de 37 años.

El piloto de AlphaTauri Pierre Gasly, que fue el tercero más rápido por la mañana, coincidió en que el seguimiento es mejor que en años anteriores, lo que era una de las esperanzas de la F1 en medio de una serie de cambios en el reglamento.

Eso me hace ser bastante optimista en cuanto a las carreras, señaló el francés. (Los aficionados) deberían ver algunas carreras emocionantes.

Para Lando Norris, de McLaren, estaba siendo un día muy largo al conducir solo en el Circuito Internacional de Bahrein, con su compañero de equipo Daniel Ricciardo recuperándose del coronavirus.